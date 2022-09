Φλόριντα: Καταστροφικός ο τυφώνας «Ίαν» - Ο χειρότερος όλων των εποχών, κινείται με 250 χλμ την ώρα

🌪️SOUTHWEST FLORIDA TORNADO🌪️ Hurricane Ian producing tornadoes in #SWFL this afternoon. This was shot along US 41 between Naples and Miami... 📹: @winknews viewer Roger Felipe pic.twitter.com/c4xia4KCBE

Sparks and flames explode from downed power lines in Naples, Florida, ahead of Hurricane Ian. LIVE UPDATES: https://t.co/pprirarnV5 pic.twitter.com/xs6iAmeVKE

Hurricane Ian, currently a Category 4 with 155mph winds, is expected to make landfall today on Florida's west coast. 7-10 inches of rain are predicted at Kennedy Space Center, and sustained tropical storm force winds are expected to reach KSC beginning as early as this evening. pic.twitter.com/8FKb6xLB02

Water recedes from Tampa Bay as Hurricane Ian approaches.



Florida Emergency Management is warning people to not walk out into the bay as the water will return through storm surge and pose a life-threatening risk. https://t.co/7aQ2NYwMI6 pic.twitter.com/1ixHToTHac — ABC News (@ABC) September 28, 2022

BREAKING: Forecasters say Hurricane Ian has become an extremely dangerous Category 4 storm as it approaches Florida's west coast. https://t.co/IHtSyX9C0q — The Associated Press (@AP) September 28, 2022

President Biden said the federal government is "on alert and in action" as Hurricane Ian bears down on Florida. Follow live updates here. https://t.co/NMhMHRvKms pic.twitter.com/XnX9HIXGus — CNN (@CNN) September 28, 2022

#ian now at 155mph trying it’s best to become a cat5! This will be one of the strongest hurricanes in southwest Florida history. pic.twitter.com/GCcDW29Mmh — Jim Cantore (@JimCantore) September 28, 2022

Καθώς θα πλησιάζει, ο «Ίαν» θα χτυπήσει τελικά την Τζόρτζια, τη Βόρεια Καρολίνα και τη Νότια Καρολίνα, αλλά θα είναι πολύ πιο αδύναμος μέχρι τότε, καθώς θα έχει υποβαθμιστεί σε τροπική καταιγίδα.Ο «Ίαν» έχει ήδη χτυπήσει την. Εκεί, ανάγκασε σε απομάκρυνση περισσότερους απόστο Pinar del Rio, μια δυτική επαρχία της Κούβας.Κατηγορία 4: Ταχύτητα σταθερού ανέμου από 130 έως 156 mph (209 έως 251 χλμ./ώρα). Οι ζημιές είναι καταστροφικές, με σοβαρές επιπτώσεις στις στέγες και τους εξωτερικούς τοίχους των σπιτιών. Ορισμένες περιοχές μπορεί να γίνουν ακατοίκητες για εβδομάδες ή μήνες.Κατηγορία 5: Ταχύτητα σταθερού ανέμου 157 mph (252 χλμ./ώρα) ή μεγαλύτερη. Πολλά σπίτια μπορεί να καταστραφούν, με κατάρρευση στέγης και τοίχων. Οι διακοπές ρεύματος μπορεί να διαρκέσουν εβδομάδες ή μήνες και το μεγαλύτερο μέρος της περιοχής που πλήττεται θα είναι ακατοίκητο για μεγάλο χρονικό διάστημα.