Ιράν - Μαχσά Αμινί: Μήνυμα στον λαό θα απευθύνει ο Ραΐσί ενώ συνεχίζονται οι αντικυβερνητικές διαδηλώσεις

#Iran: Relatives of detained protesters at Tehran's Evin Prison searching for loved ones.



Detainees can be held for months while denied access to counsel + family.



One of many reasons why protesters are demanding change. #OpIran #MahsaAmini #IranRevolution

#مهسا_امینی pic.twitter.com/OiDPlDSwLZ — Jasmin Ramsey (@JasminRamsey) September 24, 2022

#IranProtests2022: Some of the detainees in Karaj. Unknown precise location. pic.twitter.com/RJQc2PKnik — Ali Kheradpir (@AliKheradpir) September 24, 2022

#Iran: Gunshots were heard in Sardasht tonight as security forces continue to fire live rounds at protesters. Anti-government protests following the killing of Jina Amini have now reached their 11th day.



(via @ErshadAlijani) pic.twitter.com/6fMNGT6Tc1 — POPULAR FRONT (@PopularFront_) September 27, 2022

Ruthless: Look how this Young Iranian Girl is Brutally thrashed by Monster Police of Iran on roads😡4 Protesting against Forced Hijab & Murderer Regime of Predators that her Head Hit d Pavement on d Road



#Hijab #IranProtests2022 #Iran #IranProtests #IranRevolution #MahsaAmini pic.twitter.com/mOe1FJRMQ5 — Jyot Jeet (@activistjyot) September 26, 2022

Ο υπερσυντηρητικός πρόεδρος του Ιράν,, σκοπεύει να απευθυνθεί στο έθνος, εν μέσω των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων στη χώρα, μετά τον θάνατο της Μαχσά Αμινί η οποία είχε συλληφθεί από την αστυνομία ηθών.Μολονότικαι παρά τη βίαιη καταστολή των κινητοποιήσεων από τις δυνάμεις ασφαλείας που έκανε χρήση δακρυγόνων και, σε κάποιες περιπτώσεις, αληθινών σφαιρών, τα βίντεο που αναρτώνται σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν ότι οι Ιρανοί συνεχίζουν τις διαδηλώσεις. Κάποιοι ακούστηκαν να φωνάζουν το σύνθημα «».Ο Ραϊσί, που την περασμένη εβδομάδα είπε ότι οι διαδηλώσεις για τον θάνατο της Αμινί είναι απαράδεκτες «», θα απευθυνθεί από τηλεοράσεως στο έθνος αργότερα σήμερα, μετέδωσε το ημιεπίσημο πρακτορείο ISNA.«Ο πρόεδρος θα μιλήσει για τα σημαντικότερα εσωτερικά και εξωτερικά θέματα που αντιμετωπίζει η χώρα στη ζωντανή, τηλεοπτική συνέντευξή του απόψε», ανέφερε το πρακτορείο, χωρίς άλλες διευκρινίσεις.Σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης,–στους οποίους συμπεριλαμβάνονται τα μέλη των δυνάμεων ασφαλείας– έχουν σκοτωθεί στις διαδηλώσεις. Οι ιρανικές οργανώσεις προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αναφέρουν υψηλότερους αριθμούς.Δεκάδες, ποδοσφαιριστές και άλλες διασημότητες εντός και εκτός της χώρας έχουν εκφράσει τη στήριξή τους στις διαδηλώσεις ενώ ακτιβιστές ζητούν να κηρυχθεί πανεθνική απεργία.Οιανακοίνωσαν νωρίτερα ότι εκτόξευσαν πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη σε στόχους ανταρτών στο Ιρακινό Κουρδιστάν. Ένας ντόπιος αξιωματούχος είπε ότι εννέα άνθρωποι σκοτώθηκαν. Οι ιρανικές αρχές κατηγορούν τους ένοπλους Κουρδοϊρανούς αντιφρονούντες ότι υποκινούν τις ταραχές, ιδίως στο βορειοδυτικό Ιράν, όπου ζουν πάνω από 10 εκατομμύρια Κούρδοι.