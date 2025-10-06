Το μυστήριο του ναού του Καρνάκ στην Αίγυπτο λύνεται έπειτα από 4.000 χρόνια - Ένα αρχιτεκτονικό θαύμα για τον θεό που αναδύθηκε από τη λίμνη

Η έρευνα, σύμφωνα με τους ειδικούς, βάζει τέλος σε μια «πολύχρονη διαμάχη» σχετικά με το πότε ξεκίνησε η κατασκευή του ναού. «Υπήρχαν δύο κύριες θεωρίες», εξήγησε ο Πένινγκτον στη Daily Mail. «Η μία υποστήριζε ότι ο ναός ήταν πολύ παλαιότερος, γύρω στο 3000 π.Χ., ενώ η άλλη ότι χτίστηκε αργότερα, γύρω στο 2000 π.Χ. Τα στοιχεία δείχνουν ξεκάθαρα ότι η δεύτερη εκδοχή είναι η σωστή».Ο ναός του Καρνάκ βρίσκεται λιγότερο από μισό χιλιόμετρο ανατολικά του σημερινού Νείλου, κοντά στο Λούξορ, στην αρχαία πρωτεύουσα Θήβα, απέναντι από την περίφημη Κοιλάδα των Βασιλέων. Οιθεωρούν ότι ο χώρος όπου ιδρύθηκε σχηματίστηκε φυσικά, όταν τα παρακλάδια του ποταμού δημιούργησαν ένα υπερυψωμένο νησί — ένα γεωγραφικό χαρακτηριστικό που οι αρχαίοι Αιγύπτιοι συνέδεσαν με τη γέννηση του κόσμου.Στα ιερά κείμενα της εποχής, ο δημιουργός θεός Άμμωνας-Ρα περιγράφεται ωςπου αναδύθηκε από «τη λίμνη», κάτι που παραπέμπει σε αυτό ακριβώς το είδος τοπίου.Με το πέρασμα των αιώνων, οι ποτάμιες ροές απομακρύνθηκαν περισσότερο από τον χώρο, επιτρέποντας την επέκταση του τεράστιου θρησκευτικού συγκροτήματος.Η μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Antiquity, συνοψίζει την εξέλιξη του Καρνάκ «από ένα μικρό νησί σε έναν από τους θεμελιώδεις θεσμούς της».Όπως καταλήγουν οι ερευνητές, «η δραστηριότητα στον χώρο δείχνει τη στενή σύνδεση του φυσικού περιβάλλοντος με τις θρησκευτικές και αρχιτεκτονικές εξελίξεις της εποχής».Οι επιστήμονες σκοπεύουν να επεκτείνουν την έρευνά τους και σε άλλατης περιοχής, ώστε να κατανοήσουν πληρέστερα το τοπίο και τη σχέση του με τις θρησκευτικές παραδόσεις της αρχαίας Θήβας.