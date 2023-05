Vice: Κατέθεσε αίτηση πτώχευσης στις ΗΠΑ - Οδεύει προς πώληση σε γκρουπ δανειστών

Κλείσιμο

Η εταιρεία που βρίσκεται πίσω από τις ιστοσελίδες Vice και Motherboard κατέθεσε αίτηση πτώχευσης στις ΗΠΑ και πρόκειται να πωληθεί σε μια ομάδα δανειστών της. H Vice Media Group - η οποία αποτιμήθηκε σε 5,7 δισ. δολάρια το 2017 - θα μπορούσε να εξαγοραστεί έναντι 225 εκατ. δολαρίων.Από την εταιρεία δηλώθηκε ότι τα media της - που απευθύνονται στη νεολαία - θα συνεχίσουν να λειτουργούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας πτώχευσης.Μάλιστα, η Vice Media Group ότι "αναμένει να επιστρέψει ως μια οικονομικά υγιής και ισχυρότερη εταιρεία σε δύο έως τρεις μήνες".Το Vice ξεκίνησε το 1994 ως περιθωριακό περιοδικό με την ονομασία Voice of Montreal από τους Shane Smith, Gavin McInnes και Suroosh Alvi και σήμερα δραστηριοποιείται σε περισσότερες από 30 χώρες.Μετά από μια επίσκεψη στα γραφεία της εταιρείας με έδρα το Μπρούκλιν το 2012, ο μεγιστάνας των μέσων ενημέρωσης Rupert Murdoch έγραψε στο Twitter: "Ποιος έχει ακούσει για την VICE media; Άγρια, ενδιαφέρουσα προσπάθεια να ενδιαφερθούν οι millennials που δεν διαβάζουν ή παρακολουθούν καθιερωμένα μέσα ενημέρωσης. Παγκόσμια επιτυχία".Ανάμεσα στις αναρίθμητες επιτυχίες του Vice συμπεριλαμνβάνεται το My Journey Inside the Islamic State, στο οποίο ένας δημοσιογράφος κινηματογράφησε τρομοκρατική ομάδα στη Συρία. Ακολούθησε επίσης τον αστέρα του μπάσκετ Dennis Rodman και την ομάδα Harlem Globetrotters σε ένα ταξίδι "αθλητικής διπλωματίας" στη Βόρεια Κορέα.Οι πιο πρόσφατες παραγωγές του περιλαμβάνουν ντοκιμαντέρ για τον αμφιλεγόμενο influencer Andrew Tate και μια ταινία για τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Volodymyr Zelensky, από τον ηθοποιό Sean Penn.Στους επενδυτές του Vice Media Group περιλαμβάνονται η Fortress Investment Group, η Monroe Capital και η Soros Fund Management - η εταιρεία που ιδρύθηκε από τον διαχειριστή κεφαλαίων και δισεκατομμυριούχο Τζορτζ Σόρος.Η ελπίδα ήταν ότι το Vice θα αποκόμιζε οικονομικά οφέλη από την προσέλκυση εκατομμυρίων νεότερων αναγνωστών μέσω δικτύων κοινωνικής δικτύωσης όπως το Facebook και το Instagram.