Επίθεση της Ουκρανίας με drone σε μεγάλο ρωσικό διυλιστήριο - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Οι πηγές ανέφεραν ότι η μονάδα θα αυξήσει την παραγωγή στους τομείς που εξακολουθούν να λειτουργούν έως και 20% για να αντισταθμιστούν οι απώλειες. Σύμφωνα με πηγές του κλάδου, το διυλιστήριο επεξεργάσθηκε 17,5 εκατομμύρια τόνους πετρελαίου το 2024, που αντιστοιχούν στο 6,6% του συνολικού όγκους διύλισης πετρελαίου της Ρωσίας.Το ίδιο παράγει 2 εκατομμύρια τόνους βενζίνης, 7,1 εκατομμύρια τόνους ντίζελ, 6,1 εκατομμύρια τόνους μαζούτ και 600.000 τόνους ασφάλτου.