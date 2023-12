Αλβανία: Την άρση της βουλευτικής ασυλίας του Σαλί Μπερίσα αποφάσισε η βουλή της χώρας

✅️ Deputetët e PS-së kanë votuar me 75 vota pro arrestimit të Sali Berishës, pas kërkesës së SPAK-ut dërguar Kuvendit për ashpërsim të masës së sigurisë ndaj tij, nga detyrim paraqitje në “arrest me burg/shtëpie”, me akuzën për korrupsion pasiv.#Tirana #News #Kuvend #Berisha pic.twitter.com/BCnYbhiIaN