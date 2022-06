Πόλεμος στην Ουκρανία: Ομαδικό τάφο στο Λισιτσάνσκ με 300 πτώματα αμάχων, αποκαλύπτει η εφημερίδα New York Times

Η εφημερίδαδημοσίευσε φωτογραφία στην οποία όπως ισχυρίζεται απεικονίζεται ένας ομαδικός τάφος στην πόλη Λισιτσάνσκ στην περιοχή τουΟι δημοσιογράφοι ισχυρίζονται ότι ο ομαδικός αυτός τάφος βρίσκεται στην άκρη της πόλης και είναι μια ανοιχτή τάφρος. Στον τάφο αυτό όπως λένε οι Ουκρανοί στρατιωτικοί βρίσκονται οι σοροί περίπου 300 αμάχων μέσα σε πλαστικές σακούλες που σκοτώθηκαν στο, τοκαι τοαπό τον Απρίλιο μήνα. Κανείς δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να τους κηδέψει. Οι στρατιωτικοί λένε ότι δεν μπορούν να σκεπάζουν την τάφρο καθώς όλα τα μηχανήματα χρησιμοποιούνται για το άνοιγμα χαρακωμάτων.Το Λισιτσάνσκ βρίσκεται υπό τον έλεγχο των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας. Στο Σεβεροντονέτσκ αυτή την στιγμή διεξάγονται μάχες, ενώ το Ρουμπέζνογε περιήλθε στα χέρια των ρωσικών στρατευμάτων. Νωρίτερα ένα βίντεο για έναν μαζικό τάφο στο Λισιτσάνσκ είχε δώσει στη δημοσιότητα οΤο Λισιτσάνσκ παραμένει η τελευταία μεγάλη πόλη στην περιοχή του Λουγκάνσκ, την οποία δεν έχουν θέσει υπό τον έλεγχό τους τα ρωσικά στρατεύματα. Σήμερα από τους βομβαρδισμούς σκοτώθηκαν τέσσερις άνθρωποι.Τα ουκρανικά ΜΜΕ στα τέλη Μαΐου είχαν γράψει ότι σε ομαδικό τάφο στην περιοχή του πρώην ανθρακωρυχείου «Μασκόφσκαγια» βρίσκονται θαμμένα περίπου 150 πτώματα. Από το δημοσίευμα των The New York Times δεν γίνεται σαφές αν ο ομαδικός τάφος είναι αυτός στην περιοχή του ανθρακωρυχείου ή αν είναι κάποιος νέος τάφος.Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΗΕ, από την έναρξη της στρατιωτικής εισβολής της Ρωσίας έχουν σκοτωθεί περίπου 4.500 χιλιάδες άμαχοι, εκ των οποίων 300 παιδιά.Πηγή: The New York Times, Novaya gazeta.europe - ΑΠΕ ΜΠΕ

