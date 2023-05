First Republic Bank: Πώς οδηγήθηκε στην κατάρρευση - «Γιγαντώθηκε» η JP Morgan μετά την εξαγορά

«Η κυβέρνησή μας κάλεσε εμάς και άλλους να λάβουμε μέτρα, και το κάναμε», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της JPMorgan, Jamie Dimon. «Η οικονομική ισχύς, οι δυνατότητες και το επιχειρηματικό μας μοντέλο μας επέτρεψαν να αναπτύξουμε μια προσφορά για την εκτέλεση της συναλλαγής με τρόπο που να ελαχιστοποιεί το κόστος για το Ταμείο Ασφάλισης Καταθέσεων».

Λόγω των ρυθμιστικών περιορισμών των ΗΠΑ, το μέγεθος της JPMorgan και το υπάρχον μερίδιό της στην καταθετική βάση των ΗΠΑ θα την εμπόδιζαν υπό κανονικές συνθήκες να επεκτείνει περαιτέρω την καταθετική της βάση. Ε

Η JPMorgan θα αναλάβει τα περιουσιακά στοιχεία της First Republic, συμπεριλαμβανομένων περίπου 173 δισεκατομμυρίων δολαρίων δανείων και 30 δισεκατομμυρίων δολαρίων χρεογράφων, καθώς και 92 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε καταθέσεις. Η JPMorgan και η Federal Deposit Insurance Corp., η οποία ενορχήστρωσε την πώληση, συμφώνησαν να μοιραστούν το βάρος των ζημιών, καθώς και τυχόν ανακτήσεις, για τα δάνεια για μια οικογένεια και τα εμπορικά δάνεια της εταιρείας, ανέφερε η υπηρεσία νωρίς τη Δευτέρα σε δήλωση.



Το τραπεζικό ίδρυμα βρισκόταν σε αναταραχή μετά τις πτωχεύσεις της SVB και της Signature, τη λειτουργία των οποίων ανέλαβαν οι ρυθμιστικές αρχές έπειτα από μαζικές αποχωρήσεις πελατών που ανησυχούσαν για τη βιωσιμότητά τους.



Οι αρχές και άλλες μεγάλες τράπεζες είχαν σπεύσει τότε να διασώσουν την First Republic για να αποφύγουν να έχει την ίδια τύχη, με 11 χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να δέχονται να εκταμιεύσουν συνολικά για το σκοπό αυτό 30 δισεκ. δολάρια.



Όμως αυτό δεν στάθηκε αρκετό για να καθησυχάσει τους επενδυτές και η μετοχή συνέχισε να πέφτει στη Γουόλ Στριτ.



Η τράπεζα δεν κατάφερε να βρει ένα ικανοποιητικό σχέδιο διάσωσης και, όταν επιβεβαίωσε, την περασμένη Δευτέρα, πως πολλοί πελάτες είχαν αποσύρει τις καταθέσεις τους το πρώτο φετινό τρίμηνο, συνολικά περισσότερα από 100 δισεκ. δολάρια, η μετοχή της σημείωσε κάθετη πτώση.



Στο κλείσιμο του Χρηματιστηρίου την Παρασκευή, η αξία της First Republic δεν ήταν πλέον παρά 654 εκατομμύρια δολάρια, ενώ στην αρχή της χρονιάς άξιζε περισσότερα από 20 δισεκ. δολάρια και περισσότερα από 40 δισεκατομμύρια στην καλύτερη περίοδό της, το Νοέμβριο 2021.



Οι αρχές, οι οποίες έμοιαζαν απρόθυμες να σπεύσουν προς διάσωση άλλης μιας τράπεζας, ανέλαβαν τελικά δράση.



Η FDIC και το υπουργείο Οικονομικών ζήτησαν στα μέσα της περασμένης εβδομάδας από τράπεζες να εκδηλώσουν ενδιαφέρον και την Παρασκευή επέτρεψαν σε λίγες απ' αυτές να έχουν πρόσβαση σε περισσότερες χρηματοπιστωτικές πληροφορίες για τη First Republic.



Η διαδικασία της υποβολής προσφορών ήταν «πολύ ανταγωνιστική» και κατέληξε σε μια συναλλαγή «συμβατή με την απαίτηση για μικρότερο κόστος», διαβεβαίωσε η FDIC.





