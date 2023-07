Φλέγεται από τον καύσωνα ολόκληρη η Μεσόγειος - Πώς θα κινηθεί στην Ελλάδα τις επόμενες μέρες

Scorching day in East Mediterranean and Central Europe



>45 in Turkey (Antalya min 32 max 44)

44.6 in Cyprus,44.2 in Crete,Greece



Terrible conditions at Lentas,Crete Tmin 33.6 Tmax 42.8



38.8 Germany,38.6 Czechia with monthly records broken again!

37.0 Stuttgart

35.7 Simbach pic.twitter.com/qkIeArpwCN