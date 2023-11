Η Apple και ο κολοσσός Lionsgate ρίχνουν «Χ» στο Twitter για αντισημιτικό σχόλιο του Μασκ

Κλείσιμο

κάλεσε τις υπηρεσίες της να διακόψουν τις διαφημιστικές εκστρατείες τους στην πλατφόρμα Χ λόγω της «ανησυχητικής αύξησης της παραπληροφόρησης και της ρητορικής μίσους», όπως ανέφερε ένας εκπρόσωπος, ο





Η Κομισιόν ήδη από τον Οκτώβριο ξεκίνησε έρευνα σχετικά με την πιθανή διάδοση «ψευδών πληροφοριών» και «βίαιου περιεχομένου τρομοκρατικού χαρακτήρα» στην πλατφόρμα, με φόντο τον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας.



Αποσύρει τις διαφημίσεις από το Χ η ΙΒΜ



Χθες, η εταιρεία IBM γνωστοποίησε ότι αποσύρει με άμεση ισχύ όλες τις διαφημίσεις της από την πλατφόρμα Χ. Η απόφαση ελήφθη επειδή διαπιστώθηκε ότι τοποθετήθηκαν δίπλα σε περιεχόμενο που εξυμνούσε τον Αδόλφο Χίτλερ και το Ναζιστικό Κόμμα.



Σύμφωνα με τη Media Matters, που παρακολουθεί τις διαφημίσεις στο διαδίκτυο, προωθητικά μηνύματα των εταιρειών IBM, Apple, Oracle και Xfinity, βρίσκονταν δίπλα σε αντισημιτικό περιεχόμενο.



«Η IBM έχει μηδενική ανοχή στη ρητορική μίσους και τις διακρίσεις και αμέσως διακόψαμε όλες τις διαφημίσεις στην πλατφόρμα Χ ενώ ερευνούμε αυτήν την εντελώς απαράδεκτη κατάσταση» ανέφερε η εταιρεία σε μια ανακοίνωσή της.



«Είναι απαράδεκτο να επαναλαμβάνεται το αποκρουστικό ψέμα που κρύβεται πίσω από τη χειρότερη Ολοκαύτωμα», σχολίασε ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Άντριου Μπέιτς, απαντώντας στην ανάρτηση αυτήν.







Η Lions Gate Entertainment (LGFa.N) ανέστειλε τη διαφήμιση στο X που ανήκει στον Elon Musk, δήλωσε εκπρόσωπος της εταιρείας την Παρασκευή. Την αναστολή της διαφήμισης επιβεβαίωσε και ένας εκπρόσωπος της εταιρείας.Όπως μεταδίδει το Reuters η Apple (AAPL.O) διακόπτει επίσης όλες τις διαφημίσεις στο X, ανέφερε το Axios, αφού ο Musk υποστήριξε μια αντισημιτική ανάρτηση στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης χθες Πέμπτη.Σημειώνεται ότι ο Έλον Μασκ επανέλαβε «ένα αποκρουστικό, αντισημιτικό ψέμα» σε ανάρτησή του στο Χ (πρώην Twitter). Ο δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας απάντησε την Τετάρτη σε μια άλλη ανάρτηση, στην οποία ο χρήστης έλεγε ότι οι Εβραίοι ενθαρρύνουν «το μίσος εναντίον των λευκών», γράφοντας: «Είπες την ακριβή αλήθεια».H Lions Gate entertainment λειτουργεί τη μεγαλύτερη ανεξάρτητη εταιρεία κινηματογραφικών ταινιών στον κόσμο. Μάλιστα κάθε χρόνο κυκλοφορεί από 10 έως 15 ταινίες, ενώ κατά το παρελθόν κυκλοφόρησε το John Wick, το The Hunger Games, το Twilight, το The Expendables αλλά και το Now You See me.Το στούντιο που διαθέτει είναι ικανό όχι μόνο να δημιουργεί και να επεκτείνει franchizes αλλά και να προσφέρει πρωτότυπες επιτυχίες όπω τα La La Land, Wonder, Knives Out, Monster's Ball, Precious, Fahrenheit 9/11 και Jesus Revolution. Το στούντιο έχει δημιουργήσει σχεδόν 15 δισεκατομμύρια δολάρια σε παγκόσμιο boxoffice και έχει 134 υποψηφιότητες για Όσκαρ. Παράλληλα έχει κερδίσει 32 φορές στα Όσκαρ.Νωρίτερα το απόγευμα της Παρασκευής