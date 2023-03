ΗΠΑ σε Ρωσία: Δεν θα δίνουμε δεδομένα για τις πυρηνικές μας δυνάμεις

Οι Ηνωμένες Πολιτείες ενημέρωσαν τη Μόσχα ότιτους, ανέφερε εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, εξηγώντας ότι η αλλαγή αυτή συνιστά μια απάντηση της Ουάσινγκτον στην απόφαση της Ρωσίας να αναστείλει τη συμμετοχή της στη συνθήκη New START για τη μείωση των στρατηγικών όπλων.«Με βάση το διεθνές δίκαιο, οι ΗΠΑ έχουν το δικαίωμα να απαντούν στις παραβιάσεις της συνθήκης New START από τη Ρωσία λαμβάνοντας αναλογικά και αντιστρέψιμα αντίμετρα, ώστε να παρακινήσουν τη Ρωσία να συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις της», ανέφερε εκπρόσωπος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Λευκού Οίκου.«Αυτό σημαίνει ότι, επειδή η αναστολή της εφαρμογής της New START εκ μέρους της Ρωσίας είναι νομικά άκυρη, οι ΗΠΑ επιτρέπεται νομίμως να αρνούνται να κάνουν τις εξαμηνιαίες ενημερώσεις, σε απάντηση για τις παραβιάσεις της Ρωσίας», πρόσθεσε ο ίδιος εκπρόσωπος.Σύμμαχος του Βλαντίμιρ Πούτιν προειδοποίησε, πριν από ένα ένα 24ωρο, πως η Ρωσία έχει τα όπλα για να καταστρέψει οποιονδήποτε εχθρό, περιλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών, αν απειληθεί η ύπαρξή της, ενώ κατηγόρησε την Ουάσινγκτον ότι υποτιμά την πυρηνική ισχύ της Μόσχας.Τα σχόλια του Νικολάι Πάτρουσεφ, γραμματέα του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας, είναι τα πιο πρόσφατα υψηλόβαθμου ρώσου αξιωματούχου που επικαλούνται το φάσμα μιας πυρηνικής αναμέτρησης ανάμεσα στις δύο μεγαλύτερες πυρηνικές δυνάμεις του κόσμου, κάτι που η Μόσχα λέει πως θέλει να αποφύγει.«Αμερικανοί πολιτικοί παγιδευμένοι στην ίδια τους την προπαγάνδα παραμένουν πεπεισμένοι ότι, σε περίπτωση άμεσης σύγκρουσης με τη Ρωσία, οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι ικανές να εξαπολύσουν ένα προληπτικό πυραυλικό πλήγμα, μετά το οποίο η Ρωσία δεν θα μπορεί πλέον να απαντήσει. Αυτό είναι κοντόφθαλμη ηλιθιότητα και πολύ επικίνδυνο», δήλωσε ο Πάτρουσεφ μιλώντας σήμερα στη ρωσική εφημερίδα Ροσίσκαγια Γκαζέτα.«Η Ρωσία είναι υπομονετική και δεν εκφοβίζει κανένα με το στρατιωτικό πλεονέκτημά της. Όμως έχει σύγχρονα μοναδικά όπλα ικανά να καταστρέψουν οποιονδήποτε αντίπαλο, περιλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών, σε περίπτωση απειλής για την ύπαρξή της», συμπλήρωσε.Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ