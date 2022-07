Χάος στη Σρι Λάνκα: Στις φλόγες η κατοικία του πρωθυπουργού μετά την εισβολή διαδηλωτών

Just IN:— Sri Lanka PM's private residence has been set on fire by protesters in Colombo. pic.twitter.com/CgnrL9AcWS

Η ανακοίνωση ακολούθησε την κλιμάκωση των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων που υποχρέωσαν τον πρόεδρο της χώρας Γκοταμπάγια Ρατζαπάξα να φυγαδευτεί σήμερα από την επίσημη κατοικία του στο Κολόμπο λίγα λεπτά προτού εισβάλουν σε αυτή χιλιάδες διαδηλωτές, σε μια από τις μεγαλύτερες αντικυβερνητικές διαδηλώσεις που έχουν πραγματοποιηθεί τους τελευταίους μήνες στη χώρα.





Civil war in Sri Lanka. Angry and hungry crowd storms and conquers the president's palace in the capital Colombo. President and politicians on the run. pic.twitter.com/kiBNLjIcNR