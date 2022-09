Βασιλιάς Κάρολος: Συνοδεύει την πομπή με τη σορό της Ελισάβετ στο Εδιμβούργο

W Pałacu #Holyroodhouse odbyła się Ceremonia Kluczy. Klucze do m. Edynburga zostają podane królowi na aksamitnej poduszce. Jego Wysokość zachowa Klucze do jutra do chwili opuszczenia miasta.#KingCharlesIII#KingIsBack #CharlesIII#Edinburgh #ElizabethII pic.twitter.com/aSeW8QGQMN