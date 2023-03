Μινεσότα: Εκτροχιάστηκε τρένο που μετέφερε αιθανόλη - Εκκενώνονται σπίτια

Better look at @BNSFRailway 22 car train derailment now that it’s lighter out. Cars carrying ethanol and corn syrup. Been burning since 1am. 1/2 mile radius around crash has been evacuated. @MnDOTsouthwest reporting hwy 23 will be closed until TOMORROW at noon @WCCO pic.twitter.com/pQwxW8jrSk — Pauleen Le (@PauleenLe) March 30, 2023

🚨#BREAKING: Train carrying Ethanol has Derailed causing it to explode Prompting Immediate Evacuation Orders for Residents within Half-Mile Radius ⁰

📌#Raymond | #Minnesota



Emergency officials have issued an urgent evacuation notice for Raymond City, Minnesota, following a… pic.twitter.com/HljsrnA8gG — R A W S A L E R T S (@rawsalerts) March 30, 2023

Κλείσιμο

Some video coming out of a firery train derailment that occured in Raymond, Minnesota about 1:00 am this morning.



Several tankers were carrying a form of ethanol & corn syrup that caught fire and has caused a 1/2 mile evacuation to the surrounding area.



Video by Ashely Lucas pic.twitter.com/r9U0UpErrV — Rebecca Brannon (@RebsBrannon) March 30, 2023

A train carrying an unknown substance derailed in the city of Raymond, Minnesota, forcing residents to evacuate their homes as a precaution. https://t.co/uof6kiejzL pic.twitter.com/mY970doGML — CNN Politics (@CNNPolitics) March 30, 2023

Συναγερμός σήμανε στη Μινεσότα των ΗΠΑ όταν ένα τρένο που μετέφερε εύφλεκτα χημικάκαι έπιασε φωτιά. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι 14 από τα 40 βαγόνια της αμαξοστοιχίας είχαν επικίνδυνα υλικά, ανάμεσά τους και η αιθανόλη, που κατά την απελευθέρωσή της προκλήθηκε εκτεταμένη πυρκαγιά. Ακόμη δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες, ενώ κεντρικές οδικές αρτηρίες έχουν κλείσει, με την επιχείρηση απομάκρυνσης που έχει στηθεί να είναι μεγάλη.Από τον εκτροχιασμό υπολογίζεται ότι επηρεάστηκαν περί τα 22 βαγόνια. Την ίδια στιγμή, το κεντρικό χριστιανικό σχολείο τςη Μινεσότα λειτούργησε ως καταφύγιο φιλοξενώντας περί τους 150 ανθρώπους μετά τον εκτροχιασμό.Έχουν εκκενωθεί, ακόμη, όλα τα σπίτια που βρίσκονται σε απόσταση σχεδόν 1 χιλιομέτρου από τις σιδηροδρομικές γραμμές και το σημείο όπου εκτροχιάστηκε το τρένο, στο Ρέιμοντ της Μινεσότα.Με βάση την ανακοίνωση της πυροσβεστικής υπηρεσίας της Μινεσότα, ο εκτροχιασμός του τρένου με την αιθανόλη σημειώθηκε περίπου στη 01:00 τα ξημερώματα της Πέμπτης ενώ η γενική διευθύντρια της εταιρείας BNSF Railway, μίας από τις μεγαλύτερες με σιδηροδρόμους εμπορευματικών μεταφορών στη Βόρεια Αμερική, δήλωσε ότι μετέφερε μικτό φορτίο.Όπως γράφει το CNN, το τρένο που εκτροχιάστηκε στη Μινεσότα μετέφερε αιθανόλη και σιρόπι καλαμποκιού, μεταξύ άλλων εμπορευμάτων. Η αιθανόλη είναι μια ιδιαίτερα εύφλεκτη χημική ουσία. Η έκθεση σε αυτή μπορεί να οδηγήσει σε βήχα, ζάλη, αίσθηση με κάψιμο στα μάτια, υπνηλία και απώλεια των αισθήσεων.