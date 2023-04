View this post on Instagram

View this post on Instagram

View this post on Instagram

View this post on Instagram

Η Page Six επιβεβαίωσε ότι τα αδέλφια του Καρόλου - η, οκαι ο- θα παραστούν στη μεγάλη μέρα. Ενώ η παρουσία της Άννας και του Εδουάρδου δεν αποτελεί έκπληξη, θα μπορούσε να θεωρηθεί αμφιλεγόμενη η παρουσία του σκανδαλώδους Άντριου. Ο Άντριου - ο οποίος, ως γνωστόν, στερήθηκε το 2022 τις βασιλικές και στρατιωτικές του τιμές από την εκλιπούσα μητέρα του, τη βασίλισσα - δεν μπορεί πλέον να χρησιμοποιεί τον τίτλο His Royal Highness. Ενώ ο Άντριου αναγκάστηκε να αποσυρθεί από τα βασιλικά του καθήκοντα λόγω της σχέσης του με τον παιδόφιλο Επστάιν, φέρεται να ήταν ο «αγαπημένος γιος» της βασίλισσας και παρακολούθησε την κηδεία της.θα παραστεί στη στέψη του πατέρα του χωρίς τη σύζυγό του,«Τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ είναι στην ευχάριστη θέση να επιβεβαιώσουν ότι ο Δούκας του Σάσεξ θα παραστεί στην τελετή στέψης στο Αβαείο του Ουέστμινστερ στις 6 Μαΐου», δήλωσε εκπρόσωπος του παλατιού στη Page Six. Η Μαρκλ δεν θα έρθει την τελετή για να μπορέσει να μείνει στην Καλιφόρνια με τα δύο τους παιδιά: Τον πρίγκιπα Άρτσι και την πριγκίπισσα Λίλιμπετ. Υπήρχαν πολλές εικασίες σχετικά με το αν ο δούκας και η δούκισσα θα έδιναν το παρών στη στέψη, αν και μια πηγή επιβεβαίωσε ότι και οι δύο ήταν προσκεκλημένοι. «Μπορώ να επιβεβαιώσω ότι ο δούκας έλαβε πρόσφατα email από το γραφείο του βασιλιά σχετικά με τη στέψη», δήλωσε εκπρόσωπος του ζευγαριού.Οι φήμες λένε ότι οκαι ηθα παραστούν στη στέψη του βασιλιά. Ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής και η σύζυγός του, σχεδιάστρια μόδας, είναι γνωστό ότι έχουν στενές σχέσεις με τη βασιλική οικογένεια και μάλιστα παρευρέθηκαν στον γάμο του Χάρι και της Μαρκλ το 2018. Ο Μπέκαμ περίμενε επίσης επί ώρες στην ουρά για να αποχαιρετήσει τη βασίλισσα Ελισάβετ Β' μετά τον θάνατό της τον Σεπτέμβριο του 2022. Εν τω μεταξύ, οι φήμες έλεγαν ότι και τα πέντε πρώην μέλη των Spice Girls θα επανενωθούν για τη στέψη.Η ανιψιά του Καρόλου,, και ο σύζυγός τηςαναμένεται να παραστούν στην εκδήλωση. Η Ζάρα, κόρη της πριγκίπισσας Άννας, δεν έχει ακόμη επιβεβαιώσει αν η ίδια και τα μέλη της οικογένειάς της έχουν λάβει πρόσκληση ή όχι, ωστόσο η ίδια και ο σύζυγός της παρευρίσκονται συχνά σε άλλες βασιλικές εκδηλώσεις. Το ζευγάρι είναι παντρεμένο από το 2011.Είναι πολύ πιθανό ονα εμφανιστεί στη στέψη του Καρόλου. Ο επιχειρηματίας και φανατικός φυσιολάτρης συμμετείχε στην κηδεία της βασίλισσας Ελισάβετ Β' οπότε είναι σαφές ότι αποτελεί σημαντική προσωπικότητα για τη βασιλική οικογένεια. Έχει επίσης μιλήσει με τα καλύτερα λόγια για τον Κάρολο στο παρελθόν, λέγοντας στους Times το 2022 ότι πιστεύει ότι ο βασιλιάς είναι σκληρός και δεν έχει εγωισμό. Ο Γκριλς είπε επίσης ότι πιστεύει ότι ο Κάρολος θα τα κατάφερνε μια χαρά σε μια περιπέτεια μαζί του. «Είναι αρκετά καλός περιπατητής. Αρκετά σκληρός», δήλωσε ο Γκριλς για τον Κάρολο. Αν και είναι πιθανό ο Γκριλς να έχει λάβει πρόσκληση για την τελετή, ο εκπρόσωπός του δεν έχει κάνει κάποιο σχόλιο.φημολογείται ότι θα είναι στη λίστα των καλεσμένων για τη στέψη του Καρόλου. Η πρωταγωνίστρια του Killing Eve - που έχει λάβει τη δεύτερη υψηλότερη πολιτική τιμή του Καναδά, το Τάγμα του Καναδά - παρευρέθηκε στην κηδεία της εκλιπούσας βασίλισσας. Ως εκ τούτου, θα μπορούσε να εμφανιστεί στη στέψη για να εκπροσωπήσει την παρουσία του Καναδά, σύμφωνα με τον Independent.παρά το γεγονός ότι έχει προσκληθεί - ούτε και τα δύο παιδιά τους. «Η δούκισσα του Σάσεξ θα παραμείνει στην Καλιφόρνια με τον πρίγκιπα Άρτσι και την πριγκίπισσα Λίλιμπετ», επιβεβαίωσε εκπρόσωπος του παλατιού στη Page Six. Δεν αποτελεί έκπληξη ότι η πρώην ηθοποιός θα μείνει πίσω, καθώς οι σχέσεις της με τα μέλη της οικογένειας του Χάρι είναι τεταμένες. Η Μαρκλ έχει διασύρει τη βασιλική οικογένεια κατά τη διάρκεια αρκετών συνεντεύξεων μετά το Megxit, ισχυριζόμενη ότι δεν έκαναν τίποτα όταν εκείνη δήλωσε ότι είχε αυτοκτονικές σκέψεις. Ισχυρίστηκε επίσης ότι μέλη της βασιλικής οικογένειας είχαν εκφράσει τις ανησυχίες τους για το χρώμα του δέρματος του γιου της.δεν πρόκειται να παραστεί στη στέψη του Καρόλου. Ο Λευκός Οίκος επιβεβαίωσε τον Απρίλιο ότι ο Αμερικανός πρόεδρος μίλησε τηλεφωνικά με τον Βρετανό μονάρχη για να τον ενημερώσει. Ωστόσο, η πρώτη κυρίαθα παραστεί στη θέση του συζύγου της.επιβεβαίωσε ότι δεν θα είναι στη στέψη του Καρόλου. Ο εκπρόσωπος του τραγουδιστή αποκάλυψε ότι αναγκάστηκε να απορρίψει την πρόταση γιατί θα βρίσκεται αλλού χωρίς όμως να αποκαλύψει το πού.Η Σάρα Φέργκιουσον δεν περίμενε ότι θα ήταν προσκεκλημένη ωστόσο όπως είπε θα το γιορτάσει. «Εγώ προσωπικά θα φτιάξω το τσάι μου και θα απολαύσω ένα σάντουιτς με κοτόπουλο», είχε πει στην εκπομπή Loose Women. Η Φέργκιουσον ήταν παντρεμένη με τον πρίγκιπα Άντριου από το 1986 έως το 1996.