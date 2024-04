Ο Νετανιάχου συγκαλεί πολεμικό υπουργικό συμβούλιο στο Τελ Αβίβ - Εκρήξεις ακούγονται στο βόρειο Ισραήλ

BREAKING: Iran has launched dozens of drones, will take hours to reach Israel pic.twitter.com/y5SAovmkOq — BNO News (@BNONews) April 13, 2024

Τα μαχητικά αεροσκάφη των ΗΠΑ και των συμμάχων, όπως μεταδίδεται, θα προσπαθήσουν να εξουδετερώσουν τα ιρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη προτού φτάσουν στο Ισραήλ.Το ισραηλινό δίκτυο Channel 12 TV μετέδωσε ότι δεκάδες μη επανδρωμένα αεροσκάφη (UAV) απογειώθηκαν από το Ιράν και κατευθύνονται προς στόχους στο Ισραήλ.Ο απόστρατος στρατηγός Αμος Γιαντλίν δήλωσε στο ίδιο δίκτυο ότι τα drone φέρουν το καθένα εκρηκτικά 20 κιλών και ότι η αντιαεροπορική άμυνα του Ισραήλ είναι έτοιμη για να τα καταρρίψει.Λόγω του πυρκατωμένου κλίματος, το Ισραήλ δρομολογεί το κλείσιμο του εναέριου χώρου του κάτι που τόσο το Ιράν όσο και η Ιορδανία και το Ιράκ το έχουν πράξει.«Πολίτες του Ισραήλ, τα τελευταία χρόνια, και ακόμη περισσότερο τις τελευταίες εβδομάδες, το Ισραήλ προετοιμάζεται για το ενδεχόμενο μιας άμεσης επίθεσης από το Ιράν» τόνισε νωρίτερα ο Νετανιάχου στο διάγγελμά του.«Τα αμυντικά μας συστήματα έχουν αναπτυχθεί και είμαστε προετοιμασμένοι για κάθε σενάριο, τόσο στην άμυνα όσο και στην επίθεση. Το κράτος του Ισραήλ είναι ισχυρό, οι IDF είναι ισχυρές» πρόσθεσε.«Εκτιμούμε τις ΗΠΑ που στέκονται στο πλευρό του Ισραήλ, καθώς και την υποστήριξη του Ηνωμένου Βασιλείου, της Γαλλίας και πολλών άλλων χωρών» συμπλήρωσε.«Καθιέρωσα μια ξεκάθαρη αρχή – όποιος μας βλάψει, θα τον βλάψουμε κι εμείς. Θα υπερασπιστούμε τους εαυτούς μας από κάθε απειλή και θα το κάνουμε με ηρεμία και αποφασιστικότητα» επισήμανε.«Γνωρίζω ότι και εσείς, οι πολίτες του Ισραήλ, διατηρείτε την ψυχραιμία σας. Σας προτρέπω να ακούσετε τις οδηγίες της Διοίκησης Εσωτερικού Μετώπου» τόνισε.«Μαζί στεκόμαστε και με τη βοήθεια του Θεού, μαζί θα νικήσουμε όλους τους εχθρούς μας», κατέληξε ο Νετανιάχου.