Σε εμπλουτισμό της «βιβλιοθήκης» με τις γκάφες κατά τη διάρκεια της θητείας του στον Λευκό Οίκο προχώρησε την Τετάρτη ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν Μετά τις τούμπες στη σκάλα του Air Force One και την πτώση από το σταματημένο ποδήλατο , αυτή τη φορά ο Τζο Μπάιντεν έκανε γκάφα στην ορθογραφία.Μιλώντας στο Μέριλαντ ο πρόεδρος των ΗΠΑ αναφέρθηκε στον φόρο που καλούνται να πληρώσουν κατά μέσο όρο οι Αμερικανοί δισεκατομμυριούχοι ο οποίος, σύμφωνα με τον ίδιο είναι 8%. Όταν, όμως, θέλησε να συλλαβίσει τον αριθμό (eight), o Τζο Μπάιντεν ξέχασε το τελευταίο γράμμα.«Έχουμε χίλιους δισεκατομμυριούχους στις ΗΠΑ. Ξέρετε τον μέσο όρο φόρου που πληρώνουν; 8% (eight στο πρωτότυπο). E-I-G-H» ακούστηκε να λέει από μικροφώνου οΑμερικανικά μέσα ενημέρωσης θυμήθηκαν με αφορμή το λάθος του 80χρονου Μπάιντεν, ότι το 1992 ο τότε αντιπρόεδρος των ΗΠΑ,είχε «διορθώσει» 12χρονο μαθητή για την ορθογραφία - στα αγγλικά - της λέξης «πατάτα», σβήνοντας το σωστό potato που είχε γράψει ο μαθητής και γράφοντας στη θέση του το λάθος potatoe.