«Not guilty» δήλωσε ο Τραμπ στο δικαστήριο του Μανχάταν

Μέσα από το αυτοκίνητο που τον μετέφερε στο δικαστήριο, ο ίδιος ο Τραμπ έκανε την εξής ανάρτηση: «».Στη συνέχεια θα επιστρέψει στη Φλόριντα όπου και αργότερα (ξημερώματα Τετάρτης στην Ελλάδα) θα μιλήσει σε οπαδούς του.Ο πρώην πρόεδρος χαρακτήρισε «σουρεαλιστικό» το γεγονός ότι πρέπει να εμφανιστεί ενώπιον του δικαστή Χουάν Μέρτσαν. Είναι ο πρώτος πρώην ή εν ενεργεία πρόεδρος των ΗΠΑ που βρίσκεται αντιμέτωπος με άσκηση ποινικής δίωξης.Καθώς πορευόταν προς το δικαστήριο, ο Τραμπ έγραψε στην πλατφόρμα που κατέχει στα κοινωνικά δίκτυα, Truth Social τα εξής: «Πηγαίνοντας στο δικαστήριο του Μανχάταν. Μοιάζει τόσο σουρεαλιστικό. Ουάου, θα με συλλάβουν, δεν το πιστεύω. Δεν πιστεύω ότι αυτό συμβαίνει στην Αμερική. Κάντε την Αμερική ξανά σπουδαία (MAGA)».

Με την άφιξη του Τραμπ στο δικαστήριο ακολουθήθηκε η προβλεπόμενη διαδικασία, δηλαδή τέθηκε υπό κράτηση από τις αστυνομικές αρχές προτού του απαγγελθούν κατηγορίες. Αρχικά πέρασε τη διαδικασία των δακτυλικών αποτυπωμάτων. Στη συνέχεια, του παρέδωσαν τον φάκελο με τις κατηγορίες για την υπόθεση της Στόρμι Ντάνιελς. Ύστερα μετέβη στον 15ο όροφο του κτιρίου ώστε να βρεθεί ενώπιον του εισαγγελέα.

Αυτοκινητοπομπή, αποτελούμενη από 10 οχήματα, συνοδεία της αστυνομίας, πορεύτηκε νωρίτερα προς το Δικαστήριο, ακολουθώντας τον Τραμπ. Λόγω των ειδικών ρυθμίσεων, δεν υπήρχε κίνηση στους δρόμους, και την ίδια στιγμή οι άδειοι δρόμοι φάνηκαν και σε υλικό που συγκεντρώθηκε από ελικόπτερο.Στο δικαστήριο, σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία, ακούστηκαν οι κατηγορίες σε βάρος του Τραμπ.Αναμένεται ότι θα επιστρέψει στο σπίτι του στο Μαρ-α-Λάγκο της Φλόριντα.Από εκεί, θα εκφωνήσει την πρώτη του ομιλία, στις 20:15 (τοπική ώρα).Φόβος για επεισόδια και αναταραχές επικρατούσε στο Μανχάταν καθώς διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν έξω από το δικαστήριο φωνάζοντας υπέρ του Αμερικανού πρώην προέδρου.Στην πρώτη του δημόσια τοποθέτηση στο Truth Social λίγο πριν από τη δικαστική απόφαση, ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ σχολίασε ότι η περιοχή όπου διεξάγεται η δίκη είναι η περιοχή όπου ψήφισε το 1% των Ρεπουμπλικανών.Αναφερόμενος, δε, στο δικαστικό Σώμα έκανε λόγο για «πολύ κομματικό» και για «μισητές του Τραμπ».Λίγες ώρες προτού να εμφανιστεί ενώπιον δικαστηρίου του Μανχάταν, ο πρώην πρόεδρος πρότεινε δε να μεταφερθεί σε άλλη τοποθεσία η δίκη.Με την ανάρτησή του στο Truth Social, ο Τραμπ πρότεινε ειδικότερα να μεταφερθεί η υπόθεση στο γειτονικό Στάτεν Άιλαντ, μια «πολύ δίκαιη και ασφαλή τοποθεσία» που είναι πιο φιλικά διακείμενη προς το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα. Εξαπέλυσε επίσης δριμύτατη επίθεση στον «δικαστή και την οικογένειά του» που «μισούν τον Τραμπ», σχολιάζοντας ότι η κόρη του εργάστηκε για την προεκλογική εκστρατεία της νυν αντιπροέδρου Κάμαλα Χάρις. «Παρωδία δίκης», καταλήγει η ανάρτηση.Λίγοι υποστηρικτές και επικριτές του Τραμπ έχουν συγκεντρωθεί έξω από το δικαστήριο του Μανχάταν, αναμένοντας την προσαγωγή του, εν μέσω δρακόντειων μέτρων ασφαλείας. Σε ένα βίντεο που αναρτήθηκε στο Twitter από έναν ρεπόρτερ του BuzzFeed, διακρίνονται δύο γυναίκες, υποστηρίκτριες του Τραμπ –η μία από αυτές είναι τυλιγμένη με μια αμερικανική σημαία– να μαλώνουν με μία τρίτη με αφορμή ένα μεγάλο, μαύρο πανό που έγραφε «Ο Τραμπ ψεύδεται συνέχεια». Η συμπλοκή σταμάτησε με την επέμβαση της αστυνομίας.Ο εισαγγελέας του Μανχάταν Άλβιν Μπραγκ αναμένεται ότι θα δώσει συνέντευξη Τύπου μετά την απαγγελία κατηγοριών. Ο Τραμπ θα επιστρέψει στη Φλόριντα και θα μιλήσει από την κατοικία του, στο Μαρ-α-Λάγκο, στις 03.15 της Τετάρτης (ώρα Ελλάδας).«Σήμερα (Τρίτη) είναι η ημέρα που ένα κυβερνών πολιτικό κόμμα ΣΥΛΛΑΜΒΑΝΕΙ τον κύριο αντίπαλό του χωρίς να έχει διαπράξει ΚΑΝΕΝΑ ΕΓΚΛΗΜΑ» έγραψε ο ίδιος σε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έστειλε σήμερα το πρωί σε υποστηρικτές του.«Δικαστήριο καγκουρό» κατέληξε ο πρώην πρόεδρος, στην ανάρτησή του, κάνοντας λόγο για μια «τραγική ημέρα για τη Δημοκρατία».Για ορισμένους κατοίκους της Ουάσινγκτον, ενός προπυργίου των Δημοκρατικών με έντονα αντιτραμπικά αισθήματα, η σημερινή ημέρα είναι γιορτή: για να γιορτάσουν την εμφάνιση του Ρεπουμπλικάνου πρώην προέδρου σε δικαστήριο της Νέας Υόρκης, τα μπαρ της ομοσπονδιακής πρωτεύουσας οργανώνουν ειδικές βραδιές και σπέσιαλ κοκτέιλ.Το Midlands Beer Garden προτείνει στους πελάτες του μπίρα και μεσκάλ έναντι 5 δολαρίων – ευτελές ποσό σε αυτήν την πανάκριβη πόλη. Οι ιδιοκτήτες του ανάρτησαν στο Instagram ένα φωτομοντάζ όπου εικονίζεται ο Ντόναλντ Τραμπ ντυμένος με την πορτοκαλί στολή των κρατουμένων.Ο 76χρονος μεγιστάνας των ακινήτων κατηγορείται ότι προεκλογικά εξαγόρασε τη σιωπή της πορνοστάρ Στόρμι Ντάνιελς, καταβάλλοντάς της 130.000 δολάρια ώστε να μην μιλήσει για τη σεξουαλική επαφή που είχαν το 2006. Ο ίδιος αρνείται ότι είχε οποιαδήποτε σχέση μαζί της.Το Union Pub, στη συνοικία του Καπιτωλίου, θα σερβίρει απόψε «Σπέσιαλ κυνήγι μαγισσών», από την αγαπημένη έκφραση του Τραμπ, ο οποίος επιμένει ότι η δίωξή του είναι «πολιτικά υποκινούμενη». Στο μενού, υπάρχει ακόμη το «Στόρμι Μανχάταν» (από το όνομα της Ντάνιελς) αλλά η τιμή του είναι «τσιμπημένη», αφού στοιχίζει «13(0.000) δολάρια». Δεν θα μπορούσε να λείπει και η «Τρίτη του Τακοπίνα» (από το όνομα του δικηγόρου του Τραμπ, Τζο Τακοπίνα): δύο τάκος έναντι 7 δολαρίων, πέντε τάκος για 15 δολάρια.Σε πολλές αμερικανικές πόλεις η Τρίτη είναι η ημέρα που τα μπαρ σερβίρουν τάκος σε χαμηλή τιμή, η περίφημη Taco Tuesday.Το Fight Club, διαφημίζει «την καλύτερη happy hour που έχετε δει ποτέ», με ένα σκίτσο του Τραμπ να κλαίει πίσω από τα κάγκελα της φυλακής. Έναντι 10 δολαρίων οι πελάτες του μπορούν να γευτούν ένα «Dark N'Stormy Daniels», ένα «Sad Boys Tea» (Τσάι των θλιμμένων αγοριών» ή ένα «IndictMINT Julep» (λογοπαίγνιο με τις λέξεις «παραπομπή» και «μέντα».Η Ουάσινγκτον, μια πόλη όπου η πολιτική κατέχει κυρίαρχη θέση στην καθημερινότητα και τα μπαρ μεταδίδουν απευθείας τα ντιμπέιτ των υποψηφίων στις εκλογές, προσαρμόζεται γρήγορα στις εξελίξεις. Πριν από μερικά χρόνια, ένα μπαρ μετονόμασε τα κοκτέιλ «Moscow Mule» σε Moscow Mueller», από το όνομα του ειδικού εισαγγελέα που ερευνούσε την παρέμβαση της Ρωσίας στις προεδρικές εκλογές του 2016.