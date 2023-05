Κορωνοϊός: Δεκάδες κρούσματα σε συνέδριο επιστημόνων του CDC – Δεν φορούσαν μάσκες

Κλείσιμο

Κατά τη διάρκεια της πανδημίας τηςκλήθηκαν να δώσουν απαντήσεις, συστάσεις και οδηγίες προς τους πολίτες για να προστατευτούν από τον νέο ιό. Στη συνέχεια, έπρεπε να στηρίξουν και να δώσουν επιστημονικές απαντήσεις για τα εμβόλια. Και όμως, η συνάντησή τους προκάλεσε συρροή κρουσμάτων, κυρίως επειδή δεν φορούσαν μάσκες.Ο λόγος για επιστήμονες του Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC) που μετείχαν σε επιστημονικό συνέδριο που έγινε σε ξενοδοχείο τηςτην περίοδο 24-27 Απριλίου. Το αποτέλεσμα ήταν ξεκάθαρο. Ανάμεσα σε 1.800 συνέδρους εντοπίστηκαν 181 κρούσματα κορωνοϊού, που αντιστοιχεί σχεδόν στο 10% όσων μετείχαν. Κανείς όμως δεν χρειάστηκε νοσηλεία.Τοέκανε εκ των υστέρων μελέτη, μέσω συμπλήρωσης ερωτηματολογίου. Περίπου το 70% των συμμετεχόντων απάντησε ότι δεν φορούσε μάσκα κατά τη διάρκεια του συνεδρίου.Χαρακτηριστικό είναι το περιστατικό μεταξύ τεσσάρων μελών μίας ομάδας που βρέθηκαν στην ίδια συνάντηση. Δύο απ’ αυτούς φορούσαν μάσκες υψηλής προστασίας και δεν νόσησαν. Από τους άλλους δύο, που δεν είχαν μάσκες, ο ένας νόσησε.Η είδηση προκάλεσε κριτική στους διοργανωτές του συνεδρίου, που δεν έλαβαν μέτρα για τη μείωση του κινδύνου, βελτιώνοντας την ποιότητα του εσωτερικού αέρα στους συνεδριακούς χώρους και διανέμοντας μάσκεςκαιγια τη μείωση του κινδύνου.Φυσικά, υπάρχουν αρκετές επιφυλάξεις και για την επόμενη ιατρική συνάντηση τουπου έχει προγραμματιστεί στο ίδιο ξενοδοχείο στις αρχές Ιουνίου, όπου αναμένεται να παραβρεθούν περίπου 300 με 400 άτομα.Ήδη, τομε έγγραφο που φέρει τον τίτλο «Know Before You Go» , συμβουλεύουν τα άτομα που θα συμμετάσχουν να φέρουν «δικές τους μάσκες υψηλής προστασίας και, αν είναι δυνατόν, να έχουν μαζί τους και self test για τη διάγνωση της Covid-19».Οι 181 που αρρώστησαν στο συνέδριο του CDC, σύμφωνα με τους επιστήμονες του Κέντρου, δεν εμφάνισαν σοβαρή νόσο. Διάμεση ηλικία των κρουσμάτων ήταν τα 38 έτη, σχεδόν όλοι ήταν κάτω των 65 ετών και τα 2/3 ήταν γυναίκες. Σε αυτό αποδίδεται το γεγονός ότι δεν υπήρξαν σοβαρά περιστατικά και νοσηλείες.Σε έρευνα του CDC από 5 έως 12 Μαΐου προέκυψε ότι από τους 181 που δήλωσαν θετικοί, βρέθηκε πως το 52% (ο ένας στους δύο) δεν είχε νοσήσει προηγουμένως διαπιστωμένα από κορωνοϊό.Πάνω από το 99% των ερωτηθέντων είχε κάνει τουλάχιστον μία δόση εμβολίου κατά τηςενώ περίπου το 1/4 όσων βρέθηκαν θετικοί έλαβαν αντιιικά φάρμακα.Μεγαλύτερος κατά 70% ήταν ο κίνδυνος μόλυνσης για όσους συμμετείχαν στο συνέδριο για τρεις ή και περισσότερες ημέρες, σε σύγκριση με εκείνους που παρακολούθησαν δύο ή λιγότερες ημέρες.Τοανακοίνωσε ότι όπως προέκυψε από τα ευρήματα, τα εμβόλια, οι αντιιικές θεραπείες και η ανοσία από προηγούμενη μόλυνση συνεχίζουν να παρέχουν στους ανθρώπους προστασία από σοβαρή ασθένεια.