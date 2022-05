Eπίθεση με κόκκινη μπογιά στον Ρώσο πρεσβευτή στη Βαρσοβία: «Φασίστες, φασίστες» φώναξαν διαδηλωτές - Χαμός στο Twitter

The Russian ambassador to Poland was attacked as he tried to lay a wreath at the Soviet soldiers' cemetery in Warsaw. pic.twitter.com/FFtBzuRITW — RadioGenova (@RadioGenova) May 9, 2022

Russia’s ambassador to Poland got a facefull of red paint today when trying to lay flowers at the graves of Soviet WWII soldiers in Warsaw. The crowd is chanting “fascists!” pic.twitter.com/hWHGPFnI7M — Kevin Rothrock (@KevinRothrock) May 9, 2022

Russian Ambassador to Poland should have read the room.



Poland isn't having it. pic.twitter.com/UhayJ9c2Ws — Expat in Kyiv (@expatua) May 9, 2022

The Russian Ambassador to Poland claimed a few years ago that the Molotov-Ribbentrop pact was signed in order “to protect Poland”.



He wasn’t attacked today.



He was gifted a “special recoloring operation” by our Ukrainian guests, who for some reason had to leave their homes. pic.twitter.com/fDSqFFOPCC — Visegrád 24 (@visegrad24) May 9, 2022

The #Russian ambassador to #Poland was doused with red paint while laying flowers at the cemetery of Soviet soldiers. pic.twitter.com/ltA9mRVyyD — NEXTA (@nexta_tv) May 9, 2022

Φωνάζοντας «Φασίστες, Φασίστες!», διαδηλωτές έριξαν κόκκινο σιρόπι στονκατά τη διάρκεια τελετής για το τέλος του, το οποίο η Ρωσία γιορτάζει σήμερα, χωριστά από την υπόλοιπη Ευρώπη.Οι εικόνες που μεταδόθηκαν από το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Ria Novosti, χωρίς ήχο, δείχνουν τον Σεργκέι Αντρέιεφ, λουσμένο με κόκκινο σιρόπι, μαζί με πολλά πρόσωπα της ρωσικής αντιπροσωπείας.Πίσω τους είναι ορατές οι ουκρανικές σημαίες που κρατούν οι διαδηλωτές.Σύμφωνα με το, ο Ρώσος πρεσβευτής επρόκειτο να καταθέσει στεφάνι στο σοβιετικό νεκροταφείο της Βαρσοβίας, όπου έχουν ενταφιασθεί οι σοβιετικοί στρατιώτες του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, στο πλαίσιο του εορτασμού τηςΟ πόλεμος στην Ουκρανία έχει ρίξει σκιά στη φετινή Ημέρα της Νίκης, που η Μόσχα τιμά τουςπου έχασαν τη ζωή τους στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Η Πολωνία, ένας ισχυρός υποστηρικτής της Ουκρανίας στην αντίστασή της στη ρωσική εισβολή και αντιτάχθηκε σε κάθε μεγάλης κλίμακας εορταστικές εκδηλώσεις.δείχουν διαδηλωτές, ορισμένοι κρατώντας ουκρανικές σημαίες, να περικυκλώνουν τη ρωσική αντιπροσωπεία και να φωνάζουν «φασίστες» προτού ο πρεσβευτής Σεργκέι Αντρέιεφ λουστεί με κόκκινο σιρόπι.Ο Αντρέιεφ είπε σε δημοσιογράφους ότι ο ίδιος και η ομάδα του δεν τραυματίστηκαν σοβαρά από το περιστατικό, μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.«Θα προβούμε σε επίσημη διαμαρτυρία», δήλωσε. «Όταν μας συνέστησαν να μην κάνουμε μεγαλύτερη εκδήλωση, τους συναντήσαμε στα μισά του δρόμου, δεν επιδεινώσαμε την κατάσταση».Νωρίτερα σήμερα φράσεις όπως «Σκότωσε τον Πούτιν», βρέθηκαν γραμμένες με μπλε και κίτρινο χρώμα, που είναι τα χρώματα της ουκρανικής σημαίας, σε ένα μνημείο στο νεκροταφείο, μετέδωσε το ιδιωτικό τηλεοπτικό δίκτυο TVN24. Το σύνθημα σβήστηκε αργότερα.Ένας διαδηλωτής δήλωσε στο τηλεοπτικό δίκτυο TVN24 ότι ήταν καλό που ο πρέσβης περιλούστηκε με κόκκινο σιρόπι.«Με όλη μας την καρδιά είμαστε με τη Μαριούπολη», είπε, αναφερόμενος στην πόλη της νοτιοανατολικής Ουκρανίας που έχει καταστραφεί από τον πόλεμο.Τοχαρακτήρισε το περιστατικό «λυπηρό». «Οι διπλωμάτες απολαμβάνουν ειδικής προστασίας, ανεξάρτητα από τις πολιτικές που ακολουθούν οι κυβερνήσεις που εκπροσωπούν», ανέφερε σε ανακοίνωσή του.Το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών ανέφερε σε ανακοίνωσή του: «Μια έντονη διαμαρτυρία διαβιβάσθηκε στις πολωνικές αρχές για επίδειξη ανοχής σε νεοναζιστικά κακοποιά στοιχεία».Απαίτησε επίσης από τις πολωνικές αρχές να οργανώσουν μια νέα κατάθεση στεφάνων αμέσως μετά το περιστατικό που ανάγκασε την αναστολή της αρχικής οργάνωσης.Η Πολωνία, η πατρίδα του συνδικάτουπου έπαιξε βασικό ρόλο στην πτώση του κομμουνισμού στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, έχει εδώ και καιρό τεταμένη σχέση με τη Ρωσία και είναι υπέρμαχος των σκληρών κυρώσεων κατά της Μόσχας για την εισβολή της στην Ουκρανία.Περισσότεροι από τρία εκατομμύρια Ουκρανοί έχουν καταφύγει στην Πολωνία από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στις 24 Φεβρουαρίου.