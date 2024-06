Instagram: Νέα λειτουργία υποχρεωτικής προβολής διαφημίσεων ανάμεσα σε δημοσιεύσεις και stories

Κλείσιμο

Instagram ads trial - Πηγή: Reddit

Instagram ads trial - Πηγή: Reddit

Ένα νέο χαρακτηριστικό προσθέτει η εταιρείαστο Instagram , το οποίο ήδη έχει προκαλέσειστους χρήστες. Ηπρόκειται να προσθέσειπου θα αναγκάζουν τον χρήστη να βλέπει ένα διαφημιστικό ενδιάμεσα σεκαιπροτού συνεχίσει στα επόμενα.ήδη εφαρμόζεται στο, όπου ένα βίντεο μεγάλης διάρκειας διακόπτεται για να παίξουν διαφημίσεις διάρκειας μερικών δευτερολέπτων και στο Instagram εμφανίζονται διαφημίσεις και αναρτήσεις με χορηγίες ενδιάμεσα τωνκαι των, τόσο στην αρχική ροή όσο και στα βίντεο σε μορφή reels, αλλά οι διαφημίσειςείναι κάτι που θα παρουσιαστεί για πρώτη φορά στην πλατφόρμα.του Instagram στις ΗΠΑ, Matthew Tye, επιβεβαίωσε στο ειδησεογραφικό μέσο The Verge ότι η δοκιμή όντως συμβαίνει σε μερικούς λογαριασμός.Το Instagram επιβεβαίωσε και στο BBC ότι η δοκιμή της νέας λειτουργίας βρίσκεται σε εξέλιξη.Ορισμένοι χρήστες έχουν εκφράσει τη δυσαρέσκειά τους στο X, πρώην Twitter, και στο Reddit, μιας και η λειτουργία τους φάνηκε ιδιαίτερα. Μάλιστα, πολλοί έκαναν αναφορά στις εταιρείες που «υποκριτικά», ενώ οι ίδιες έκαναν την εντατική παρακολούθηση βίντεο εθιστική.Και συνέχισαν: «Πρώτα οι εταιρείες εφαρμόζουν το γρήγορο scrolling και τα στιγμιαία χτυπήματα ντοπαμίνης (που λαμβάνουμε από τη ρήγορη παρακολούθηση) έκαναν την προσοχή των ανθρώπων να διασπάται πιο γρήγορα και από ενός χρυσόψαρου».Μια δημοσίευση του X, την οποία παραθέτει η New York Post, κάνει λόγο για έναν χρήστη που όταν προσπάθησε να κάνει κλικ στο κουμπί πληροφοριών για μια εξήγηση για τη διαφήμιση που έβλεπε, αντίκρισε ένα παράθυρο που έλεγε:Δεν είναι σαφές αν και πότε η λειτουργία θα επεκταθεί σε όλους τους χρήστες, αλλά η πλατφόρμα θα παρέχει ενημερώσεις για κάθε εξέλιξη, γράφει η New York Post.