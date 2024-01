Βρετανία: Στο έλεος της καταιγίδας Isha - Ακυρώσεις πτήσεων και θυελλώδεις άνεμοι έως 130 χλμ/ώρα

❌ BREAKING - Watch to the end 🎥



Incredible scenes in Cork as the good people of Fermoy battle wind, rain and cold in #StormIsha to protest against unvetted male migrants being planted in their area.



The people 👏🏻 Proud to be Irish 🇮🇪



Follow us for more videos and share 🔁… pic.twitter.com/lGcWATEpw8 — TheLiberal.ie (@TheLiberal_ie) January 21, 2024

⚠️ Weather warnings for #StormIsha have been updated ⚠️



Latest info 👉https://t.co/QwDLMfRBfs



Here are the latest details 👇 pic.twitter.com/bMRIkFZR9r — Met Office (@metoffice) January 21, 2024

Κλείσιμο

Take care when travelling as conditions continue to be difficult in the evening and overnight. This tree is down on the Tibradden Road, take care on approach. #StormIsha pic.twitter.com/rqPLIZqv9v — South Dublin County Council (@sdublincoco) January 21, 2024

Από την καταιγίδα Isha ετοιμάζεται να πληγεί το Ηνωμένο Βασίλειο με πτήσεις να ακυρώνονται και τις προειδοποιήσεις που εκδίδονται να αυξάνουν το επίπεδο συναγερμού για τα σοβαρά προβλήματα που θα προκληθούν.Επιβάτες σιδηροδρόμων και πλοίων ήρθαν επίσης αντιμέτωποι με τροποποιήσεις και ακυρώσεις δρομολογίων μετά την κακοκαιρία και τους ισχυρούς ανέμους που φτάνουν και τα 128 χλμ/ώρα.Η British Airways ακύρωσε άλλες 12 πτήσεις από και προς το αεροδρόμιο του Λονδίνου, Χίθροου, το απόγευμα και το βράδυ της Κυριακής, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των ακυρώσεων σε 38.