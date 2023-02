Αύξηση bullying σε παιδιά νηπιαγωγείου διαπιστώνει η οργάνωση KMOP

Κλείσιμο

Αύξηση των περιστατικών σχολικού εκφοβισμού σε παιδιά ακόμα και νηπιακής ηλικίας διαπιστώνει το Κέντρο Κοινωνικής Δράσης και Καινοτομίας, όπως προκύπτει από τις καταγγελίες των γονέων στην πλατφόρμα τουΌπως επισημαίνει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η γενική διευθύντρια του, εκπαιδευτική ψυχολόγος, Αντωνία Τορρένς, φέτοςΗ κ. Τορρένς συνδέει την αύξηση των περιστατικών αυτών με τη γενικότερη αύξηση της βίας και της επιθετικότητας «στις ταραγμένες κοινωνίες που έχουν ταλαιπωρηθεί από την οικονομική κρίση και την πανδημία». «Τα προβλήματα στην κοινωνία των ενηλίκων, όπως η ενδοοικογενειακή βία και η κακή επικοινωνία μεταξύ των μελών μιας οικογένειας, μετακυλίονται στον κόσμο των παιδιών και η εικόνα που τους δημιουργείται είναι ότι πρέπει να αντιδρούν με επιθετικότητα, φωνές και βία».Οι γονείς των παιδιών που πέφτουν θύματα σχολικού εκφοβισμού μπορούν να απευθύνονται στην πλατφόρμα του«Live Without Bullying» (https://livewithoutbullying.com/) αναζητώντας συμβουλές για το πώς να αντιδράσουν.Η πλατφόρμα λειτουργεί από το 2015 με στόχο την πρόληψη και αντιμετώπιση του ενδοσχολικού και διαδικτυακού εκφοβισμού. Μέχρι σήμερα περίπου 30.000 άτομα (μαθητές, γονείς, εκπαιδευτικοί) έχουν δεχτεί μέσω της πλατφόρμας δωρεάν και ανώνυμα συμβουλευτική υποστήριξη από επαγγελματίες ψυχολόγους ή έχουν συμμετάσχει στα σεμινάρια και τις εκπαιδεύσεις που βρίσκονται στην πλατφόρμα. Το «Live without Bullying» υποστηρίζεται από το υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων με μνημόνιο συνεργασίας που υπέγραψε το 2016 με τογια τη διάδοση της δράσης σε όλες τις σχολικές κοινότητες της χώρας. Πρόσφατα υπεγράφη αντίστοιχο μνημόνιο συνεργασίας με τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, προκειμένου να προωθηθούν τα μηνύματα του «Live without Bullying» στους αθλητικούς χώρους, και με την ΚΕΔΕ για την αντιμετώπιση του διαδικτυακού και σχολικού εκφοβισμού παιδιών και εφήβων. Παράλληλα, το ευρωπαϊκό δίκτυο οργανώσεων «COFACE Families Europe» έχει χαρακτηρίσει τη δράση ως βέλτιστη πρακτική για την αντιμετώπιση του εκφοβισμού στην Ευρώπη.Φέτος, για την πρόληψη και αντιμετώπιση του φαινομένου και ενόψει της Πανελλήνιας Ημέρας κατά της Σχολικής Βίας και του Εκφοβισμού (6 Μαρτίου) τοπροχωρά στη διοργάνωση μιας θεατρικής παράστασης που να απευθύνεται στις μικρότερες ηλικίες, σε συνεργασία με τηΗ παράσταση με τίτλο «Μπες στα παπούτσια μου» θα παρουσιαστεί το Σάββατο 4 Μαρτίου, στις 12 το μεσημέρι, στο Ίδρυμα «Μιχάλης Κακογιάννης» (Πειραιώς 206, Αθήνα). Το κείμενο υπογράφει ο Γιώργος Μενδρινός, τη σκηνοθεσία ο Γιώργος Μενεδιάτης, τα σκηνικά και τα κοστούμια ο Κωνσταντίνος Γκουγκούνης, ενώ σύμβουλος ψυχικής υγείας είναι η Στέλλα Μουδάτσου. Παίζουν οι Χριστίνα Μουδάτσου και Γιώργος Μενεδιάτης.Πρόκειται για μια πρωτότυπη θεατρική παράσταση- βιωματικό εργαστήριο, όπου οι ήρωες βοηθούν τα παιδιά να ερευνήσουν τα συναισθήματά τους και τα συναισθήματα των άλλων αναπτύσσοντας την ενσυναίσθηση και κατανοώντας έννοιες, όπως η διαφορετικότητα, ο σεβασμός στα δικαιώματα του άλλου και ο σχολικός εκφοβισμός. Στο τέλος της παράστασης οι ηθοποιοί προσκαλούν τα παιδιά στη σκηνή σε ένα διαδραστικό παιχνίδι με το δέντρο των συναισθημάτων. Η παράσταση είναι δωρεάν, ωστόσο χρειάζεται κράτηση θέσεων.Σχετικά με την παράσταση, η κ. Τορρένς εξηγεί ότι μετά την αύξηση των περιστατικών που διαπιστώθηκε «σκεφτήκαμε να αφιερώσουμε την Παγκόσμια Ημέρα στις μικρές ηλικίες και να βοηθήσουμε τους γονείς στον τρόπο επικοινωνίας με τα παιδιά τους. Αν θέλουμε να μιλάμε για πρόληψη πρέπει να σκύβουμε στις μικρές ηλικίες. Όσο πιο τρυφερή είναι η ψυχή τους, τους μεταδίδεις μηνύματα με τον καλύτερο τρόπο και το θέατρο, το παραμύθι είναι ο καλύτερος τρόπος».Κάθε περίπτωση μπορεί να έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και να χρειάζεται εξατομικευμένη διαχείριση, ωστόσο η κ. Τορρένς αναφέρει κάποιες κατευθυντήριες γραμμές για το πώς πρέπει να αντιδρούν οι γονείς, εάν το παιδί τους πέσει θύμα σχολικού εκφοβισμού. «Δίνουμε συμβουλές στους γονείς να μην πανικοβάλλονται, να μιλούν στο παιδί τους ήπια, και να το καθησυχάζουν ότι μαζί θα βρουν λύσεις, ώστε το παιδί να αισθάνεται σύμμαχο το γονιό του. Επίσης, δεν πρέπει να ξεκινούν αντιπαράθεση με τους γονείς άλλων παιδιών, καθώς το σχολείο είναι υπεύθυνο να διαμεσολαβήσει ανάμεσα στους γονείς. Οι γονείς πρέπει να έρχονται σε επαφή με το σχολείο ξανά και ξανά και οι εκπαιδευτικοί από την πλευρά τους χρειάζεται να ενημερώνονται γύρω από τη διαχείριση φαινομένων bullying».Επιπλέον, η ίδια υπογραμμίζει ότι είναι πολύ σημαντικό οι γονείς να μαθαίνουν στα παιδιά τους πώς να αντιδρούν σε τέτοιες περιπτώσεις. «Η διεκδικητικότητα είναι μια δεξιότητα που καλλιεργείται από μικρές ηλικίες και βέβαια πρέπει να θυμόμαστε ότι το καθημερινό παράδειγμα των γονιών και του πώς λύνουν τα προβλήματά τους είναι σημαντικό», αναφέρει.Η πλατφόρμα «Live without Bullying» παρέχει δωρεάν βιντεοσκοπημένες εκπαιδεύσεις για γονείς και εκπαιδευτικούς επάνω στο πρόβλημα του σχολικού εκφοβισμού, καθώς και ένα διαδικτυακό παιχνίδι για μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου.Επίσης, δημοσιεύει κατευθυντήριες γραμμές για όσους γίνονται αυτόπτες μάρτυρες περιστατικών σχολικού εκφοβισμού.