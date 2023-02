Πέθανε ο πρωταγωνιστής του «Law & Order» Ρίτσαρντ Μπέλζερ

των επιτυχημένων αστυνομικών σειρών Law and Order, Ρίτσαρντ Μπέλζερ. Πέθανε στο σπίτι του τα ξημερώματα της Κυριακής, στη νοτιοδυτική Γαλλία, ενώ αντιμετώπιζε παλαιότερα προβλήματα με τον καρκίνο, τον οποίο όμως είχε ξεπεράσει.



Αποσύρθηκε από την υποκριτική το 2016 και ζούσε στη Νότια Γαλλία τα τελευταία χρόνια.

Κλείσιμο

Παγκόσμια θλίψη σκορπίζει ο θάνατος, σε ηλικία 78 ετών, του πρωταγωνιστήΟ ηθοποιός ήταν εμβληματική μορφή των αστυνομικών σειρών, γνώριμων στο ελληνικό κοινό. Ευρέως γνωστός έγινε μέσα από τον ρόλο του, τον οποίο υποδύθηκε σε… 11 διαφορετικές σειρές Law and Order. Εμφανίστηκε επίσης στην πρώτη σειρά Law and Order.«Είχε πολλά προβλήματα υγείας και τα τελευταία του λόγια ήταν «Γ… σου μ…α (F**k you, mother f**er)», αποκάλυψε μάλιστα ο συγγραφέας Μπιλ Σεφτ στο The Hollywood Reporter.Ο Μπέλζερ, όπου όπως είχε πει, ξεκίνησε τις εμφανίσεις του ως κωμικός προσπαθώντας να κάνει τη μητέρα του, που τον κακοποιούσε σωματικά, να γελάσει.«Έπρεπε να κάνω τη μαμά μου να γελάσει, αλλιώς θα έπαιρνα το α** μου», είχε αναφέρει χαρακτηριστικά στο περιοδικό People το 1993. Όμως, πριν ξεκινήσει την καριέρα του στο Χόλιγουντ, ο Μπέλζερ είχε κάνει διάφορες άσχετες δουλειές με την υποκριτική, μεταξύ των οποίων ρεπόρτερ για την εφημερίδα Bridgeport Post και απογραφέας.Στην, ήταν οπαδός θεωριών συνωμοσίας, γράφοντας τέσσερα διαφορετικά βιβλία για τις πεποιθήσεις του. Είχε δε κάποτε χαρακτηρίσει τη βομβιστική επίθεση στον Μαραθώνιο της Βοστώνης σαν «γεγονός ψευδούς σημαίας»., ενώ μήνυσε τον επαγγελματία παλαιστή του κατς Χαλκ Χόγκαν (Hulk Hogan). Ο ηθοποιός είχε ζητήσει να εμφανιστεί ο επαγγελματίας παλαιστής στην εκπομπή του το 1985, λίγες μέρες πριν από τη διοργάνωση κατς WrestleMania. Όταν ζήτησε από τον Χόγκαν να του δείξει μια από τις χαρακτηριστικές του κινήσεις, ο Χόγκαν του έκανε μια λαβή που τον άφησε λιπόθυμο. Όταν ο Χόγκαν τελικά τον άφησε ελεύθερο, ο Μπέλζερ χτύπησε το κεφάλι του στο πάτωμα, με συνέπεια τον τραυματισμό και τη νοσηλεία του.Μήνυσε τον Χόγκαν για 5 εκατομμύρια δολάρια και τελικά οι δυο άνδρες συμβιβάστηκαν εξωδικαστικά.