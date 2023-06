Ποια είναι η Χαφιζέ Γκαγέ Ερκάν που ανέλαβε κεντρική τραπεζίτης της Τουρκίας

To προφίλ της Χαφιζέ Γκαγέ Ερκάν στο LinkedIn

Στο βιογραφικό της Ερκάν αναφέρεται, επίσης, ότι Τουρκάλα οικονομολόγος διετέλεσε μέλος του δοικητικού συμβουλίου τηςαπό το 2019 έως το 2021 οπότε και η εταιρεία αποκτήθηκε από τηνΤο 2019 το όνομα της Ερκάν βρέθηκε στην λίστα των κορυφαίων γυναικών στον τραπεζικό και οικονομικό τομέα του Crain αλλά και στην λίστα American Banker’s Women to Watch. Έναν χρόνο νωρίτερα η Ερκάν είχε βρεθεί στις λίστες των San Francisco Business Times και των Crain New York Business με τις 40 γυναίκες κάτω των 40 ετών που ξεχωρίζουν.Η Ερκάν ήταν, επίσης, και η μοναδική γυναίκα κάτω των 40 ετών που κατείχε θέση διευθύνοντος συμβούλου στις 100 μεγαλύτερες τράπεζες των ΗΠΑ.Αν και τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης εστιάζουν στο ακαδημαϊκό και επαγγελματικό παρελθόν της Ερκάν, υπάρχουν αναλυτές που εκφράζουν προβληματισμούς για την επιλογή της.Όπως αναφέρει η τουρκική υπηρεσία τουη πρώτη πηγή ανησυχίας αφορά το αντικείμενο με το οποίο έχει ασχοληθεί η 41χρονη Τουρκάλα. Επικαλείται, μάλιστα, ανάλυση του, σύμφωνα με την οποία το τι πρόκειται να κάνει η Ερκάν παραμένει αβέβαιο δεδομένου οτι δεν έχει εμπειρία σε θέματαΗ δεύτερη πηγή προβληματισμού προέρχεται από την θέση που κατείχε η Ερκάν στη διαδρομή που οδήγησε στην πτώχευση της First Republic Bank . Διεθνείς αναλύσεις αναφέρουν ότι στους έξι μήνες όπου υπηρέτησε ως συνδιευθύνουσα σύμβουλος η Ερκάν ήταν υπεύθυνη για τη διαδικασία αυτή αν και υπάρχουν και αναλύσεις που υποστηρίζουν ότι ήταν αυτή που προειδοποίησε το συμβούλιο διοίκησης της τράπεζας για την επικείμενη κρίση αλλά παραιτήθηκε όταν δεν κατάφερε να τους πείσει για την ανάγκη μιας νέας στρατηγικής.