To protothema.gr στο «στρατηγείο» της οργάνωσης που έχει αναλάβει την επιστροφή των 227 ομήρων στο Ισραήλ

Κλείσιμο

Λέα Γιαννάι και Λιον Γιαννάι είναι τα αδέρφια της Μοράν Στέλα Γιαννάι που απήχθη στο μουσικό φεστιβάλ. Οι συγγενείς της, την εντόπισαν σε βίντεο στο TikTok που ανέβηκε απο λογαριασμό ισλαμιστή:





Οι απεσταλμένοι του protothema.gr στο Ισραηλ, Φρίξος Δρακοντίδης και Παναγιώτης Κουφαλεξης βρέθηκαν χθες το μεσημέρι στο «στρατηγείο» της εθελοντικής οργάνωσης, στον 7 όροφο ενός κτιρίου στο κέντρο του Τελ Αβιβ, εκεί όπου βρίσκεται σε εξέλιξη μια γιγαντιαία και καλά συντονισμένη προσπάθεια για την επιστροφή των 227 ομήρων στην πατρίδα τους.Και το πιο εντυπωσιακό είναι ότι αυτή η άριστα οργανωμένη εθελοντική κίνηση στην οποία συμμετέχουν από απλοί πολίτες μέχρι έμπειροι διπλωμάτες από όλο το κόσμο, δεν υποστηρίζεται από την ισραηλινή κυβέρνηση. Το αντίθετο μάλιστα καθώς οι εθελοντές ασκούν μεγάλη πίεση στο πολιτικό σύστημα της χώρας με στόχο την επιστροφή, των απαχθέντων από τη Χαμάς συμπατριωτών τους, ανεξαρτήτου κόστους. Ακόμα, δηλαδή, κι αν χρειαστεί η κυβέρνηση του Ισραήλ να δεχτεί το αίτημα της Χαμάς για ανταλλαγή των ομήρων με μελη της που είναι κρατούμενοι στις ισραηλινές φυλακες.«Εάν οι όμηροι δεν γυρίσουν στο Ισραήλ σώοι και αβλαβείς θα είναι σα να έχουμε χάσει τον πόλεμο» λένε χαρακτηριστικα οι εθελοντές της Hostages and Missing Families την ώρα που ο Ισραηλινός στρατός έχει μπει στη Γάζα. Οι αναφορές μιλούν για μάχες σώμα με σώμα στα πλαίσια της χερσαίας επιχείρησης για την εξόντωση της Χαμάς Το πρώτο πράγμα που διαπιστώνεις καθώς μπαινεις στα γραφεία της εθελοντικής οργάνωσης, είναι η γνήσια, αβεβήλωτη έννοια της αλληλεγγύης. Έπειτα, οι κατάμεστες αίθουσες από εθελοντές που μοιάζουν «χαμένοι» πάνω απο οθόνες υπολογιστών. Ποστάρουν συνεχώς αναφορές και μηνύματα σε λογαριασμούς που δημιουργήθηκαν ειδικά για την υποστήριξη των Ισραηλινών ομήρων. Άλλοι, σαρώνουν τα social media αναζητώντας ίχνη των απαχθέντων, κυρίως απο βίντεο που ανεβάζουν τα τρολ της Χαμάς. Την ίδια στιγμή, στον χώρο υποδοχής μπαινοβγαίνουν συγγενείς των ομήρων που ειναι εκεί για να μαθαίνουν τις εξελιξεις απο πρώτο χέρι όπως και για να παραχωρούν συνεντεύξεις σε μέσα ενημέρωσης που εκδηλώνουν ενδιαφέρον να κρατήσουν ψηλά το θέμα των ομήρων. Η Γιουβάλ Πέρες που εργάζεται στο Γραφειο Τυπου της Hostages and missing families λέει οτι η κυβέρνηση του Ισραηλ ούτε βοηθάει ούτε συνεργάζεται μαζί τους.«Εμείς εκπροσωπούμε τις οικογένειες και είμαστε εδώ για να πιέσουμε με κάθε τρόπο, ωστε να αφεθούν ελεύθεροι οι όμηροι το συντομότερο δυνατό. Να ασκήσουμε πίεση στην κυβέρνηση, να μην αφήσουμε το θέμα να ξεχαστεί ούτε δευτερόλεπτο. Αυτό το έχουμε καταφέρει με συνεχείς αναφορες στα μέσα ενημερώσεις και στa social media. Έχουμε μια ομάδα διπλωματών που δουλεύουν με άλλους διπλωμάτες και ξένες πρεσβείες και ασκούν πίεση προς κάθε κατεύθυνση. Υπάρχει ομάδα ψυχολόγων και ψυχιάτρων που περιθάλπουν τους συγγενείς των ομήρων όπως και μια ομάδα γιατρών που τους επιβλέπει σε καθημερινή βάση εφόσον χρειαστεί. Δεν αφήνουμε τίποτα στη τύχη».Σύμφωνα με την Γιουβάλ, η επιστροφή των ομήρων είναι ένα αρκετά δύσκολο εγχείρημα όμως δεν είναι ακατόρθωτο. «Η προσπάθεια μας θα αποφέρει καρπούς , το πιστεύω αλλιώς δεν θα ήμουν εδώ» προσθέτει. Στο ερώτημα, εάν είναι σωστό το Ισραηλ να αποδεχθεί την απαίτηση της Χαμάς και να απελευθερώσει κρατούμενους της τρομοκρατικής οργάνωσης με αντάλλαγμα τους Ισραηλινούς ομήρους, η Γιουβάλ είναι ξεκάθαρη: «Κάντε ό,τι είναι απαραίτητο να γυρίσουν σώοι και αβλαβείς όλοι οι όμηροι, ανεξάρτητου κόστους».Εδώ βάλτε τα βίντεο με την εξής σειρά και τις λεζάντες : Σβενια Πολικ εθελόντρια ( ξανθιά γαλάζια μάτια) Λεα Γιανναι, Λιον Γιανναι, αδέρφια της Μοραν Στελα Γιανναι που απήχθη στο μουσικό φεστιβάλ. Οι συγγενείς της , την εντόπισαν σε βίντεο στο τικ τοκ που ανέβηκε απο λογαριασμό ισλαμιστή . Άλον Χαμπερφιλντ ( με το μούσι ) συνεργατης της Σοουσαν Χαραν, η οποία αφιέρωσε τη Ζωη της στην αντιμετώπιση του υποσιτισμού στην Αφρική . Επίσης ο Κουφαλεξης στέλνει τις φωτογραφίες τους καθώς γενικές φωτογραφίες και βίντεο ( δικό μου stand up ) απο τα γραφεία της εθελοντικής οργάνωσης.