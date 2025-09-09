Την παραίτησή του στον Μακρόν υπέβαλε ο Μπαϊρού - Οι υποψήφιοι για την διαδοχή του
Την παραίτησή του στον Μακρόν υπέβαλε ο Μπαϊρού - Οι υποψήφιοι για την διαδοχή του
Τετ α τετ του απερχόμενου πρωθυπουργού με τον Γάλλο πρόεδρο στο Ελιζέ - Ακόμη και σήμερα οι ανακοινώσεις για το πρόσωπο που θα τον διαδεχθεί
Ο Φρανσουά Μπαϊρού έφτασε το μεσημέρι στο Μέγαρο των Ηλυσίων για να υποβάλει την παραίτησή του στον πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, την επομένη της πτώσης της κυβέρνησής του στη γαλλική Εθνοσυνέλευση. Αποχώρησε σχεδόν μιάμιση ώρα αργότερα.
«Στις 9 Σεπτεμβρίου 2025, ο πρωθυπουργός Φρανσουά Μπαϊρού υπέβαλε την παραίτηση της κυβέρνησής του στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Emmanuel Macron, ο οποίος την αποδέχτηκε. πρωθυπουργός, μαζί με τα μέλη της κυβέρνησης, θα χειριστεί τις τρέχουσες υποθέσεις μέχρι τον διορισμό νέας κυβέρνησης» ανέφερε η επίσημη ανακοίνωση της ιστοσελίδας της γαλλικής κυβέρνησης.
Με θητεία μόλις εννέα μήνες η κυβέρνηση έπεσε αφού δεν έλαβε ψήφο εμπιστοσύνης από την Εθνοσυνέλευση (194 υπέρ έναντι 364 κατά) με αποτέλεσμα η Γαλλία να βυθίζεται ξανά στη δίνη πολιτικής κρίσης.
Βίντεο από την άφιξη Μπαϊρού στο Μέγαρο των Ηλυσίων:
Ωστόσο, ο Μακρόν, έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών. Σε ανακοίνωσή του ανέφερε ότι «έλαβε υπόψη το αποτέλεσμα» και θα ορίσει νέο πρωθυπουργό «τις επόμενες ημέρες». Σύμφωνα με πληροφορίες του AFP, η επιλογή μπορεί να ανακοινωθεί ακόμη και σήμερα.
Σύμφωνα με πληροφορίες του Politico, η επιλογή Λεκορνού συζητήθηκε τη Δευτέρα στο Προεδρικό Μέγαρο. Ο Λεκορνού, από τα πρώτα στελέχη που στάθηκαν στο πλευρό του Μακρόν, έχει καταφέρει να διατηρήσει τη θέση του σε πολλαπλούς ανασχηματισμούς, στοιχείο που ενισχύει την εικόνα του ως αξιόπιστης επιλογής. Αν και το όνομά του είχε ακουστεί και στο παρελθόν για την πρωθυπουργία, αυτή τη φορά οι πιθανότητες φαίνεται να είναι περισσότερες, με στενούς συνεργάτες του να σημειώνουν πως «οι συνθήκες είναι ευνοϊκότερες, αλλά τίποτα δεν θεωρείται δεδομένο έως ότου ληφθεί η τελική απόφαση».
Η πτώση του Μπαϊρού τον καθιστά τον έκτο πρωθυπουργό που αποχωρεί υπό τον Μακρόν, μετά τους Εντουάρ Φιλίπ, Ζαν Καστέξ, Ελιζαμπέτ Μπορν, Γκαμπριέλ Ατάλ και Μισέλ Μπαρνιέ. Η συνεχής εναλλαγή πρωθυπουργών καταδεικνύει τη δυσκολία του προέδρου να διατηρήσει σταθερές ισορροπίες στην Εθνοσυνέλευση, ιδίως μετά τις εκλογές που δεν έδωσαν απόλυτη πλειοψηφία.
François Bayrou arrive à l'Élysée et présente sa démission à Emmanuel Macron pic.twitter.com/Vpef1LqOUy— BFMTV (@BFMTV) September 9, 2025
