Μετά τη ντοματόσουπα στον Βαν Γκογκ, ακτιβιστές προκάλεσαν κυκλοφοριακή συμφόρηση σε γέφυρα

Δύο οικολόγοι ακτιβιστές της οργάνωσηςανέβηκαν σε οδική γέφυρα πάνω από τον Τάμεση, κοντά στο Λονδίνο , προκαλώντας μεγάλη κυκλοφοριακή συμφόρηση λίγες ημέρες αφότου άλλοι ακτιβιστές της ίδιας οργάνωσης πέταξαν ντοματόσουπα στον πίνακα «Ηλιοτρόπια» του Βαν Γκογκ Στις 5 το πρωί της Δευτέρας, οι δύο άνδρες, σε έναν από τους πύργους της γέφυρας «Βασίλισσα Ελισάβετ Β'», έγραψε η Just Stop Oil σε ανακοίνωση.Η αστυνομία ανακοίνωσε ότιπάνω στη γέφυρα, στον αυτοκινητόδρομο που παρακάμπτει την πρωτεύουσα και τον οποίο χρησιμοποιούν καθημερινά 160.000 οχήματα.Η Just Stop Oil ζητεί από την κυβέρνηση της Λιζ Τρας στη χώρα, εκμετάλλευση την οποία η πρωθυπουργός αποφάσισε να επιταχύνει.Ένας από τους ακτιβιστές, ο Μόργκαν Τρόουλαντ, δημοσίευσε σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης ένα βίντεο από τη γέφυρα. «Είμαι έτοιμος να το κάνω αυτό γιατί θέλω να μείνω με σταυρωμένα τα χέρια και να τα δω όλα να καίγονται», τονίζει. «Η κυβέρνησή μας εφαρμόζει αυτοκτονικούς νόμους για να επιταχύνει την παραγωγή πετρελαίου, σκοτώνοντας ανθρώπους και καταστρέφοντας το περιβάλλον μας», είπε ο 39χρονος μηχανικός που σχεδιάζει γέφυρες.«Δεν μπορώ να αγνοήσω αυτήν την τρέλα από το γραφείο μου σχεδιάζοντας γέφυρες, λοιπόν περνώ στην άμεση δράση».Αυτή η τελευταία εκδήλωση διαμαρτυρίας της Just Stop Oil πραγματοποιείται στο πλαίσιο σειράς δράσεών της από τις αρχές Οκτωβρίου κατά της εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων.Την Κυριακή, ακτιβιστές της οργάνωσηςAston Martin στο κέντρο του Λονδίνου, ψεκάζοντας τη βιτρίνα με πορτοκαλί χρώμα.Την Παρασκευή, δύο ακτιβίστριεςστο αριστούργημα του Βαν Γκογκ «Ηλιοτρόπια», το οποίο προστατευόταν από τζάμι.Στον απόηχο αυτών των διαμαρτυριών, η βρετανική κυβέρνηση αποφάσισε να εντείνει τα αστυνομικά μέτρα.Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ