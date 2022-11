Κλείσιμο

Αν ψάχνετε για την πιο σκληρή αντιμετώπιση της προεδρικής ανακοίνωσης του Ντόναλντ Τραμπ, μην ψάχνετε άλλο. Η New York Post κέρδισε τον τίτλο.Το θέμα για την υποψηφιότητά του τοποθετήθηκε στην 26η σελίδα της εφημερίδας με τον τίτλο «Been there, Don that (Ήμουν εκεί, το έκανα αυτό)», ενώ υπήρχε και μία μικρή αναφορά στο πρωτοσέλιδο στο οποίο αναγράφεται το εξής: «Άνδρας από τη Φλόριντα κάνει ανακοίνωση».«Με μόλις 720 ημέρες πριν από τις επόμενες εκλογές, ένας συνταξιούχος από τη Φλόριντα έκανε την αιφνιδιαστική ανακοίνωση ότι κατεβαίνει υποψήφιος για την προεδρία».«Ο μανιώδης παίκτης του γκολφ Ντόναλντ Τζ. Τραμπ εκκίνησε τη διαδικασία στο Μαρ-α-Λάγκο, το θέρετρο και βιβλιοθήκη απόρρητων εγγράφων του», συμπληρώνεται στο άρθρο. Η νύξη περί απόρρητων εγγράφων έχει να κάνει με τα εκατοντάδες στοιχεία που βρέθηκαν στην κατοχή του τέως προέδρου, μερικά εκ των οποίων είχαν χαρακτηριστεί άκρως απόρρητα.«Ο Τραμπ, διάσημος για τα χρυσοποίκιλτα λόμπι και για τις απολύσεις ανθρώπων στο ριάλιτι, θα είναι 78 ετών το 2024».«Τα επίπεδα χοληστερόλης του είναι άγνωστα, αλλά το αγαπημένο του φαγητό είναι μια καμμένη μπριζόλα με κέτσαπ».Και στη συνέχεια, στην τελευταία γραμμή του άρθρου: «Ο Τραμπ διετέλεσε επίσης ο 45ος πρόεδρος».Κάθε μία λέξη, κάθε μια πρόταση αποτελεί μια ευθεία «βολή» κατά του Τραμπ. Ο Μέρντοχ για ακόμα μια φορά έχει επιλέξει να επιτεθεί σε βάρος του. Η Wall Street Journal, που ανήκει στον ίδιο δημοσιογραφικό όμιλο, είχε δημοσιεύει άρθρο την περασμένη εβδομάδα με το οποίο εξέφραζε την αντίθεσή της στην υποψηφιότητά του.Η New York Post την περασμένη εβδομάδα, στο πρωτοσέλιδό έκανε ένα λογοπαίγνιο με το όνομα του Ρεπουμπλικανού μεγιστάνα, χαρακτηρίζοντάς τον, ούτε λίγο ούτε πολύ,Το... παρατσούκλι «Trumpty Dumpty», πάντως, δεν χρησιμοποιείται πρώτη φορά. Ο... πρώτος διδάξας ήταν ο Αμερικανός ηθοποιός και συγγραφέας Τζον Λίθγκοου, στο βιβλίο του «Trumpty Dumpty Wanted a Crown: Verses for a Despotic Age».Η συντακτική ομάδα ενός άλλου μέσου που επίσης ανήκει στον Μέρντοχ τοποετήθηκε επίσης κατά του Τραμπ.«Ο κ. Τραμπ τα θαλάσσωσε στις εκλογές του 2022, και αυτό θα μπορούσε να παραδώσει στους Δημοκρατικούς τη Γερουσία για δύο ακόμη χρόνια», ανέφερε το δημοσίευμα. «Ο κ. Τραμπ είχε πολιτικές επιτυχίες ως πρόεδρος, συμπεριλαμβανομένων των φορολογικών περικοπών και της απορρύθμισης, αλλά οδήγησε τους Ρεπουμπλικανούς στο ένα πολιτικό φιάσκο μετά το άλλο».