Γερμανία: Οι «Πολίτες του Ράιχ» σχεδίαζαν τη δολοφονία του Όλαφ Σολτς, σύμφωνα με τους New York Times

Οι συνωμότες της τρομοκρατικής οργάνωσης «Πολίτες του Ράιχ» που συνελήφθησαν στη Γερμανία με την κατηγορία ότι προετοίμαζαν πραξικόπημα, σχεδίαζαν τη δολοφονία του καγκελαρίου της Γερμανίας Όλαφ Σολτς, γράφουν οι The New York Times επικαλούμενοι πηγές προσκείμενες στην πορεία της ανάκρισης.«Κατά τη διάρκεια των ερευνών βρέθηκαν περισσότερες από εκατό συμφωνίες εμπιστευτικότητας… στις οποίες οι υπογράφοντες έδιναν όρκο να κρατήσουν μυστικά τα σχέδια της ομάδας (των συνωμοτών), που περιελάμβαναν επίθεση στο γερμανικό κοινοβούλιο και τη σύλληψη μελών του, όπως επίσης και τη δολοφονία του καγκελαρίου», αναφέρεται στο δημοσίευμα. Σε περίπτωση που κάποιος από τους υπογράψαντες παραβίαζε την εμπιστευτικότητα, τον περίμενε ο θάνατος, ανέφερε μια από τις πηγές της εφημερίδας.Η εφημερίδα The New York Times επισημαίνει ότι ο επιχειρηματίας πρίγκιπας Ερρίκος 13ος, διάδοχος του Οίκου των Ρόις, τον οποίο αποκαλούν αρχηγό της οργάνωσης και ιθύνοντα νου του σχεδίου εφαρμογής πραξικοπήματος, τουλάχιστον μια φορά είχε συναντηθεί με Ρώσους διπλωμάτες στο γενικό προξενείο στη Γερμανία.Μία από τις ύποπτες οπαδούς της οργάνωσης «Πολίτες του Ράιχ» είναι και η Ρωσίδα Βιτάλια Μ. , η οποία θεωρείται ότι βοηθούσε τους συνωμότες να έρθουν σε επαφή με εκπρόσωπους της Ρωσικής Ομοσπονδίας.Πηγή: The New York Times