ΗΠΑ: Πέθανε στα 33 της από ναρκωτικά γνωστή make up artist- Η προφητική ανάρτηση

Κλείσιμο

Κλείσιμο

Η διάσημη μακιγιέζ και πρώην παίκτρια ριάλιτι πέθανε αυτή την εβδομάδα από υπερβολική δόση ναρκωτικών. ήταν μόλις 33 ετών.Η Chantal, της οποίας το πραγματικό όνομα είναι Alaina Chantal Parkhurst, πέθανε τη Δευτέρα στο Μίλφορντ του Μίσιγκαν, όπως επιβεβαίωσε η οικογένειά της γράφοντας ότι «πάλευε με διάφορες ψυχικές ασθένειες καθ' όλη τη διάρκεια της ενήλικης ζωής της».Καταξιωμένη make up artist η Chantal ήρθε στο προσκήνιο μετά την εμφάνισή της στο ριάλιτι «Face Off» του δικτύου SyFy το 2013 για την πέμπτη σεζόν του. Αποσύρθηκε οικειοθελώς από το ριάλιτι, για καλλιτέχνες μακιγιάζ ειδικών εφέ, κερδίζοντας την πέμπτη θέση.Μετά την εμφάνισή της στο σόου, η Chantal συνεργάστηκε με αρκετούς διάσημους σταρ, όπως η Bella Thorne και ο Marilyn Manson. Δημιούργησε ακόμη το «Head FX Makeup» για τον ράπερ Lil Nas X για το αμφιλεγόμενο μουσικό του βίντεο «Montero (Call Me By Your Name)» το 2021, το οποίο κέρδισε το βραβείο βίντεο της χρονιάς στα VMA του MTV.Η συνάδελφός της makeup artist Gabriella Accarino θυμόταν την Chantal ως «αδελφή και αδελφή ψυχή» της.«Ήταν μια γνήσια, ευαίσθητη, ταλαντούχα και όμορφη ψυχή», έγραψε η Accarino. «Η τέχνη και το πνεύμα της Laney είναι αναντικατάστατα και έκανε τον κόσμο καλύτερο. Ήταν πραγματικά μοναδική στο είδος της».Σύμφωνα με την οικογένειά της, η Chantal μετακόμισε από το Μίσιγκαν στο Λος Άντζελες μετά την αποφοίτησή της από το λύκειο το 2007 για να παρακολουθήσει το Cinema Makeup School, όπου απέκτησε πτυχία για να κάνει μακιγιάζ ειδικών εφέ.«Η Alaina έβαζε ολόκληρο τον εαυτό της- το σώμα, το μυαλό και την ψυχή της στις δουλειές της, ανεξαρτήτως μεγέθους», ανέφερε η νεκρολογία της. «Η καλλιτεχνική της ικανότητα και τα οράματά της την ξεχώρισαν γρήγορα από τους άλλους καλλιτέχνες του χώρου της».Η οικογένειά της δεν έδωσε πρόσθετες λεπτομέρειες σχετικά με το θάνατό της, εκτός από το ότι οφείλεται σε «τυχαία υπερβολική δόση ναρκωτικών».Έξι μήνες πριν από το θάνατό της, η Chantal δημοσίευσε στο Instagram μια φωτογραφία ενός ροζ φέρετρου.Η οικογένειά της ζήτησε να γίνουν δωρεές στο The Brain & Behavior Research Foundation, επισημαίνοντας τους αγώνες που έκανε η Chantal για την ψυχική υγεία καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής της.