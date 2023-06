Πέθανε ο Ντάνιελ Έλσμπεργκ, ο άνθρωπος που έφερε στο φως τα Pentagon Papers

Κλείσιμο

----------------

: Πώς ψηφίζω - Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για την

εκλογική αναμέτρηση

Όλες οι ειδήσεις για την ΝΕΑ εκλογική αναμέτρηση, τον προεκλογικό αγώνα των κομμάτων, τις δημοσκοπήσεις, τα αποτελέσματα των εκλογών, τα exit polls.

Δείτε

LIVE

μέσω διαδραστικού χάρτη όλα τα αποτελέσματα της επικράτειας

, ο πληροφοριοδότης που εξέθεσε την εμπλοκή των ΗΠΑ στον πόλεμο του Βιετνάμ σε όλη της την έκταση, πέθανε την Παρασκευή σε ηλικία 92 ετών.Όπως είχε αποκαλύψει ο ίδιος πρόσφατα, έπασχε από καρκίνο του παγκρέατος . Ο Έλσμπεργκ πέθανε στο σπίτι του, ανακοίνωσε η οικογένειά του.Η διαρροή των Pentagon Papers τοαπό τον Έλσμπεργκ, πρώην στρατιωτικό αναλυτή, οδήγησε στο να τον ονομάσουν τον «πιο επικίνδυνο άνθρωπο στην Αμερική».Η απόφασή του να προχωρήσει στη δημοσίευση των εγγράφων διαμορφώθηκε τη δεκαετία του ‘60, όταν όταν συμβούλευε τον Λευκό Οίκο για την πυρηνική στρατηγική και, παράλληλα, αξιολογούσε τον πόλεμο του Βιετνάμ για το αμερικανικό υπουργείο Άμυνας.Όσα είχε μάθει τότε, αναφέρει το BBC , σκεπτόμενος ότι αν η κοινή γνώμη γνώριζε τι συμβαίνει, η πολιτική πίεση για τον τερματισμό του πολέμου θα μπορούσε να αποδειχθεί ακαταμάχητη.Η υπόθεση, καθώς η κυβέρνηση Νίξον προσπάθησε να εμποδίσει τη δημοσίευση των εγγράφων στους New York Times. Ωστόσο οι κατηγορίες για κατασκοπεία εναντίον του Έλσμπεργκ απορρίφθηκαν.Για δεκαετίες, ο Έλσμπεργκ ήταν ακούραστος επικριτής της κυβερνητικής υπερβολής και των στρατιωτικών επεμβάσεων, έναςΗ επίσημη ονομασία των εγγράφων ήταν Report of the Office of the Secretary of Defense Vietnam Task Force) και αποτελούσαν μια πολύτομη, άκρως απόρρητη μελέτη για το πώς οι ΗΠΑ βρέθηκαν μπλεγμένες στο πολυαίμακτο αδιέξοδο που ήταν ο Πόλεμος του Βιετνάμ.Η αποκάλυψη τμημάτων της μελέτης αυτής προκάλεσεστις ΗΠΑ, διότι το κείμενο βρισκόταν σε απόλυτη αντίθεση τόσο με αυτά που ανακοίνωνε το Πεντάγωνο δημόσια, όσο και με τις κυβερνητικές διαβεβαιώσεις για τον πόλεμο αυτό επί χρόνια.Η δημοσίευσή τους άλλαξε άρδην τη δημόσια συζήτηση ανατρέποντας όσα θεωρούνταν δεδομένα για την εξέλιξη της ένοπλης σύρραξης. Τεκμηρίωσαν μεταξύ άλλων πως η μια αμερικανική κυβέρνηση μετά την άλλη μεγάλωνε το εύρος της στρατιωτικής εμπλοκής, παρότι ήταν καθαρό πως οι ΗΠΑ δεν μπορούσαν να κερδίσουν τον πόλεμο αυτό.Μετά τις αποκαλύψεις, το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑσε βάρος του Έλσμπεργκ διότι διέρρευσε το περιεχόμενο της μελέτης στα ΜΜΕ. Όμως οι κατηγορίες σε βάρος του τέθηκαν στο αρχείο το 1973, έπειτα από κακοδικία το 1972.