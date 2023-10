Ισραήλ: Συγκρούσεις Παλαιστίνιων διαδηλωτών με στρατιώτες στη Δυτική Όχθη - Αναφορές για 9 νεκρούς

🇵🇸 #Palestine || Three Palestinians were killed by the Israeli occupation forces in the occupied West Bank. Two of them are in Tulkarm and one them in Nablus city. 13.10.23



ثلاثة شهداء برصاص الاحتلال في الضفة الغربية إثنين منهما في طولكرم و آخر في نابلس pic.twitter.com/L2ID6sS5Eg