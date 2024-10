Μεταναστευτικό: Το «ιταλικό μοντέλο», τα κλειστά κέντρα εκτός ΕΕ και οι απελάσεις - Όλες οι λύσεις που εξετάζει η ΕΕ

Κλείσιμο

Μπορεί η πρόσφατη Σύνοδος Κορυφής στις Βρυξέλλες που είχε ως κυρίως μενού τονα έληξε χωρίς αποτέλεσμα, ο κ.όμως δεν εμφανίζεται απαισιόδοξος. Οχι μόνο γιατί εκτιμά ότι προοδευτικά οι Ευρωπαίοι έρχονται πιο κοντά στις ελληνικές θέσεις αντιλαμβανόμενοι ότι η ρίζα του προβλήματος είναι πώς θα αποθαρρύνονται οι μετανάστες να έρθουν επί ευρωπαϊκού εδάφους. Aλλά κυρίως γιατί εκτιμά ότι το επόμενο διάστημα θα υπάρξει ένας ευρωπαϊκός κοινός τόπος για απελάσεις παράνομων μεταναστών που δεν δικαιούνται άσυλο -μόνο 1 στους 5 από όσους δεν έχουν status πρόσφυγα φεύγουν από το ευρωπαϊκό έδαφος.Ο κ. Μητσοτάκης αντιλαμβάνεται ότι και ηχρειάζεται χρόνο, στην κλειστή συνεδρίαση της Πέμπτης όμως διαπίστωσε την αλλαγή κλίματος στην Ενωση. Μπορεί ευρωπαϊκή συμφωνία να μην υπάρχει, φαίνεται όμως ότι υπάρχει μια κοινή κατεύθυνση προς την αυστηροποίηση των κανόνων, η οποία θα πάρει «νομικό σώμα» τους επόμενους μήνες. Βεβαίως, ο κ.επιμένει ότι στην πορεία αυστηροποίησης δεν πρέπει να «ξηλωθεί» το Σύμφωνο Μετανάστευσης και Ασύλου που προβλέπει συγκεκριμένες πολιτικές τόσο για την κατανομή των βαρών όσο και για τα εξωτερικά σύνορα, αλλά περισσότερο πρέπει να συμπληρωθεί από τους κοινούς κανόνες για τις επιστροφές.Το θέμα των επιστροφών τέθηκε επί τάπητος όχι μόνο στην, αλλά και σε συνάντηση που είχε ο κ. Μητσοτάκης το πρωί της Πέμπτης με άλλους 10 Ευρωπαίους ηγέτες. Ενα από τα ζητήματα που συζητήθηκαν αφορούσε τη Συρία, καθώς δέκα χρόνια μετά το ξέσπασμα του εμφυλίου πολέμου είναι αρκετοί Ευρωπαίοι που θεωρούν ότι δεν μπορεί a priori όποιος έρχεται από τη χώρα να θεωρείται πρόσφυγας. Μια τέτοια αλλαγή, λένε οι υποστηρικτές αυτής της άποψης, θα μπορούσε να γίνει με ευρωπαϊκή παρέμβαση, ώστε να διαμορφωθούν υποδομές για τις επιστροφές μεταναστών και ειδικά τις εθελούσιες επιστροφές.Η εξέλιξη αυτή πάντως μοιάζει κάπως μακρινή. Ο κ. Μητσοτάκης επισημαίνει, παράλληλα, ότι θα πρέπει και η Τουρκία να πιεστεί περισσότερο προκειμένου να δέχεται επιστροφές μεταναστών που έχουν περάσει μέσω αυτής στην Ευρώπη, κάτι που είναι βασική παράμετρος της Κοινής Δήλωσης του 2016, αλλά δεν τηρείται στην πράξη.Με αυτά τα δεδομένα, η Κομισιόν καλείται το επόμενο διάστημα και πιο ρεαλιστικά εν όψει της Συνόδου Κορυφής τον Δεκέμβριο, να παρουσιάσει μια συγκροτημένη πρόταση η οποία θα αντανακλά τις πολιτικές προτεραιότητες, αλλά θα είναι και σύννομη. Και κάπου εδώ αρχίζουν τα πιο δύσκολα. Πολλή κουβέντα γίνεται για τομε το κλειστό κέντρο που άνοιξε στην Αλβανία στο πλαίσιο μιας διμερούς συμφωνίας και θα επεξεργάζεται αιτήματα ασύλου όσων οι ιταλικές αρχές περισυλλέγουν σε διεθνή ύδατα και όχι όσων αποβιβάζονται επί ιταλικού εδάφους.Η ιταλική πρόταση δεν απορρίπτεται a priori από την Αθήνα, αν και ο κ. Μητσοτάκης είναι περισσότερο επιφυλακτικός ως προς την εφαρμοσιμότητά της. Αντίστοιχα προβληματισμένη είναι και η Γερμανία κατά πόσο αυτή είναι λειτουργική σε μεγάλη κλίμακα. Ο κ., από την άλλη, είναι πιο ανοιχτός σε μια άλλη ιδέα που μάλλον πέρασε στα ψιλά: κλειστά κέντρα μεταναστών εκτός ΕΕ, όπου θα οδηγούνται όσοι μετανάστες είναι προς απέλαση.Η ιδέα είναι ακόμα σε θεωρητικό επίπεδο, αλλά θα μπορούσε να αποτελέσει κομμάτι μιας συγκροτημένης πρότασης για τις απελάσεις, καθώς και οι αιτήσεις ασύλου θα τυγχάνουν επεξεργασίας σε ευρωπαϊκό έδαφος και οι μετανάστες δεν θα ξεμένουν. Ο πρωθυπουργός, πάντως, καταλαβαίνει ότι απαιτούνται και χρόνος και νομικές προσαρμογές, αλλά επιμένει ότι θα πρέπει πλέον η Ευρώπη να σκεφτεί out of the box.Ο κ. Μητσοτάκης, πάντως, δεν παραγνωρίζει την ανάγκη για νόμιμη μετανάστευση, με δεδομένα τα σημαντικά κενά σε αρκετούς παραγωγικούς κλάδους της οικονομίας, όπως η αγροτική παραγωγή. Στην πραγματικότητα μιλά για συμφωνίες μετακλήσεων εργατών προκειμένου να υπάρχει μια οργανωμένη μετακίνηση πολιτών τρίτων χωρών που θα μπορούν να έρθουν στην Ελλάδα με συμβόλαιο εργασίας.Κάτι παρόμοιο είπεδιερωτώμενος ποιος θα μαζεύει τις ελιές στα ελληνικά χωράφια, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει στα social media... ορυμαγδός εκ δεξιών με αφορμή τον τίτλο του δημοσιεύματος. Ηταν μία ακόμη περίπτωση σαν τη φράση τουαναφορικά με τις συζητήσεις στα Ελληνοτουρκικά που του... απέφερε τη ρετσινιά του «μειοδότη».Ο κ. Μητσοτάκης είναι σφόδρα ενοχλημένος από την πλαγιοκόπηση εκ δεξιών από κόμματα και ΜΜΕ με αιχμές τακαι το Μεταναστευτικό, περιγράφοντας λίγο έως πολύ την κυβέρνηση ως «ενδοτική» και την πολιτική φύλαξης των συνόρων ως «light». Εξ ου και αποφάσισε να τραβήξει ο ίδιος μια κόκκινη γραμμή δείχνοντας το όριο ανοχής του, αλλά και στέλνοντας το μήνυμα ότι πλέον δεν θα αφήνει τέτοιες προκλήσεις αναπάντητες, ούτε θα επιτρέπει να δημιουργούνται εντυπώσεις που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.