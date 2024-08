Εκλογές ΗΠΑ: Κάμαλα Χάρις και Ντόναλντ Τραμπ «σφάζονται» για δύο Έλληνες

Ο Τζον Κατσιματίδης τάσσεται με τους Ρεπουμπλικανούς και το επιτελείο της Κάμαλα θεωρεί νίκη το να τον πείσει να μείνει ουδέτερος

Πρόσφατα, μετά την απόπειρα δολοφονίας εναντίον του, ήταν ο πρώτος επικεφαλής κορυφαίας αμερικανικής επιχείρησης που εκδήλωσε, σε mail προς τους εργαζόμενους της τράπεζας, τη θερμή συμπαράστασή του στον πρώην πρόεδρο, για να ακολουθήσει η βόμβα Τραμπ, σε συνέντευξή του στο Bloomberg Businessweek. «Τρέφω μεγάλο σεβασμό (!) για τον Τζέιμι Ντίμον. Είναι κάποιος που θα σκεφτόμουν, σίγουρα», πρόσθεσε, απαντώντας στην ερώτηση αν θα μπορούσε να είναι ο επόμενος υπουργός του Οικονομικών. Ο Ντίμον άφησε ασχολίαστη την αναφορά του υποψήφιου προέδρου, η οποία όμως πάγωσε τους Δημοκρατικούς. Οι επιτελείς τηςπασχίζουν για την ουδετερότητά του στον προεκλογικό αγώνα και δεν θέλουν με τίποτα να αιωρείται η εντύπωση ότι ο Τραμπ έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη του Ντίμον και άρα εκείνος στέλνει στην επιχειρηματική τάξη σήμα ψήφου. Απώτερος στόχος τους είναι η επάνοδος του Ντίμον στις πάγιες αρχές του, κάτι που θα έδειχνε μια εκ νέου γενική συμφωνία με τις αρχές πολιτικής τωνΦαίνεται λοιπόν πως κάτι πέτυχαν. Σε άρθρο γνώμης στη «Washington Post», στις αρχές Αυγούστου, ο Ντίμον ανέφερε ότι «η χώρα χρειάζεται έναν πρόεδρο τύπου Λίνκολν, Τρούμαν, Αϊζενχάουερ, που σε δύσκολες εποχές οδήγησαν τη χώρα μπροστά. Αντιμετωπίζοντας τα εθνικά συμφέροντα χωρίς να προσχωρούν στα άκρα». Και ότι «ο νέος πρόεδρος πρέπει να αναπτύξει πολιτικές που να δημιουργούν ίσες ευκαιρίες, να αναπτύσσουν την οικονομία, να αντιμετωπίζουν το εθνικό χρέος, να διατηρούν ισχυρό στρατό, να ελέγχουν τα σύνορα, και να ανανεώνουν την εθνική υπερηφάνεια, διατηρώντας παράλληλα μια έξυπνη, χωρίς ανοησίες εξωτερική πολιτική». Εδειξε έτσι μια κάποια επιστροφή στις... εργοστασιακές ρυθμίσεις των πολιτικών συντεταγμένων του. Το βήμα της μεταστροφής έγινε πιο φανερό όταν στην πρότασή του για την πολιτική τιθάσευσης του θηριώδους αμερικανικού χρέους των 35 τρισ. δολαρίων επανέλαβε την πρόταση για αύξηση της φορολόγησης των πλουσίων, κάτι που ούτε διανοείται ο Τραμπ. Η μάχη, πάντως, για τα μάτια του Ντίμον συνεχίζεται.Ετερο μήλον της Εριδος o προσωπικός φίλος του Τραμπ και τρίτος πλουσιότερος Ελληνοαμερικανός. Με καταγωγή από την Κάλυμνο, είναι ιδιοκτήτης της Red Apple που σαρώνει στην Ανατολική Ακτή των ΗΠΑ στην αγορά σούπερ μάρκετ, από τους κορυφαίους κατασκευαστές ουρανοξυστών, αλλά και με ενεργειακό βραχίονα δραστηριοτήτων που επεκτείνεται στους αρθρωτούς πυρηνικούς αντιδραστήρες. Είναι ιδιοκτήτης ραδιοφωνικού σταθμού στη Νέα Υόρκη, όπου συχνά έχει φιλοξενήσει και τον ίδιο τον Τραμπ, ενώ οι δυο άνδρες συχνά συναντιούνται σε κλειστά κλαμπ για να ανταλλάξουν απόψεις ή να παίξουν γκολφ.Ο Κατσιματίδης το 2013 είχε θέσει υποψηφιότητα για δήμαρχος της Νέας Υόρκης στις προκριματικές εκλογές των Ρεπουμπλικανών, αλλά έχασε το χρίσμα από τον πρώην αντιδήμαρχο Τζο Λότα. Η κόρη του, Αντρια, είναι επικεφαλής της επιτροπής του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος στη Νέα Υόρκη από το 2017 (και πρώην σύζυγος του εγγονού του Ρίτσαρντ Νίξον, Κρίστοφερ), είναι δε και προσωπική φίλη της Μελάνια Τραμπ.Η παρεμβατικότητα του Κατσιματίδη στην Ομογένεια είναι πολύ μεγάλη, καθώς ο ίδιος πρωτοστατεί στις εκδηλώσεις της, στηρίζει τις δράσεις της Εκκλησίας, είναι Αρχων του Οικουμενικού Πατριαρχείου, έχει πλούσια φιλανθρωπική δραστηριότητα και επισκέπτεται συχνά την Ελλάδα διατηρώντας ισχυρές σχέσεις με πολιτικούς και επιχειρηματίες. Οι επιτελείς της Χάρις θέλουν να τον αποσπάσουν από την επιρροή του Τραμπ, καθώς θεωρούν ότι μετά τον Ντίμον αυτός είναι ο πιο επιδραστικός εκπρόσωπος της Ομογένειας στην Ανατολική Ακτή. Αν και ο Κατσιματίδης προ του 2012 τηρούσε σχεδόν ίσες αποστάσεις, μάλιστα παλαιότερα έγερνε και προς την πλευρά των Δημοκρατικών, κάτι τέτοιο φαίνεται σχεδόν αδύνατο πια, καθώς η σχέση του με τον Τραμπ διαγράφεται καταλυτική. Οι Δημοκρατικοί, πάντως, έχουν ασκήσει κάθε είδους πίεση για να δημιουργήσουν γέφυρες μαζί του.Σε 72 βράδια από σήμερα, όταν ολόκληρος ο πλανήτης θα ξενυχτάει καρφωμένος στον χάρτη των αμερικανικών προεδρικών εκλογών, ορισμένοι από τους κορυφαίους Eλληνοαμερικανούς επιχειρηματίες θα έχουν παραπάνω λόγους να περιμένουν το αποτέλεσμα, αφού έχουν ποντάρει τα χαρτιά τους αποκλειστικά στον έναν εκ των Κάμαλα Χάρις και Ντόναλντ Τραμπ. Πρόκειται για τα λεγόμενα «εξαπτέρυγα» των δύο υποψηφίων. Και δεν είναι λίγοι.Θερμός υποστηρικτής του Τραμπ είναι ο, γιος και διάδοχος του Αλεξ Σπάνου στην ομώνυμη αυτοκρατορία. Η οικογένεια έχει παραδοσιακή σχέση με τους Ρεπουμπλικάνους και προσωπική σχέση με τους Mπους. Παρότι οέχει διακόψει κάθε σχέση με το σύστημα Τραμπ, οι Σπάνος, κουβαλώντας μια κληρονομιά 2,4 δισ. δολάρια, από το 2016 επιμένουν στον Τραμπ. Πέραν του real estate στη Δυτική Ακτή είναι και ιδιοκτήτης της ομάδας αμερικάνικου ποδοσφαίρου (NFL) Los Angeles Chargers. Ακόμη ένας υποστηρικτής των Ρεπουμπλικανών είναι ο Τεντ Λεόνσις, που διαπρέπει στην αθλητική βιομηχανία και την ψυχαγωγία, με έδρα την Ουάσινγκτον, όντας ιδρυτής, πρόεδρος και CEO της Monumental Sports & Entertainment, που κατέχει τους Washington Wizards, του NBA., με ισχυρή παρουσία στο real estate, είναι στενά συνδεδεμένος με τους Ρεπουμπλικάνους. Διετέλεσε παλιότερα πρεσβευτής των ΗΠΑ σε Ισπανία και Ανδόρα, ενώ ήταν ιδιοκτήτης της ομάδας μπέιζμπολ Seattle Mariners, την οποία πούλησε το 1989. Τραμπ στηρίζει και ο γνωστός από το παλιότερο ενδιαφέρον του για την Εθνική Ασφαλιστική Τζον Κάλαμος, μεγαλομέτοχος του ομώνυμου επενδυτικού fund με περιουσία 1 δισ. Η εταιρεία που ίδρυσε το 1977, στο Σικάγο, διαθέτει γραφεία σε Νέα Υόρκη, Σαν Φρανσίσκο, Μιλγουόκι και Μαϊάμι.Σημαντική «μεταγραφή» από τους Δημοκρατικούς είναι ο, πρώην πρόεδρος και CEO της Dow Chemical Company, και υποστηρικτής του Τραμπ από τότε που του ζήτησε να αναλάβει την προεδρία του Αμερικανικού Βιομηχανικού Συμβουλίου. Ακόμη, οι διάδοχοι της φαρμακευτικής αυτοκρατορίας του Μάικλ Ζάχαρη. Ο Μάικλ Ψαρός, με καταγωγή από τη Χίο, είναι συνδιαχειριστής εταίρος της ΚPS Capital Partners, μιας από τις κορυφαίες εταιρείες ιδιωτικών κεφαλαίων παγκοσμίως, με περιουσιακά στοιχεία υπό διαχείριση άνω των 21 δισ. δολαρίων.Ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος θεωρείται υποστηρικτής των Ρεπουμπλικάνων, παρότι παρέστη και προσευχήθηκε στα συνέδρια και των δύο κομμάτων. Ο κ. Ελπιδοφόρος, πάντως, σε αντίθεση με τους προκατόχους του, δεν συνάντησε ούτε τον Τραμπ, ούτε τη Χάρις, περιοριζόμενος σε εκδηλώσεις που παρέμειναν στο στενό πλαίσιο της ελληνοαμερικανικής κοινότητας.Στο πλευρό του Τραμπ βρίσκεται και ο Χρήστος Καραφάτσος, ένας από τους βασικούς εκπροσώπους του Εθνικού Συνασπισμού Διαφορετικότητας για τον Τραμπ και ιδρυτής της ομάδας Ελληνικές Φωνές για τον Τραμπ ήδη από τις εκλογές του 2016.Στον στενό κύκλο ανήκει και ο Φίλιπ Νικοζήσης, επικεφαλής της εταιρείας ανάπτυξης ακινήτων Nico Properties Group LLC. Τακτικός χορηγός του, περιλαμβάνεται στον επίλεκτο κύκλο των μελών του φημισμένου θέρετρου γκολφ Μαρ-α-Λάγκο που ανήκει στον πρώην πρόεδρο και κατά τη διάρκεια της θητείας του είχε μετατραπεί στην πιο κλειστή και περιζήτητη λέσχη του κόσμου.Από πλευράς μελών του Κογκρέσου, ξεχωρίζει η ομογενής Ρεπουμπλικανή βουλευτής, την οποία είχε αναδείξει ο Τραμπ. Σε επίσημη δήλωση, επικαλούμενη και την τοποθέτηση της Επιτροπής του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος στο Στάτεν Αϊλαντ, στήριξε τον Τραμπ προτού ακόμη η Νίκι Χέιλι αποχωρήσει από την εσωτερική κούρσα, μετά τη συντριπτική νίκη του στη λεγόμενη Σούπερ Τρίτη. Ελληνίδα από τον πατέρα της και με Κουβανή μητέρα, η 44χρονη Μαλλιωτάκη, με σπουδές στην Επικοινωνία και τις Δημόσιες Σχέσεις στο Πανεπιστήμιο Σίτον Χολ του Νιου Τζέρσεϊ, ήταν και υποψήφια δήμαρχος στη Νέα Υόρκη το 2017, αλλά έχασε από τον Δημοκρατικό Μπιλ Ντε Μπλάζιο.Η Μαλλιωτάκη θα επιδιώξει μάλιστα την επανεκλογή της στην 11η Περιφέρεια, που περιλαμβάνει το Στάτεν Αϊλαντ και το νότιο Μπρούκλιν, η σύνθεση της οποίας παρέμεινε ως είχε παρά το γεγονός ότι η πλειοψηφία του Δημοκρατικού Κόμματος στην Πολιτειακή Γερουσία είχε τη δυνατότητα να τη μετατρέψει σε πιο «φιλοπροοδευτική» ανασυντάσσοντας τις συνοικίες που θα περιλάμβανε ο χάρτης. Ετσι, η Ελληνοαμερικανίδα βουλευτής κατέρχεται σε ένα εκλογικό σώμα το οποίο, τόσο το 2016 όσο και το 2020, ήταν ιδιαίτερα φιλικό προς τον Τραμπ σε σχέση με το υπόλοιπο της πόλης της Νέας Υόρκης. Επίσης, ο 61χρονος Γκας Μπιλιράκης, βουλευτής από το 2007 στη Φλόριντα, όπου διαδέχτηκε τον πατέρα του Μάικλ. Με οικογενειακή καταγωγή από την Κάλυμνο και σπουδές στις Πολιτικές Επιστήμες στο Πανεπιστήμιο της Φλόριντα και Νομικής στο Πανεπιστήμιο Στέτσον, επίσης της Φλόριντα, είναι ενεργός δικηγόρος στην περιοχή της Τάμπα, όπου κατοικεί άφθονο ομογενειακό στοιχείο.Μια περίεργη, πάντως, ατμόσφαιρα επικρατεί στο επιτελείο του Τραμπ αναφορικά με το ελληνοαμερικανικό στοιχείο. Από τα στελέχη που τον πλαισίωναν επί προεδρίας του, πετυχημένος και ενεργός στο πλευρό του παραμένει μόνο ο Μάικλ Κράτσιος, επικεφαλής τότε του Γραφείου Τεχνολογίας των ΗΠΑ. Ο Ράινς Πρίμπους έμεινε προσωπάρχης του Λευκού Οίκου για μόλις 6 μήνες, ο, πρώην αναπληρωτής βοηθός του Τραμπ, απολύθηκε από τον ίδιο, ενώ ο σύμβουλος Εξωτερικής Πολιτικής Τζορτζ Παπαδόπουλος κατηγορήθηκε ότι κατέθεσε ψευδή στοιχεία στο FBI για τις επαφές του με τον Βλαντιμίρ Πούτιν, συμφώνησε να συνεργαστεί στην έρευνα με τους Ομοσπονδιακούς και τελικά καταδικάστηκε, αλλά ο Τραμπ τού απένειμε πλήρη χάρη λίγο προτού εκπνεύσει η προεδρική του θητεία.Στο στρατόπεδο της Χάρις μπορεί οι Ελληνοαμερικανοί υποστηρικτές της να είναι αριθμητικά λιγότεροι, ωστόσο ορισμένοι παίζουν σημαντικό ρόλο στα αμερικανικά δημόσια πράγματα, ενώ η κορυφαία εξ αυτών, η αντικυβερνήτης της Καλιφόρνιας, ασκεί σημαντική επιρροή στην υποψήφια πρόεδρο των Δημοκρατικών. Η γνωριμία τους χρονολογείται στα μέσα του ’90 και παραμένει στενή. Εκτοτε ανταλλάσσουν συχνά οικογενειακές επισκέψεις, αλλά συχνότερα συνομιλούν τηλεφωνικά για ζητήματα της πολιτικής και οικονομικής καθημερινότητας, κατάσταση που δεν μεταβλήθηκε ούτε όταν η Χάρις μετακόμισε στον Λευκό Οίκο, αντίθετα οι επισκέψεις της Κουναλάκη στην Ουάσινγκτον πύκνωσαν.Δευτερότοκη κόρη του 88χρονου σήμερα Αντζελο Τσακόπουλου, εμβληματικής φυσιογνωμίας του ελληνοαμερικανικού στοιχείου, μεγιστάνα του real estate, με πλήθος δωρεών στις εκστρατείες των Δημοκρατικών υποψηφίων είναι πετυχημένη επιχειρηματίας με διπλωματική καριέρα ως πρέσβειρα στη Βουδαπέστη.Είναι δύο φορές εκλεγμένη αντικυβερνήτης στην Καλιφόρνια με άμεσο στόχο να είναι η πρώτη γυναίκα κυβερνήτης της Πολιτείας το 2026. Θέση, με απίστευτη ισχύ, καθώς η οικονομία με ετήσιο ΑΕΠ στα 3,5 τρισ. δολάρια βρίσκεται στην 5η θέση παγκοσμίως.Ιδιαίτερη είναι η παρουσία του απερχόμενου πρεσβευτή στην Αθήνα, αλλά και πετυχημένου επιχειρηματία σε ξενοδοχειακές κυρίως δραστηριότητες στη Βορειοανατολική Ακτή των ΗΠΑ. «Παιδί» του Μπάιντεν, που τον όρισε πρέσβη στην Αθήνα το 2021, έχει αναπτύξει πολύ στενή προσωπική σχέση με τον απερχόμενο πρόεδρο από 25ετίας. Με καταγωγή από τη Ναυπακτία, έχει στενές σχέσεις με πολλά κορυφαία στελέχη των Δημοκρατικών στο Λονγκ Αϊλαντ και τη Νέα Υόρκη, γερουσιαστές και βουλευτές, δωρητής στις εκστρατείες των Δημοκρατικών μετά το 2008. Γνωρίζει καλά τη Χάρις και τον υπουργό Εξωτερικών Αντονι Μπλίνκεν. Η επιστροφή του στις ΗΠΑ μέσα στο επόμενο εξάμηνο θα συμβάλει στην ισχυροποίηση των ελληνικών θέσεων στην ηγεσία των Δημοκρατικών, χωρίς να αποκλείεται η αξιοποίηση του σε κυβερνητικό πόστο.Από τα υπόλοιπα πρόσωπα της Ομογένειας που στηρίζουν τη Χάρις ξεχωρίζει ο επικεφαλής του Libra Group, παραδοσιακός υποστηρικτής των Δημοκρατικών. Με υψηλές πολιτικές διασυνδέσεις, επί υποψηφιότητας Χίλαρι Κλίντον, θεωρούνταν πολύ πιθανή και η υπουργοποίησή του.Σημαντική είναι ακόμα η παρουσία του μεγιστάνα του real estate στη Δυτική Ακτή, με περιουσία 1,7 δισ. δολαρίων και έδρα το Σαν Φρανσίσκο. Συνδέεται προσωπικά με τη Χάρις, ήταν από τους μεγαλύτερους δωρητές της εκστρατείας Μπάιντεν, προσφέροντας 1 εκατ. δολάρια, προσφέρει ήδη και στην αντιπρόεδρο. Αλλά και ο Πίτερ Μπάρις, διαχρονικός χρηματοδότης των Δημοκρατικών υποψηφίων.Πετυχημένος επενδυτής υπό την ομπρέλα της New Enterprise Associates και Aρχοντας του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Επίσης, ο δικηγόρος, διάδοχος της αυτοκρατορίας 2,2 δισ. του αείμνηστου πατέρα του Πίτερ, σταθερού υποστηρικτή των Δημοκρατικών επί δεκαετίες στη Βαλτιμόρη και διεκδικητή κάποια στιγμή και της δημαρχίας της. Ομοίως, ο Ντένις Μέχιελ, σταθερός χρηματοδότης των Δημοκρατικών υποψήφιων από την εποχή του Τζον Κέρι που έχασε από τον Μπους το 2004, με συνολικές χορηγίες που φτάνουν τα 2 εκατ. δολάρια. Κάτοχος μεγάλης εταιρείας χάρτινης συσκευασίας στη Νέα Υόρκη.Με πολύ ισχυρή επιρροή και ο ελληνικής καταγωγής πρώην δήμαρχος του Σαν Φρανσίσκο Αρτ Αγνος, παλιός γνώριμος της Χάρις, καθώς και η ομογενής γραμματέας της Ηγεσίας των 100 Μαρία Ολγουιν, στην παραθαλάσσια υπερπολυτελή έπαυλη της οποίας συχνά παραθερίζει το ζεύγος Μπάιντεν. Η πάμπλουτη χήρα του μεγιστάνα των hedge funds της Νέας Υόρκης Τζέιμς Ολγουιν είναι και μακροχρόνια δωρήτρια του Δημοκρατικού Κόμματος και των υποψηφίων του. Ακόμη οι λομπίστες στην Ουάσινγκτον Εντι και Μάικ Μανάτος της Manatos & Manatos, αλλά και η κορυφαία ηθοποιός με ελληνικές ρίζεςΕπιπλέον, από το ομογενειακό δυναμικό του Κογκρέσου ξεχωρίζει ο 62χρονος δικηγόρος, βουλευτής του Μέριλαντ από το 2007 και γιος του Πολ Σαρμπάνη, δεινός υποστηρικτής των εθνικών θεμάτων, επισκέπτεται συχνά την Ελλάδα από μικρό παιδί.Ο 44χρονοςείναι το ανερχόμενο αστέρι των Δημοκρατικών, βουλευτής του Νιου Χαμσάιρ. Απόφοιτος του Χάρβαρντ, είναι επίσης δεινός υποστηρικτής των ελληνικών συμφερόντων στο Κογκρέσο, όπως και η 74χρονη Ντίνα Τάιτους, καθηγήτρια Πολιτικών Επιστημών, βουλευτής της Νεβάδα.Σε θέση αυστηρής ουδετερότητας από την προεκλογική κούρσα βρίσκονται τα αδέρφια(ο πρώτος είναι μεγαλοεπενδυτής και ιδιοκτήτης των Detroit Pistons) με δραστηριότητες σε επιχειρήσεις τεχνολογίας, ψυχαγωγίας κ.λπ. Ακόμη, ο, ιδιοκτήτης της εταιρείας αθλητικών υποδημάτων και ρούχων New Balance, με έσοδα 4,4 δισ. δολάρια το 2022, παγκόσμιο εργατικό δυναμικό 8.000 ατόμων και μονάδες παραγωγής σε ΗΠΑ, Ηνωμένο Βασίλειο και Ευρώπη. Το ίδιο και η οικογένεια Χασιώτη που διαθέτει τεράστια αλυσίδα παντοπωλείων.Απώλεια για τους Δημοκρατικούς θεωρείται η «ουδετεροποίηση» του άλλοτε θερμού υποστηρικτή των Κλίντον, Ομπάμα και Μπάιντεν, κορυφαίου επιχειρηματία στη βιομηχανία προϊόντων περιποίησης μαλλιών και οινοπνευματωδών, καθώς και του, που ως επικεφαλής της Metropoulos & Co., εστιάζει επί 4 δεκαετίες σε εξαγορές και εξυγιάνσεις επιχειρήσεων σε ΗΠΑ, Καναδά, Μεξικό και Ευρώπη.