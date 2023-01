Γαλλία: Νέες κινητοποιήσεις για τις 7 και τις 11 Φεβρουαρίου ανακοίνωσαν τα συνδικάτα

Demonstrators in France clashed with police amid ongoing protests across the country over proposed pension reforms. https://t.co/wvyCNaVntd pic.twitter.com/4BvbP71NgO — ABC News (@ABC) January 31, 2023

And so, the protests in France continue well into the evening...pic.twitter.com/IxzjdCvuIH — Angelo Yacon (@AngeloYacon) January 31, 2023

🇫🇷⚡️ Protests continue in France against raising the retirement age. In the city of Rennes in the west of the country, protesters clashed with the police.#france #macron #retraites #rennes pic.twitter.com/X1Jae14Agc — hem_day (@hem_day) January 31, 2023

Paris, France - Protest marchers have returned to park in front of Napoleon Bonaparte’ tomb, as tensions from the riot scene have subsided. #greve31janvier pic.twitter.com/JUV8mMxoHs — Tara “PoAm” Szczepanski (@TaraPoAm) January 31, 2023

Τα γαλλικά συνδικάτα σχεδιάζουν να προχωρήσουν σε νέεςκαι διαδηλώσεις κατά της μεταρρύθμισης του συνταξιοδοτικού συστήματος στις 7 και τις 11 Φεβρουαρίου.Την ανακοίνωση αυτή έκαναν οι εκπρόσωποι του συντονιστικού των συνδικάτων σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησαν απόψε.Οιαπό εκείνες της 19ης Ιανουαρίου, καθώς, με βάση τις εκτιμήσεις του υπουργείου Εσωτερικών, συμμετείχαν 1,272 εκατ. άνθρωποι. Το συνδικάτο CGT πάντως ανακοίνωσε πολύ υψηλότερο αριθμό, 2,8 εκατομμύρια διαδηλωτών.Στο Παρίσι το υπουργείο έκανε λόγο για 87.000 συμμετέχοντες στις διαδηλώσεις και το CGT για 500.000.Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ