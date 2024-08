Πανεπιστήμια: Στον αστερισμό της διεθνοποίησης – Τα ξένα Ιδρύματα «δείχνουν» το δρόμο

Πολλά από τα, που έχουν «ανοίξει τις πύλες τους» σε φοιτητές από κάθε γωνιά της γης, συγκαταλέγονται μεταξύ των κορυφαίων στον ακαδημαϊκό χάρτη. Σε αυτή την κατηγορία, ξεχωρίζει το Macau University of Science and Technology στην Κίνα, όπου περισσότεροι από 9 στους 10 φοιτητές του, είναι αλλοδαποί.Στον «αστερισμό» της διεθνοποίησης μπαίνει σταδιακά και η, καθώς ήδη έχει αναδειχθεί σε σημαντικό πυλώνα της κυβερνητικής πολιτικής.Ο «διεθνής» φοιτητικός πληθυσμός ενός πανεπιστημίου αναμφίβολα εμπλουτίζει τηντων νέων με πολλούς τρόπους: τους δίνει τη δυνατότητα να αλληλεπιδράσουν με συνομηλίκους τους από ολόκληρο τον κόσμο, να γνωρίσουν άλλες κουλτούρες, να διευρύνουν τους ορίζοντές τους. Με αυτό τον τρόπο, ανοίγει ο δρόμος για να καταρριφθούνκαι ρατσιστικές συμπεριφορές, δίνοντας αντίστοιχα ‘χώρο’ στο σεβασμό στη διαφορετικότητα ενώ αδιαμφισβήτητη είναι η τόνωση της οικονομίας κάθε χώρας.Στην Ελλάδα, ηπροσβλέπει στο να προσελκύσει όσο το δυνατόν περισσότερους αλλοδαπούς φοιτητές όπως και στο να «συγκρατήσει» το κύμα των νέων Ελλήνων, οι οποίοι θα στρέφονταν στο εξωτερικό για τις σπουδές τους. Παράλληλα, μέσω της διεθνοποίησης, η χώρα μας θα μπορέσει να αποτελέσει σημαντικό πόλο έλξης για Έλληνες ακαδημαϊκούς, οι οποίοι δραστηριοποιούνται σήμερα στο εξωτερικό.Συνοψίζοντας, στόχοι είναι να ενισχυθεί το brain gain και ταυτόχρονα να ανασχεθεί τοΠρος αυτή την κατεύθυνση βρίσκεται η ίδρυση παραρτημάτων ξένων πανεπιστημίων στηναλλά κυρίως η ενίσχυση της εξωστρέφειας των δημοσίων πανεπιστημίων. Πριν μερικές μέρες, μάλιστα, ανακοινώθηκε η ενίσχυση της διεθνοποίησης των εκπαιδευτικών υπηρεσιών των ελληνικών πανεπιστημίων με 62 εκατομμύρια ευρώ, μέσω σχετικής Πρόσκλησης του υπουργείου Παιδείας προς τους Ειδικούς Λογαριασμούς Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) των ΑΕΙ, για την υποβολή προτάσεων προς χρηματοδότηση.Ειδικότερα, το συγκεκριμένο πρόγραμμα στοχεύει στην ώθηση της εξωστρέφειας των ελληνικών πανεπιστημίων μέσω της ενίσχυσης της συνεργασίας τους με εδραιωμένα, εγνωσμένου κύρους πανεπιστημιακά ιδρύματα της αλλοδαπής. Αυτό θα γίνει, είτε μέσω της οργάνωσης κοινών μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών (Joint Master ή Dual Master) με διακεκριμένα ξένα πανεπιστήμια σε νέα αντικείμενα που δεν είναι σήμερα διαθέσιμα, είτε με τη δημιουργία νέων επιστημονικών κατευθύνσεων, που θα είναι πλέον στη διάθεση των υποψηφίων.Σύμφωνα με στοιχεία, που δημοσίευσε το Times Higher Education, πρώτο στη λίστα βρίσκεται το Macau University of Science and Technology, που βρίσκεται στηνκαι οι φοιτητές που προέρχονται από άλλες χώρες, ανέρχονται σε ποσοστό 91,6%.Στην κορυφαία δεκάδα των πανεπιστημίων με το υψηλότερο ποσοστό διεθνών φοιτητών για το 2024, συγκαταλέγονται και δύο Κυπριακά πανεπιστήμια: στη δεύτερη θέση της λίστας βρίσκεται το Near East University, με ποσοστό αλλοδαπών φοιτητών που αγγίζει το 86,4% και στην τέταρτη θέση, το Eastern Mediterranean University με ποσοστό 74,8%.Αξίζει να αναφερθεί ότι, μεταξύ των 10 πρώτων πανεπιστημίων της λίστας, δύο βρίσκονται στη Μ.Βρετανία, το London School of Economics στην 6η θέση με ποσοστό αλλοδαπών φοιτητών 71,8% και το University of Bedfordshire στη 10η θέση με 64,2% φοιτητές από το εξωτερικό.Στις υπόλοιπες θέσεις της πρώτης δεκάδας βρίσκονται το Constructor University στη, με ποσοστό 83,2% (3η θέση), το American University of Sharjah στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα με ποσοστό 73,7% (5η θέση), το City University of Hong Kong στο Χονγκ Κονγκ με ποσοστό 67,2% (7η θέση), το Universita della Svizzera Italiana στην Ελβετία με ποσοστό 66,8% (στην 8η θέση) και το

RCSI University of Medicine and Health Sciences με διεθνείς φοιτητές κατά 66,6% (9η θέση).International student rank 2024 University Country/region Percentage of international students1 Macau University of Science and Technology Macao 91.6%2 Near East University Northern Cyprus 86.4%3 Constructor University Germany 83.2%4 Eastern Mediterranean University Northern Cyprus 74.8%5 American University of Sharjah United Arab Emirates 73.7%6 London School of Economics and Political Science United Kingdom 71.8%7 City University of Hong Kong Hong Kong 67.2%8 Università della Svizzera italiana Switzerland 66.8%9 RCSI University of Medicine and Health Sciences Ireland 66.6%10 University of Bedfordshire United Kingdom 64.2%Το Times Higher Education συγκεντρώνοντας στοιχεία σχετικά με τις Διεθνείς Κατατάξεις των Πανεπιστημίων, διαμόρφωσε μία λίστα με 200 πανεπιστήμια απ’όλο τον κόσμο, τα οποία εμφανίζουν τα υψηλότερα ποσοστά διεθνών φοιτητών. Διαβάστε ολόκληρη τη λίστα εδώ Όπως προαναφέρθηκε, στην κορυφή της λίστας βρίσκεται το Κινεζικό Macau University of Science and Technology, με σχεδόν 92% των φοιτητών του να προέρχονται από άλλες χώρες. Πολύ κοντά, στη δεύτερη θέση, βρίσκεται το Κυπριακό Near East University με 86,4%.Οι χώρες, που έχουν ‘παρουσία’ στο «top 20», είναι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ιρλανδία, η Γερμανία, η Ελβετία και η Αυστραλία.Μεταξύ των 200 πανεπιστημίων που ξεχωρίζουν λόγω διεθνούς φοιτητικού πληθυσμού, βρίσκονται 20 πανεπιστήμια του Λονδίνου, γεγονός, που το καθιστά μία πόλη με ισχυρή εκπροσώπηση στη συγκεκριμένη κατάταξη.Αξίζει να αναφερθεί, ότι το Ηνωμένο Βασίλειο έχει τη μεγαλύτερη ακαδημαϊκή «παρουσία» σε ό,τι αφορά τους αλλοδαπούς φοιτητές, με 64 από τα 200 πανεπιστήμια συνολικά. Ακολουθούν, 18 από τις Ηνωμένες Πολιτείες και 16 από την Αυστραλία.Το Macau University of Science and Technology αποτελεί ένα εξαιρετικά «νεαρό» πανεπιστήμιο, αφού ιδρύθηκε μόλις το 2000!Τα προγράμματα σπουδών, που προσφέρει περιλαμβάνουν κοινωνικές επιστήμες, νομική, φυσικές επιστήμες, διοίκηση επιχειρήσεων, business, ιατρική, φαρμακευτική, τουρισμό, τέχνες, επικοινωνία, ξένες γλώσσες. Ενδεικτικό του διεθνούς προφίλ του συγκεκριμένου πανεπιστημίου είναι, ότι τα μαθήματα διδάσκονται στην Αγγλική, την Κινεζική, την Πορτογαλική και την Ισπανική γλώσσα.Σημειώνεται, ότι έχει εδραιώσει συνεργασίες με περισσότερα από 200 πανεπιστημιακά Ιδρύματα σε Ευρώπη, Αμερική, Αυστραλία, λοιπή Κίνα, Ταϊβάν και Χονγκ Κονγκ, έτσι ώστε να διευκολύνεται η κινητικότητα φοιτητών και Καθηγητών μέσω προγραμμάτων ανταλλαγών.Το μεγαλύτερο πανεπιστήμιο τηςείναι το Near East University, σύμφωνα με το Times Higher Education. Προσφέρει προγράμματα προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών. Οι τομείς που θεραπεύει είναι η αρχιτεκτονική, η οδοντιατρική, οι καλές τέχνες, η μηχανική, η κτηνιατρική, η νομική, τα ναυτιλιακά καθώς και οι παραστατικές τέχνες.Εγγεγραμμένοι στο πανεπιστήμιο, είναι φοιτητές με περισσότερες από 100 εθνικότητες ενώ υπογραμμίζεται ότι οι νέοι υποστηρίζονται από το πανεπιστήμιο με τη διαδικασία των αιτήσεων και διοργανώνονται τακτικά εκδηλώσεις για τους φοιτητές στο χώρο του campus.Η πλειοψηφία των προγραμμάτων του Constructor University, με έδρα τη Βρέμη, στη Γερμανία, διδάσκονται στα Αγγλικά ενώ «τρέχει» τουλάχιστον 120 συνεργασίες με άλλα πανεπιστήμια από ολόκληρο τον κόσμο. Οι φοιτητές προέρχονται από περισσότερες από 110 χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Ινδίας, του Νεπάλ, της Αμερικής, της Αλβανίας, του Πακιστάν, του Μαρόκο και της Κίνας.Το δεύτερο Κυπριακό πανεπιστήμιο, που «σκαρφαλώνει’» στο τοπ 5 των «διεθνών» πανεπιστημίων, είναι το. Βασικές γλώσσες διδασκαλίας είναι η Αγγλική και η Τουρκική. Το συγκεκριμένο Ίδρυμα διοργανώνει προγράμματα ανταλλαγής φοιτητών με 13 χώρες, όπως οι ΗΠΑ, ο Καναδάς, η Ιταλία, η Αυστρία, η Νότια Κορέα και η Κίνα. Οι αλλοδαποί φοιτητές μπορούν να αιτηθούν υποτροφίας ύψους 50% ή 25% επί των διδάκτρων.Την πεντάδα ολοκληρώνει το American University of Sharjah στα. Πρόκειται για ένα σχετικά «μικρό» πανεπιστήμιο, με περίπου 5.000 φοιτητές, το 74% των οποίων είναι αλλοδαποί, οι οποίοι προέρχονται από 99 διαφορετικές χώρες. Γλώσσα διδασκαλίας των μαθημάτων είναι η Αγγλική. Το πανεπιστήμιο είναι μέλος της Διεθνούς Ένωσης Αμερικανικών Κολλεγίων και Πανεπιστημίων (Association of American International Colleges and Universities). Το Τμήμα διεθνών σπουδών του πανεπιστημίου, διοργανώνει σε ετήσια βάση το Μοντέλο Ηνωμένων Εθνών για μαθητές γυμνασίου καθώς και ακαδημαϊκό συνέδριο.