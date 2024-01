Ρολόι της Αποκάλυψης: Παραμένει στα 90 δευτερόλεπτα πριν από τα μεσάνυχτα

Κλείσιμο

Οι επιστήμονες διατήρησαν την Τρίτη (23/1) το « Ρολόι της Αποκάλυψης » στα 90 δευτερόλεπτα πριν από τα μεσάνυχτα, αναφέροντας τις ενέργειες της Ρωσίας για ταεν μέσω της εισβολής της στην Ουκρανία, τον πόλεμο του πυρηνικά εξοπλισμένου Ισραήλ στη Γάζα και την επιδείνωση της κλιματικής αλλαγής ως παράγοντες που οδηγούν στον κίνδυνοΤο ίδρυμα Bulletin of the Atomic Scientists, όπως έκανε πέρυσι, όρισε το ρολόι στα 90 δευτερόλεπτα πριν από τα μεσάνυχτα, το θεωρητικό σημείο του αφανισμού. Οι επιστήμονες όρισαν το ρολόι βασιζόμενοι στους «υπαρξιακούς» κινδύνους προς τη Γη και τους ανθρώπους της: πυρηνική απειλή, κλιματική αλλαγή και καινοτόμες τεχνολογίες όπως η τεχνητή νοημοσύνη και η νέα βιοτεχνολογία.«Οι εστίες συγκρούσεων σε όλο τον κόσμο ενέχουν την απειλή πυρηνικής κλιμάκωσης, η κλιματική αλλαγή προκαλεί ήδη θάνατο και καταστροφή και οι ανατρεπτικές τεχνολογίες, όπως η τεχνητή νοημοσύνη και η βιολογική έρευνα, προχωρούν ταχύτερα από τις δικλείδες ασφαλείας τους», δήλωσε στο Reuters η Ρέιτσελ Μπρόνσον, πρόεδρος και CEO του Bulletin προσθέτοντας ότι η διατήρηση αμετάβλητης κατάστασης σε σχέση με το προηγούμενο έτος «δεν αποτελεί ένδειξη ότι ο κόσμος είναι σταθερός».Ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός με έδρα το Σικάγο δημιούργησε το ρολόι το 1947 για να προειδοποιήσει το κοινό για το πόσο κοντά βρίσκεται η ανθρωπότητα στην καταστροφή του κόσμου.«Ο μόνιμος τερματισμός του ρωσικού πολέμου στην Ουκρανία μοιάζει μακρινός και η χρήση πυρηνικών όπλων από τη Ρωσία σε αυτήν τη σύρραξη παραμένει ένα σοβαρό ενδεχόμενο. Τον περασμένο χρόνο, η Ρωσία έστειλε πληθώρα ανησυχητικών πυρηνικών σημάτων», τόνισε η Μπρόνσον.Η Μπρόνσον επικαλέστηκε την απόφαση του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν τον Φεβρουάριο του 2023 να αναστείλει τη συμμετοχή της Ρωσίας στη νέα συνθήκη START με τις ΗΠΑ, η οποία περιόρισε τα στρατηγικά πυρηνικά οπλοστάσια των δύο χωρών. Οι ΗΠΑ και η Ρωσία κατέχουν σχεδόν το 90% των πυρηνικών κεφαλών παγκοσμίως, ένας επαρκής αριθμός για να καταστρέψει τον πλανήτη πολλές φορές.Το Bulletin of the Atomic Scientists ιδρύθηκε το 1945 από επιστήμονες, όπως ο Άλμπερτ Αϊνστάιν και ο Ρόμπερτ Οπενχάιμερ. Ρυθμίζει κάθε χρόνο το ρολόι, βασιζόμενο σε ένα συμβούλιο ειδικών στην πυρηνική τεχνολογία και την κλιματική επιστήμη. Το ρολόι παρουσιάστηκε για πρώτη φορά κατά τη διάρκεια των εντάσεων του Ψυχρού Πολέμου που ακολούθησαν τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.