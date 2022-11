Μεγάλη Βρετανία: Πατέρας 140 παιδιών είναι ο πιο παραγωγικός δότης σπέρματος στη χώρα!

Η αλήθεια είναι πως η εμφάνιση του Κλάιβ Τζόουνς στην εκπομπή «This Morning» του ITV, πριν λίγες μέρες, ξένισε. Για κάποιους, ήταν ο υπερβολικός τρόπος με τον οποίο προσπάθησε να προβάλει μια χαριτωμένη και γεμάτη υγεία εικόνα του εαυτού του -χαμογελώντας και κουνώντας τα χέρια προς την κάμερα σαν να ήταν παρουσιαστής παιδικής εκπομπής– ενώ ταυτόχρονα καυχιόταν ότι είναι ο πιο παραγωγικός, αν και ανεπίσημος, δότης σπέρματος της Βρετανίας Ισχυρίστηκε ότιμε αυτόν τον τρόπο την τελευταία δεκαετία και, τώρα 67 ετών και παππούς, καυχήθηκε πως είναι ακόμη …ακμαίος. Το να φέρνει ευτυχία σε άλλους, λιγότερο τυχερούς, είπε στους οικοδεσπότες της εκπομπής, ότι ήταν το μοναδικό του κίνητρο.Σύμφωνα όμως με την The Mail on Sunday στη ζωή του υπάρχει ένα μυστικό, που δεν μοιράστηκε με τους τηλεθεατές, που απολάμβαναν με το πρωινό τους την «τέλεια εικόνα» του.Ο Τζόουνς αυτοπροσδιορίζεται ως «» και είναι ένα από τα ηγετικά στελέχη της «Νέας Βρετανικής Ένωσης» (NBU), η οποία έχει προωθήσει τον «απόλυτο Αριανισμό» και εξυμνεί τον Όσβαλντ Μόσλι, τον ηγέτη της Βρετανικής Ένωσης Φασιστών της δεκαετίας του 1930, ο οποίος φυλακίστηκε επειδή ήταν υποστηρικτής των Ναζί.Ο Τζόουνς δήλωσε στην Mail on Sunday: «Είμαι περήφανος φασίστας και περήφανος εθνικιστής, αν και κάποιοι πιθανώς θα το ερμήνευαν με λάθος τρόπο. Δεν με ενδιαφέρει η λευκή υπεροχή ή ο ρατσισμός. Πιστεύω στη δημοκρατία, είμαι αντικαπιταλιστής και δηλώνω ανοιχτά ότι ανησυχώ μήπως ξεπεραστεί η αγγλική φυλή ».Λέει ότιπου οδήγησαν σε δύο επιτυχημένες εγκυμοσύνες. «Θα έλεγα ότι το 89 τοις εκατό των ζευγαριών που βοηθάω είναι λεσβίες», είπε. «Μια από τις μαύρες γυναίκες με ρώτησε αν ήμουν ευτυχής να της το δώσω ως λευκός και, φυσικά, είπα ότι ήμουν περισσότερο από ευχαριστημένος. Τα μέλη της ομάδας NBU ξέρουν τι κάνω και κάποιος με ρώτησε αν το έκανα για να συνεισφέρω στην αύξηση του λευκού αγγλικού πληθυσμού. Αυτό δεν μου είχε περάσει ποτέ από το μυαλό.» Για τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ο Τζόουνς είπε: «Δεν πρόκειται να πω περισσότερα για αυτό γιατί δεν θέλω να βρεθώ στη φυλακή… αν σας έλεγα ακριβώς τι συνέβη εκείνη την περίοδο θα με κατηγορούσαν για εγκλήματα μίσους».