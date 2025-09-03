Τουλάχιστον 14 νεκροί σε βομβιστική επίθεση καμικάζι σε συγκέντρωση κόμματος των Βελούχων στο Πακιστάν
11 στρατιωτικοί και παραστρατιωτικοί σκοτώθηκαν σε άλλες επιθέσεων στη χώρα
Δυο αξιωματούχοι στην επαρχία Μπαλουτσιστάν (νοτιοδυτικά), που σείεται ολοένα πιο συχνά από αιματηρά επεισόδια, ανέφεραν πως δεκάδες άλλοι άνθρωποι τραυματίστηκαν στη βομβιστική επίθεση.
🚨#BREAKING | 🇵🇰 Quetta blast— NewsSpectrumAnalyzer (The News Updates 🗞️) (@Bharat_Analyzer) September 2, 2025
💥 Bomb reported outside Shawani Stadium, Saryab
▪️ At least 11 killed, 30 injured (numbers may rise)#Quetta #Pakistan #Blast #Breaking pic.twitter.com/mt6Ax6pbGO
Επτά από αυτούς νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση, διευκρίνισαν, υπό τον όρο να μην κατονομαστούν, καθώς τυπικά δεν τους επιτρέπεται να μιλούν στον Τύπο.
Ο καμικάζι, εξήγησαν, πυροδότησε τα εκρηκτικά με τα οποία ήταν ζωσμένος στον χώρο στάθμευσης γηπέδου, όπου είχαν συγκεντρωθεί εκατοντάδες μέλη του Εθνικού Κόμματος της Μπαλουτσιστάν (BNP).
🔴 Reports of a #terrorist attack near Shahwani Stadium #Quetta soon after the end of a gathering of BNP Mengal group; held to mark the death anniversary of Sardar Attaullah Mengal.— Shafek Koreshe (@shafeKoreshe) September 2, 2025
Counter Terrorism Dept officials said apparently it seemed to be a suicide attack that killed… pic.twitter.com/ALSxJB0ZJh
Ο ηγέτης της παράταξης αυτής, ο Αχτάρ Μενγκάλ, που εκφωνούσε ομιλία τη στιγμή της επίθεσης, διαβεβαίωσε μέσω X ότι είναι «σώος» αλλά «συγκλονισμένος» για την απώλεια των μελών του κόμματος.
Ως αυτό το στάδιο δεν έχει υπάρξει ανάληψη της ευθύνης για την βομβιστική ενέργεια.
At least 14 people killed and dozens injured in a suicide bombing in southwestern Pakistan. The blast reportedly occurred outside a stadium during a Balochistan Nationalist Party gathering. Syed Ali Shah has more from Quetta, Pakistan pic.twitter.com/yglssyg2HU— TRT World (@trtworld) September 2, 2025
Στην Μπαλουτσιστάν, κατά επίσημα δεδομένα, το 70% των κατοίκων ζει στη φτώχεια, παρότι στο υπέδαφος εκτιμάται πως υπάρχουν τα μεγαλύτερα ανεκμετάλλευτα κοιτάσματα ορυκτών στην υφήλιο και μεγάλα έργα, χάρη σε ιδίως κινεζικές επενδύσεις, φέρνουν διόλου ευκαταφρόνητα έσοδα.
Ένοπλη εξέγερση αποκτά ορμή στην περιοχή: το Μπαλουτσιστάν γνώρισε το 2024 τη μεγαλύτερη αύξηση της βίας στο Πακιστάν — μέτρησε 782 νεκρούς, με άλλα λόγια τα αιματηρά επεισόδια αυξήθηκαν κατά 90%, σύμφωνα με το κέντρο έρευνας και μελετών για την ασφάλεια του Ισλαμαμπάντ.
Την 11η Μαρτίου, αυτονομιστική οργάνωση προχώρησε σε θεαματική απαγωγή ομήρων σε τρένο.
Από την 1η Ιανουαρίου, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου, πάνω από 430 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους μέλη των δυνάμεων ασφαλείας, σκοτώθηκαν σε ενέργειες ένοπλων οργανώσεων που πολεμούν εναντίον του κράτους στις επαρχίες Μπαλουτσιστάν και Χάιμπερ Παχτούνχβα.
Νωρίτερα χθες στην Μπαλουτσιστάν πέντε παραστρατιωτικοί σκοτώθηκαν και άλλοι τέσσερις τραυματίστηκαν όταν ανατινάχτηκε αυτοσχέδια βόμβα καθώς η αυτοκινητοπομπή τους διερχόταν από το σημείο όπου είχε τοποθετηθεί, κοντά στα σύνορα με το Ιράν, ενημέρωσε το AFP τοπικός αξιωματούχος.
Ενώ παράλληλα, έξι μέλη των δυνάμεων ασφαλείας σκοτώθηκαν σε επίθεση εναντίον αρχηγείου των παραστρατιωτικών στη Χάιμπερ Παχτούνχβα, σύμφωνα με ανακοίνωση των ενόπλων δυνάμεων. Άλλοι δεκαεπτά άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένων πολιτών, τραυματίστηκαν στο επεισόδιο αυτό, συμπλήρωσε τοπικός αξιωματούχος. Την ευθύνη ανέλαβε γκρουπούσκουλο που πρόσκειται στο Κίνημα των Ταλιμπάν στο Πακιστάν (ΚΤΠ).
Οι ανταλλαγές πυρών ανάμεσα στις δυνάμεις ασφαλείας και τους δράστες της επίθεσης «διήρκεσαν 12 ώρες», σύμφωνα με τοπικό αξιωματούχο. Οι ένοπλοι αρχικά με όχημα παγιδευμένο με εκρηκτικά και κατόπιν «πέντε καμικάζι», κατά την ίδια πηγή, η οποία διευκρίνισε πως «έξι τρομοκράτες σκοτώθηκαν».
Το 2024 ήταν η φονικότερη χρονιά έπειτα από μια δεκαετία στο Πακιστάν, με πάνω από 1.600 νεκρούς σε βίαια επεισόδια· τα μισά από τα θύματα ήταν στρατιωτικοί και αστυνομικοί, σύμφωνα με το κέντρο έρευνας και μελετών για την ασφάλεια του Ισλαμαμπάντ.
