Γαλλία: Serial killer συμμετείχε σε τηλεπαιχνίδι ενώ η αστυνομία τον έψαχνε για βιασμούς και δολοφονίες παιδιών

🔴🇫🇷 FLASH INFO



- François Vérove, tueur en série dit « Le Grêlé », a joué avec Nagui sur France 2 incognito.

Ce gendarme, devenu policier, était un tueur et violeur en série de fillettes et d'adultes qui a sévi entre 1986 et 1997 à Paris. Il n'a jamais été arrêté.



Pour rester… pic.twitter.com/dRPQZkqxRi