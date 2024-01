Ισραήλ: Η Χαμάς ανέλαβε την ευθύνη για τη διπλή τρομοκρατική επίθεση κοντά στο Τελ Αβίβ - Μία νεκρή, πολλοί τραυματίες

🚨 BREAKING: RAMMING & STABBING INCIDENT, TEL AVIV pic.twitter.com/nihnLmjFjW — Filipe Neves 🇵🇹 🇵🇸 (@_FilipeNeves) January 15, 2024

🚨 BREAKING: At least 11 settlers are wounded after a potential run-over operation took place in "Ra'anana" in "Tel Aviv." Several are seriously wounded, and preliminary reports indicate at least one dead. pic.twitter.com/EjDuHZc7pa — lyndsey (@lyndsey02857009) January 15, 2024

🚨 ‼️🇵🇸🇮🇱The number of injuries in the possible run-over and stabbing operation in "Ra'anana" near "Tel Aviv" has risen to 19. At least four are in serious condition. One is in hopeless condition. pic.twitter.com/U7KNh4QdBZ — Vigilante🥷 (@Vigilante2801) January 15, 2024

Israeli media: A number of injuries occurred as a result of a hit-and-run accident in Raanana, northeast of Tel Aviv, and a background check is being conducted.

New update -10 injuries in 4 areas due to stabbing and ramming. An examination is being conducted and suspicions are… pic.twitter.com/hB2vWUshge — S p r i n t e r (@Sprinter99800) January 15, 2024

⭕️ İşgal altındaki Tel Aviv’in kuzeyinde bir operasyon gerçekleştirildi.



İlk bilgilere göre; 4’ü ağır olmak üzere 19 işgalci siyonist yaralı var. pic.twitter.com/tSxtaovdGj — Kerim Alastal (@Kerimalastal) January 15, 2024

🚨 BREAKING: OPERATION IN TEL AVIV; 19 SETTLERS WOUNDED INCLUDING 3 SEVERELY INJURED AND 1 IN CRITICAL CONDITION.



The number of injuries in the possible run-over and stabbing operation in "Ra'anana" near "Tel Aviv" has risen to 19.



At least four are in serious condition. One… pic.twitter.com/TxnopIl3BV — Censored News. (@CensoredNws) January 15, 2024

🚨 BREAKING: OPERATION IN TEL AVIV; 19 SETTLERS WOUNDED INCLUDING 3 SEVERELY INJURED AND 1 IN CRITICAL CONDITION.



The number of injuries in the possible run-over and stabbing operation in "Ra'anana" near "Tel Aviv" has risen to 19.



At least four are in serious condition. One… pic.twitter.com/TxnopIl3BV — Censored News. (@CensoredNws) January 15, 2024

Σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα που μίλησε, αμέσως μετά τη διπλή επίθεση, στο ισραηλινό δίκτυο Haaretz, άνδρας μαχαίρωσε τρεις ανθρώπους, έκλψε αυτοκίνητο και έπεσε σε πλήθος.Τα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης έγραφαν αρχικά ότι οι τραυματίες ήταν από 17 έως 19 και λίγο αργότερα αναφέρθηκε ότι μία γυναίκα γύρω στα 70 έτη υπέκυψε στα τραύματά της μετά από επίθεση με αυτοκίνητο.Η πόλη όπου σημειώθηκε το χτύπημα ερήμωσε, ενώ από την πρώτη στιγμή έσπευσαν ασθενοφόρα και περιπολικά.Η ισραηλινή αστυνομία εξέδωσε ανακοίνωση λίγο μετά το περιστατικό, διαμηνύοντας ότι ερευνάται, τη στιγμή που εκδόθηκαν ειδικές οδηγίες για τον κόσμο.Μετά την επίθεση εκδόθηκε ανακοίνωση κι από τη δημοτική αρχή που έδωσε εντολή να μείνουν κλειστά τα σχολεία.Σημειώνεται ότι το συμβάν καταγράφηκε σε μία τεταμένη, για τη Μέση Ανατολή, περίοδο, με το Ισραήλ να βρίσκεται σε διαρκή, πλέον, σύγκρουση με τη Χεζμπολάχ που μαζί με τη Χαμάς έχουν κλιμακώσει τις επιθέσεις.