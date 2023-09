Κόσοβο: Ημέρα εθνικού πένθους - Τέσσερις νεκροί Σέρβοι από τις συγκρούσεις

🇷🇸 #Serbia's president has denied allegations that his government was directly involved in a deadly standoff between gunmen and Kosovo authorities at a monastery near #Kosovo on Sunday.@VedikaBahl has the details 👇 pic.twitter.com/RZ1k015ZF3 — FRANCE 24 English (@France24_en) September 25, 2023

#Serbia / #Kosovo 🇷🇸🇽🇰: Security Forces have also captured various vehicle from the attacker group #Zvečan, #Mitrovica.



The most interesting vehicle is the up-armored TAM 110 T7 B/BV truck —which is quite similar to "Ris" upgrades that operated by the Serbian Gendarmerie. https://t.co/2mWZ4o1oLQ pic.twitter.com/Gwb4ZpOtGz — War Noir (@war_noir) September 25, 2023

Official from #Kosovo Police: 3 assiliants killed inside the Banjska Monastery compound. 4 arrested in Rudare, large amount of weapons seized. Operation ongoing. pic.twitter.com/TtCamCpRdp — Xhemajl Rexha (@xhemajl_rexha) September 24, 2023

Ημέρα εθνικού πένθους κηρύχθηκε η σημερινή στο Κόσοβο για τον θάνατο του λοχία της αστυνομίας ο οποίος σκοτώθηκε την Κυριακή τα ξημερώματα σε συμπλοκή με ένοπλους Σέρβους στο χωριό Μπάνισκο.Η γενική εισαγγελία του Κοσόβου ανακοίνωσε ότι βρέθηκε ακόμη μίαμακριά από το σημείο της συμπλοκής.Ο εισαγγελέας Ναίμ Αμπάζι επιβεβαίωσε ότι πρόκειται για μέλος της ομάδας των Σέρβων ενόπλων που συγκρούστηκαν με την αστυνομία και ανέφερε ότι πλησίον του υπήρχε τζιπάκι φορτωμένο με οπλισμό. Έτσι, ο αριθμός των Σέρβων που σκοτώθηκαν κατά τις χθεσινές ένοπλες συγκρούσεις ανέρχεται στους τέσσερεις.αλλά και στην Σερβία εκτιμούν ότι οι νεκροί θα είναι περισσότεροι αφού από τους 30 περίπου ενόπλους Σέρβους που είχαν ταμπουρωθεί στην Μονή του Αγίου Στεφάνου είναι γνωστή η τύχη μόνο των έξι - τεσσάρων που σκοτώθηκαν και δύο που συνελήφθησαν.είναι και τέσσερα άτομα που θεωρούνται συνεργάτες των δραστών.Όλοι οι συλληφθέντεςκαι κατηγορούνται για απόπειρα κατάλυσης της συνταγματικής τάξης, απειλή για την ασφάλεια του κράτους ενώ ο ένας αντιμετωπίζει την κατηγορία της συμμετοχής σε τρομοκρατική ενέργεια.Το χωριό Μπάνισκο στο βόρειο Κόσοβο παραμένει αποκλεισμένο από ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις που διεξάγουν έρευνες για την ανακάλυψη οπλισμού.Όπως ανακοινώθηκε, στα οχήματα που χρησιμοποιούσαν οι δράστες βρέθηκαν μεγάλες ποσότητες πολεμοφοδίων και σύγχρονα στρατιωτικά όπλα. Διεξάγονται επίσης έρευνες και σε άλλες περιοχές του βορείου Κοσόβου όπου υπάρχουν πληροφορίες για αποθηκευμένα όπλα.Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ