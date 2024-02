Παραιτήθηκε αιφνιδιαστικά η Χαφιζέ Γκαγέ Ερκάν, διοικήτρια της Κεντρικής Τράπεζας της Τουρκίας

H Χαφιζέ Γκαγέ Ερκάν

Η πολλά υποσχόμενη τραπεζίτρια είχε κληθεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες, μετά τις προεδρικές εκλογές, προκειμένου να εφαρμόσει νομισματική πολιτική περιορισμού της ρευστότητας για να αντιμετωπιστεί η εκτίναξη του πληθωρισμού (που, επίσημα τουλάχιστον φτάνει το 65%) τον οποίο προκάλεσε η εμμονή του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην πολιτική χαμηλών επιτοκίων.Η Ερκάν, πρώτη γυναίκα σε αυτή τη υψηλή θέση, ζήτησε τελικά να απαλλαχθεί από τα καθήκοντά έπειτα από την έντονη κριτική που δέχτηκε μετά από δημοσιεύματα σε αντιπολιτευόμενα μέσα ενημέρωσης που υποστήριζαν ότι η οικογένειά της εμπλέκεται στις υποθέσεις της τράπεζας.Είχε κατηγορηθεί πρόσφατα από μερίδα του Τύπου για νεποτισμό, καθώς μία υπάλληλος της τράπεζας κατήγγειλε ότι απολύθηκε από την τράπεζα κατόπιν απαιτήσεως του πατέρα της προέδρου.Στις ΗΠΑ είχε το παρατσούκλι «το φοβερό κορίτσι από την Τουρκία». Στην πατρίδα της επέστρεψε με μια δύσκολη αποστολή, με την τουρκική λίρα να έχει πάρει την κατιούσα μετά την επανεκλογή Ερντογάν.Παρά το παρατσούκλι που της είχε δοθεί στις ΗΠΑ όπου έχει περάσει το μεγαλύτερο κομμάτι της επαγγελματικής της σταδιοδρομίας, διεθνείς αναλύσεις εξέφραζαν προβληματισμούς για το πόσο αποτελεσματική θα ήταν στο έργο της, αλλά και μια προσπάθεια επιστροφής σε πιο «ορθόδοξες» οικονομικά πολιτικές.πήγε δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο στηνόπου αποφοίτησε, μάλιστα, με τον δεύτερο βαθμό του σχολείο της. Στη συνέχεια φοίτησε στο Τμήμα Βιομηχανικής Μηχανικής του Πανεπιστημίου του Βοσπόρου από το οποίο πήρε πτυχίο το 2001 ενώ προχώρησε τις σπουδές της στο πανεπιστήμιο τουαπό το οποίο πήρε διδακτορικό στα οικονομικά. Ήταν, μάλιστα, η πρώτη φοιτήτρια που ολοκλήρωσε το διετής διάρκειας διδακτορικό σε έναν χρόνο. Όπως αναφέρεται στη σελίδα της στο LinkedIn η Ερκάν είναι απόφοιτη του Advanced Management Program τουκαι του Stanford Graduate School of Business Executive Program in Leadership.Η Τουρκάλα τραπεζίτης ξεκίνησε την επαγγελματική της καριέρα από την επενδυτική τράπεζα Goldman Sachs στην οποία παρέμεινε για περίπου 10 χρόνια.Από το 2014 έως το 2021 ησυνέχισε την επαγγελματική της πορεία ως μέλος του διοικητικού συμβουλίου της τράπεζας First Republic Bank ενώ από τον Ιούλιο του '21 έως τον Δεκέμβριο του ΄21 - οπότε και αποχώρησε από την τράπεζα με έδρα το Σαν Φρανσίσκο - βρέθηκε στη θέση του συνδιευθύνοντος συμβούλου. Σημειώνεται ότι η First Republic Bank πτώχευεσε το 2023 στη δεύτερη μεγαλύτερη πτώχευση στην ιστορία των αμερικανικών τραπεζών μετά την κατάρρευση της Washington Mutual, το 2008.Στο βιογραφικό της Ερκάν αναφέρεται, επίσης, ότι Τουρκάλα οικονομολόγος διετέλεσε μέλος του δοικητικού συμβουλίου τηςαπό το 2019 έως το 2021 οπότε και η εταιρεία αποκτήθηκε από τηνΤο 2019 το όνομα της Ερκάν βρέθηκε στην λίστα των κορυφαίων γυναικών στον τραπεζικό και οικονομικό τομέα του Crain αλλά και στην λίστα American Banker’s Women to Watch. Έναν χρόνο νωρίτερα η Ερκάν είχε βρεθεί στις λίστες των San Francisco Business Times και των Crain New York Business με τις 40 γυναίκες κάτω των 40 ετών που ξεχωρίζουν.Η Ερκάν ήταν, επίσης, και η μοναδική γυναίκα κάτω των 40 ετών που κατείχε θέση διευθύνοντος συμβούλου στις 100 μεγαλύτερες τράπεζες των ΗΠΑ.