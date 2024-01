Η λίστα με τη σημασία των emojis - Ποια μπορούν να σε στείλουν ακόμα και φυλακή

Κλείσιμο

Στην πολύκροτη υπόθεση της παραπομπής του πρώην προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, οι εισαγγελείς που συλλέγουν τα στοιχεία έχουν πιστοποιήσει ότι στις συνομιλίες μεταξύ τους οι συνεργάτες του, όταν αναφέρονταν στον πρώην επικεφαλής προσωπικού Μαρκ Μίντοους, χρησιμοποιούσαν το emoji του ποντικού (RΑΤ), που στην αργκό σημαίνει «το καρφί της Αστυνομίας»

Μπορεί ένα emoji να σε οδηγήσει στη... φυλακή; Οσο απίστευτο κι αν φαίνεται, τα μικρά εικονίδια που χρησιμοποιούνται στις συνομιλίες στα κοινωνικά δίκτυα για να εκφράζουν συναισθήματα ή και καταστάσεις απασχολούν όλο και περισσότερο τους δικαστές σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Και σε κάποιες περιπτώσεις, θεωρούνται ισότιμα με... ταυτότητα - ή ακόμα και υπογραφή! Το ζητούμενο, όπως παραδέχονται ακόμα και έμπειροι νομικοί, είναι το πώς μεταφράζει καθένας στο μυαλό του -ή και στη συσκευή του, καθώς κάθε μάρκα τα διαβάζει διαφορετικά- το κάθεκαιΓιατί ακόμα και μια αθώα χρήση του μπορεί να φέρει μπελάδες. Σε ορισμένες περιπτώσεις αυτό οδηγεί και σε κάποιες υπερβολές. Για παράδειγμα, στη Μεγάλη Βρετανία ένας 10χρονος έχει προσφύγει στη Δικαιοσύνη και έχει ξεκινήσει καμπάνιαμια και το συγκεκριμένο εικονίδιο εμφανίζει ένα πρόσωπο με γυαλιά και δύο μεγάλα μπροστινά δόντια, ο 10χρονος είδε μια ομοιότητα με το πρόσωπό του και το πήρε... προσωπικά: «Με κάνει να αισθάνομαι άσχημα, με αναστατώνει. Το βρίσκω πολύ προσβλητικό και είμαι σίγουρος πως το ίδιο ισχύει και για πολύ κόσμο ανά τον πλανήτη. Θέλουμε να το αλλάξουμε αυτό. Η Apple κάνει άσχημη τη ζωή όσων φοράμε γυαλιά. Κάνει τον κόσμο να νομίζει ότι είμαστε σπασίκλες. Είναι απαίσιο», δηλώνει στα τηλεοπτικά δίκτυα ο Τέντι, ο οποίος μάλιστα έφτιαξε τη δική του εκδοχή του emoji, αφαιρώντας τα προεξέχοντα δόντια και ονομάζοντάς το «ιδιοφυές emoji».Το γεγονός ότι ένα emoji μπορεί να σε μπλέξει αποδεικνύεται σχεδόν... αυτοδίκαια. To 2015, σε μόλις 5 δικαστικές υποθέσεις, χρησιμοποιήθηκαν ως στοιχεία emojis, ενώ το 2021 ο αριθμός εκτοξεύτηκε σε 160 διεθνώς, τάση η οποία συνεχίζεται με αυξητικούς ρυθμούς. Στις, ΗΠΑ, στη Βοστόνη, όπου μόνο φέτος 99 υποθέσεις είχαν ως βασικό στοιχείο την αποστολή ενός emoji, ο νομικός Πίτερ Ελικαν λέει ότι ουσιαστικά κανείς «οπλοποιεί» τα λόγια του χρησιμοποιώντας ένα εικονίδιο: «Μπορεί να θεωρηθεί σεξουαλική παρενόχληση αν έχεις ένα emoji που φιλάει, μπορεί να θεωρηθεί απειλή αν υπάρχει, ας πούμε, μια νεκροκεφαλή με σταυρωτά οστά».Ο ίδιος εξηγεί ότι το αυτό μπορεί να συμβεί με εικονίδια που χρησιμοποιούν γροθιές, όπλα ή ακόμα και συγκεκριμένα φρούτα -π.χ. οι μπανάνες- που μπορούν να μεταφραστούν ως απειλές ή σεξουαλική παρενόχληση - ακόμα και το εικονίδιο της βροχής εκλαμβάνεται ως τέτοιο σε μερικές υποθέσεις. Κάποιες δε από τις υποθέσεις αυτές είναι ο ορισμός της σοβαρής ή της πολύκροτης. Χαρακτηριστικό είναι το πολύ πρόσφατο παράδειγμα της υπόθεσης του γερουσιαστή των Δημοκρατικών, ο οποίος κατηγορείται ότι δωροδοκήθηκε από Αιγύπτιους αξιωματούχους. Στον φάκελο της δικογραφίας ένα από τα βασικά στοιχεία που περιέχονται είναι η συνομιλία μέσω κοινωνικού δικτύου και η απάντηση με ένα thumbs up emoji, δηλαδή το εικονίδιο με τον σηκωμένο αντίχειρα που σημαίνει «εντάξει». Οι εισαγγελείς-δημόσιοι κατήγοροι αναφέρουν ότι ο Μενέντεζ παρείχε ευαίσθητα κυβερνητικά δεδομένα των ΗΠΑ στην Αίγυπτο, καθώς σε μια περίπτωση Αιγύπτιοι αξιωματούχοι απάντησαν σε μια συμφωνία για όπλα με το συγκεκριμένο emoji, σύμφωνα με το κατηγορητήριο.Η υπόθεση αφορά συνάντηση του Μενέντεζ με Αιγύπτιους αξιωματούχους το 2018, στην οποία ο γερουσιαστής εξέφρασε την υποστήριξή του για εξωτερική στρατιωτική βοήθεια προς την Αίγυπτο. Οι εισαγγελείς ισχυρίζονται ότι ο Μενέντεζ συνεργάστηκε με τον επιχειρηματία και φίλο του Γουίλ Χάνα και τη σύζυγό του σε διεφθαρμένες συναλλαγές.«Πείτε στον Γουίλ Χάνα ότι θα υπογράψω αυτή την πώληση στην Αίγυπτο σήμερα. Αίγυπτος: 46.000 σφαίρες εξάσκησης στόχου 120MM και 10.000 σφαίρες πυρομαχικών αρμάτων: 99 εκατομμύρια δολάρια», έστειλε ο γερουσιαστής μήνυμα στη σύζυγό του Ναντίν. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, το κείμενο προωθήθηκε στον Χάνα και από εκεί στους Αιγύπτιους αξιωματούχους. Ο ένας εξ αυτών (βρίσκεται σε καθεστώς προστασίας μαρτύρων και αναφέρεται με κωδική ονομασία) τον έβαλε σε μπελάδες. «Ο Αιγύπτιος αξιωματούχος-1 απάντησε με ένα emoji “thumbs up”», ανέφεραν οι εισαγγελείς στο κατηγορητήριο. Και με αυτό το emoji θεωρείται ότι έκλεισαν συμφωνία. Δεν είναι η πρώτη φορά που το συγκεκριμένο emoji θεωρείται ότι αποτελεί κάτι σαν ενυπόγραφη συμφωνία.Στο τρέχον έτος υπάρχουν δύο δικαστικές αποφάσεις, μία στονκαι μία στη, στις οποίες οι δικαστές κρίνουν ότι η χρήση του thumbs up είναι νομικά δεσμευτική όσο και μια υπογραφή σε ένα συμβόλαιο! Σε μια άλλη πολύκροτη υπόθεση, αυτή της παραπομπής του πρώην προέδρου των ΗΠΑ, οι εισαγγελείς που συλλέγουν τα στοιχεία έχουν πιστοποιήσει ότι στις συνομιλίες μεταξύ τους οι συνεργάτες του Τραμπ χρησιμοποιούν το emoji του ποντικού όταν αναφέρονταν στον πρώην επικεφαλής προσωπικού. Με τους περισσότερους να θεωρούν ότι ο Μίντοους συνεργάζεται με τον δικαστή Τζακ Σμιθ που τρέχει την υπόθεση χειρισμού απορρήτων εγγράφων από τον Τραμπ, είναι σαφές ότι το εικονίδιο χρησιμοποιείται ως συντομογραφία της λέξης rat (ποντικός) που στην αργκό είναι το «καρφί» της Αστυνομίας. Φυσικά, αυτό είναι μόνο ένα κομμάτι της δικογραφίας, καθώς και σε άλλα τα emojis με τη χρήση του «σους» emoji (το πρόσωπο με τον δείκτη μπροστά από το στόμα που σημαίνει «σιωπή») αποτελούν ήδη κομμάτια της δικογραφίας με την οποία έχει παραπεμφθεί ο πρώην πρόεδρος.