Η Ουάσινγκτον προειδοποιεί το Πεκίνο για την αποστολή στρατιωτικής βοήθειας στην Μόσχα

δεν έχει προχωρήσει στην αποστολή στρατιωτικής βοήθειας που θα βοηθούσε τηνστην εισβολή της στην Ουκρανία και οιέχουν καταστήσει σαφές πίσω από κλειστές πόρτες ότι μία τέτοια κίνηση θα είχε σοβαρές συνέπειες, δήλωσε σήμερα ο σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας του Λευκού Οίκου«Το Πεκίνο θα πρέπει να λάβει τις αποφάσεις του για τον τρόπο με τον οποίο θα προχωρήσει, αν θα παράσχει στρατιωτική βοήθεια, αλλά αν ακολουθήσει αυτήν την οδό, αυτό θα συνοδευθεί από πραγματικό κόστος για την Κίνα», προειδοποίησε ο Τζέικ Σάλιβαν κατά την διάρκεια συνέντευξή του στην εκπομπή State of the Union του CNN.Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν προειδοποιήσει κατ'ιδίαν τους κινέζους ομολόγους τους για το κόστος που θα σήμαινε μία τέτοια απόφαση, δήλωσε ο Τζέικ Σάλιβαν, χωρίς να δώσει περισσότερα στοιχεία για τις συζητήσεις αυτές πίσω από κλειστές πόρτες.Οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι σύμμαχοί τους στο ΝΑΤΟ απευθύνουν, πληθαίνοντας τις δημόσιες δηλώσεις ότι η Κίνα εξετάζει το ενδεχόμενο να προμηθεύσει την Ρωσία με όπλα.Ο αρχηγός της CIA Ουίλιαμ Μπερνς έκανε επίσης σήμερα δηλώσεις προς την ίδια κατεύθυνση.«Είμαστε πεπεισμένοι ότι η κινεζική ηγεσία εξετάζει το ενδεχόμενο αποστολής θανατηφόρου εξοπλισμού. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, η τελική απόφαση δεν έχει ληφθεί ακόμη και δεν έχουμε στοιχεία για τρέχουσες αποστολές όπλων» προς την Ρωσία, δήλωσε οστην εκπομπή Face the Nation του CBS .Ο ρεπουμπλικανός Μάικλ ΜακΚόλ, πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής των Αντιπροσώπων, δήλωσε στην εκπομπή This Week ότι οι αμερικανικές υπηρεσίες Πληροφοριών έχουν στοιχεία ότι επιθετικά drones περιλαμβάνονται στα όπλα που η Κίνα έχει εξετάσει να στείλει στην Ρωσία.