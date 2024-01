Σεισμός 7,1 Ρίχτερ στην κινεζική επαρχία Σιντζιάνγκ - Έγινε αισθητός από το Δελχί μέχρι το Ουζμπεκιστάν, βίντεο και φωτογραφίες

Los residentes de la ciudad de Almatý, en Kazajistán salen a las calles tras el fuerte #sismo de 7.0 que sacudió Kirguistán, cerca de la frontera con China. #earthquake



📹 @zakon_kz pic.twitter.com/8xqR62E9pU — Centinela35 (@Centinela_35) January 22, 2024

⚡️⚡️ On the border of China and

An earthquake of magnitude 7 was recorded in Kyrgyzstan, reports

US Geological Survey.

In Uzbekistan it was felt by 3-4 points. In the Kazakh city of Almaty, the tremors were felt with a force of 5 points. pic.twitter.com/JRWsAAypxq — 🌕 Mister_Nikita_X 🫶 (@Mister_Nikita_X) January 22, 2024

Powerful 7.0 magnitude earthquake rocks Kyrgyztan #China border just hours after a massive landslide hit the Zhaotong City in southwestern Yunnan province that killed atleast 8 people, reports say 47 people are trapped underneath the rubble and rescue ops are underway.

Another… pic.twitter.com/jdkdNfRtLV — Earth42morrow (@Earth42morrow) January 22, 2024

An earthquake with a magnitude of 7 degrees occurred on the border of Kyrgyzstan and China. Underground tremors were also recorded in Kazakhstan and Uzbekistan.



Almaty residents took to the streets. pic.twitter.com/VVXLotmqbD — NEXTA (@nexta_tv) January 22, 2024

Ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 7,1 Ρίχτερ σημειώθηκε στην επαρχία Σιντζιάνγκ της βορειοδυτικής Κίνας, κοντά στα σύνορα με το Κιργιστάν, σύμφωνα με το Κέντρο Σεισμολογικών Δικτύων της Κίνας (CENC). Αποτέλεσμα του χτυπήματος του Εγκέλαδου να καταρρεύσουν κτίρια και να έχουν ξεκινήσει ήδη οι έρευνες για τον εντοπισμό αγνοουμένων κάτω από συντρίμμια. Οι πρώτες αναφορές κάνουν λόγο για τουλάχιστον 47 εγκλωβισμένους στα ερείπια, ενώ τα πλάνα, που κυκλοφορούν στα κοινωνικα δίκτυα και δείχνουν κτίρια να ταρακουνιούνται και κόσμο να τρέχει να γλιτώσει, είναι ενδεικτικά του χτυπήματος που έχει υποστεί η Κίνα.To Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC) και το αμερικανικό ινστιτούτο γεωλογικών μελετών (USGS) εκτίμησαν πως ο σεισμός ήταν μεγέθους 7 βαθμών.