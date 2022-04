Ουκρανία - Ο Ζελένσκι διαψεύδει τον Πούτιν: «Δεν λάβαμε το προσχέδιο με τους ειρηνευτικούς όρους που λέτε ότι στείλατε»

Meeting with President Zelenskyy in Kyiv.



Full Trust, confidence and admiration for president @ZelenskyyUa



The fight of #Ukraine will be victorious.



You are not alone.



We stand side by side with you. pic.twitter.com/nek3hi6rSG — Charles Michel (@CharlesMichel) April 20, 2022

Великий друг🇺🇦 – Президент Європейської ради Шарль Мішель @eucopresident сьогодні у Києві. Обговорили санкції проти Росії, оборонну та фінансову підтримку нашої держави й відповіді для анкети щодо відповідності критеріям ЄС. Дякую за змістовну зустріч і солідарність з народом 🇺🇦! pic.twitter.com/luZDNxbmcc — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 20, 2022

For you Mariopol....worth more than trillions..... pic.twitter.com/QLgZ4cmJkp — Dr. PR Sharma (@minesweeper126) April 18, 2022

🚨🚨🚨#BREAKING: Russian army's invasion of the Ukrainian territory {Mariopol} pic.twitter.com/aXgpOJR8Iu — Middle East Times 🇮🇷🇵🇸🇸🇾🇾🇪 (@middleeasttime) April 20, 2022

Russia is/was probably furious about the Fatima Apparition (1917) in which Mary asked three little shepherds to consecrate Russia to God, and then USSR collapsed. @Pontifex did the same recently. Mariopol (The City of Mary) is now under fire and flattened. Mere Coincidence? https://t.co/PG3rkWRoVh — Getachew Tamiru (@GetachewTamiru5) April 19, 2022

Η κλιμακούμενη ρωσική επιθετικότητα αλλά και η ενίσχυση των πιέσων από τη Δύση σε βάρος του Κρεμλίνου βρέθηκαν στο επίκεντρο των συνομιλιών ανάμεσα στον Ουκρανό πρόεδρο και τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που έφτασε στο Κίεβο, σε μια επιπλέον κίνηση στήριξης. Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε, στο πλαίσιο των κατ'ιδίαν συνομιλιών, ότι δεν έχει δει, ούτε έχει ακούσει κάτι σχετικά με το προσχέδιο με τους όρους για τον τερματισμό του πολέμου που το Κρεμλίνο λέει ότι έστειλε στοΝωρίτερα, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου,, είπε ότι η Μόσχα αναμένει «» αφού παρέδωσε το έγγραφο αυτό στην ουκρανική πλευρά.«Εκφράζω την εμπιστοσύνη και τον θαυμασμό μου προς τον Ζελένσκι. Η Ουκρανία θα νικήσει στη μάχη, δεν είστε μόνοι. Είμαστε στο πλευρό σας» αναφέρεται, μεταξύ άλλων, στο σχετικό tweet του Σαρλ Μισέλ από τη συνάντηση στο Κίεβο. Στην ανάρτηση του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ξεχωρίζει η φωτογραφία της αγκαλιάς ανάμεσα σε εκείνον και τον Ζελένσκι, κάτι που συμβολίζει την αλληλεγγύη.Στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στο Κίεβο μαζί με τον Μισέλ, ο Ζελένσκι είπε ότι η ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ αποτελεί «» της χώρας του.«Είναι προτεραιότητα για το κράτος μας, για την ισχύ του λαού μας», τόνισε ο Ουκρανός πρόεδρος. «Τα ρωσικά στρατεύματα έχουν εξαπολύσει επίθεση μεγάλης κλίμακας στο Ντονμπάς. Συνεχίζουν τα πυρά με ρουκέτες σε όλη τη χώρα μας. Σύμφωνα με τα στοιχεία μας, περίπου 120.000 άνθρωποι βρίσκονται υπό πολιορκία μόνο στη Μαριούπολη. Τα εγκλήματα που λαμβάνουν χώρα εκεί είναι πολύ χειρότερα από ό, τι στη Μποροντιάνκα», πρόσθεσε ο Ζελένσκι.Ο Ζελένσκι μίλησε και για τις κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας λέγοντας: «Θέλουμε πραγματικά να εγκριθεί το επόμενο, ισχυρό, έκτο πακέτο κυρώσεων το συντομότερο δυνατό. Ζητάμε πλήρες εμπάργκο στην ενέργεια, συμπεριλαμβανομένων των εισαγωγών πετρελαίου και φυσικού αερίου. Το πετρέλαιο πρέπει οπωσδήποτε να συμπεριληφθεί στο έκτο πακέτο. Χωρίς αυτό, πιστεύουμε πως το πακέτο δεν θα είναι ισχυρό, αλλά θα είναι κενό».Ο Μισέλ από την πλευρά του διαβεβαίωσε ότι η ΕΕ θα κάνει «ό,τι μπορεί» ώστε η Ουκρανία «να κερδίσει τον πόλεμο» και επισήμανε ότι η ΕΕ έχει δώσει μέχρι τώρα στρατιωτική βοήθεια ύψους«Δεν είστε μόνοι, είμαστε μαζί σας και θα κάνουμε ότι είναι δυνατόν για να σας στηρίξουμε και να φροντίσουμε ώστε η Ουκρανία να κερδίσει τον πόλεμο», τόνισε ο Μισέλ.Στην τετ-α-τετ συνάντηση Ζελένσκι-Μισέλ συζητήθηκαν οι, όπως και η ενίσχυση της στρατιωτικής και οικονομικής βοήθειας προς το Κίεβο.Ο Βλαντίμιρ Πούτιν «δεν θα καταφέρει να διχάσει» την ΕΕ, διαβεβαίωσε εξάλλου ο Μισέλ, χαιρετίζοντας εν παρόδω την ικανότητα των «27» να λαμβάνουν αποφάσεις «όλοι μαζί και ομόφωνα» σχετικά με τις κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας.Ρωσικό τελεσίγραφο στα ουκρανικά στρατεύματα στη Μαριούπολη να παραδοθούν ή να πεθάνουν έληξε το απόγευμα χωρίς μαζική συνθηκολόγηση, αλλά ο διοικητής μονάδας που αντιστέκεται στην πολιορκημένη πόλη είπε ότι οι δυνάμεις του μπορούν να επιβιώσουν μόλις λίγες ημέρες ή ώρες.Στο μεταξύ,, στην πολιορκημένη Μαριούπολη, και στη συνέχεια αναχώρησαν από ένα προκαθορισμένο σημείο εκκένωσης με προορισμό εδάφη ελεγχόμενα από την Ουκρανία, ανέφεραν δύο αυτόπτες μάρτυρες στο πρακτορείο Reuters.Οι αρχές της Μαριούπολης ανέφεραν νωρίτερα ότι ελπίζουν να απομακρύνουν περίπουμε βάση μια προκαταρκτική συμφωνία με τη Ρωσία –την πρώτη εδώ και εβδομάδες– για το άνοιγμα ενός ασφαλούς διαδρόμου.Τα Ηνωμένα Έθνη ανακοίνωσαν ότι ο αριθμός των προσφύγων που εγκατέλειψαν την Ουκρανία μετά την εισβολή της Ρωσίας στις 24 Φεβρουαρίου. Πάνω από τους μισούς αυτούς πρόσφυγες είναι παιδιά.Το Κίεβο τόνισε ότι μέχρι στιγμής έχει σταματήσει μια επίθεση από χιλιάδες ρωσικά στρατεύματα που προσπαθούσαν να προχωρήσουν σε αυτό που Ουκρανοί αξιωματούχοι αποκαλούν Μάχη του Ντονμπάς, μιαγια την κατάληψη δύο ανατολικών επαρχιών που η Μόσχα διεκδικεί για λογαριασμό των αυτονομιστών.Σε ένα βίντεο, ο κυβερνήτης Σερχίι Βολίνα, της 36ης ταξιαρχίας του ουκρανικού Πολεμικού Ναυτικού, μια από τις τελευταίες μονάδες που κρατούν αντίσταση στη Μαριούπολη, ζήτησε διεθνή βοήθεια για να ξεφύγει από την πολιορκία της πόλης.«Αυτή είναι η έκκλησή μας στον κόσμο. Μπορεί να είναι η τελευταία μας. Μπορεί να μας απομένουν μόνο λίγες μέρες ή ώρες», είπε ο Σέρχι Βολίνα σε βίντεο που αναρτήθηκε στο Facebook. «Οι εχθρικές μονάδες είναι δεκάδες φορές περισσότερες από τις δικές μας, κυριαρχούν στον αέρα, σε πυροβολικό, σε χερσαίες δυνάμεις, σε εξοπλισμό και σε άρματα μάχης».Ο Βόλινα μιλούσε μπροστά από έναν τοίχο απόσε κάτι που ακουγόταν σαν γεμάτο από κόσμο δωμάτιο. Το Reuters δεν μπόρεσε να επαληθεύσει πού ή πότε γυρίστηκε το βίντεο ή ποιος άλλος μπορεί να ήταν μέσα στο δωμάτιο.Η εισβολή της Ρωσίας,, δεν κατάφερε να καταλάβει καμία από τις μεγαλύτερες πόλεις της Ουκρανίας. Η Μόσχα αναγκάστηκε να υποχωρήσει από τη βόρεια Ουκρανία μετά την απόκρουση μιας επίθεσης στο Κίεβο τον περασμένο μήνα, αλλά έχει επιστρέψει στρατεύματα για μια επίθεση στα ανατολικά που ξεκίνησε αυτή την εβδομάδα.Στα, τον τόπο των σκληρότερων μαχών του πολέμου και της χειρότερης ανθρωπιστικής καταστροφής, η Ρωσία πλήττει έναν από τους τελευταίους θύλακες αντίστασης στη Μαριούπολη, το, με βόμβες καταστροφής, είπε το Κίεβο. Ουκρανοί αξιωματούχοι είπαν ότι γυναίκες και παιδιά είναι παγιδευμένα σε αποθήκες κάτω από το εργοστάσιο.«Ο κόσμος παρακολουθεί τις δολοφονίες παιδιών στο διαδίκτυο και παραμένει σιωπηλός» έγραψε ο Ποντολιάκ στο Twitter.Την Δευτέρα, το δημοτικό συμβούλιο της Μαριούπολης ανέφερε ότιέχουν βρει καταφύγιο στα υπόγεια, κάτω από το εργοστάσιο αυτό.Η Ρωσία επιχειρεί να πάρει τον πλήρη έλεγχο της Μαριούπολης από τις πρώτες μέρες του πολέμου. Η κατάληψη της πόλης θα ήταν ένα μεγάλο στρατηγικό έπαθλο, συνδέοντας το έδαφος που κατέχουν οιστα ανατολικά με την περιοχή της Κριμαίας που προσάρτησε η Μόσχα το 2014.Οι αυτονομιστές που υποστηρίζονται από τη Ρωσία είπαν σήμερα λίγο πριν τις 14:00 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) που έληγε το τελεσίγραφο ότι μόλις πέντε άτομα είχαν παραδοθεί. Την προηγούμενη μέρα, ησε παρόμοια απαίτηση παράδοσης.Η Ουκρανία ανακοίνωσε τα σχέδιά της να στείλειαπό τη Μαριούπολη, λέγοντας ότι κατέληξε σε μια «προκαταρκτική συμφωνία» με τη Ρωσία για έναν ασφαλή διάδρομο, για πρώτη φορά εδώ και εβδομάδες. Όμως καμία από αυτές τις προηγούμενες συμφωνίες δεν πέτυχε στην πραγματικότητα, με τη Μόσχα να μπλοκάρει όλες τις οχηματοπομπές.Κάποτε μια πόλη, η Μαριούπολη έχει μετατραπεί σε ερείπια με πτώματα στους δρόμους και τους κατοίκους κλεισμένους σε κελάρια. Ουκρανοί αξιωματούχοι λένε ότι δεκάδες χιλιάδες άμαχοι έχουν σκοτωθεί εκεί.Συνολικάέχουν απομακρυνθεί μέσω ανθρωπιστικών διαδρόμων από τότε που άρχισε ο πόλεμος, στις 24 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με αριθμό που ανακοίνωσε χθες, Τρίτη, το βράδυ το ουκρανικό υπουργείο Επανένταξης.Τα στοιχεία του ΟΗΕεκατομμύρια είχαν εγκαταλείψει την Ουκρανία μέχρι σήμερα, ανεβάζοντας τον απολογισμό πάνω από τα 5 εκατομμύρια για πρώτη φορά.«Έχουν αφήσει πίσω τα σπίτια και τις οικογένειές τους», ανέφερε στο Twitter ο επικεφαλής της Ύπατης Αρμοστείας για τους Πρόσφυγες Φίλιπο Γκράντι»...Κάθε νέα επίθεση γκρεμίζει τις ελπίδες τους. Μόνο ένα τέλος του πολέμου μπορεί να ανοίξει το δρόμο για την ανοικοδόμηση της ζωής τους».Η Μόσχααπό την Ουκρανία στη Ρωσία, δήλωσε σήμερα σε Ευρωβουλευτές ένας ηγετικό μέλος του ουκρανικού κοινοβουλίου, καλώντας τον Ερυθρό Σταυρό να επικοινωνήσει με όσους αγνοούνται.Η μάχη για την περιοχή του Ντονμπάς, η οποία περιλαμβάνει τις επαρχίες Λουχάνσκ και Ντονέσκ, θα μπορούσε να αποδειχθεί αποφασιστικής σημασίας καθώς η Μόσχα αναζητά μια νίκη για να δικαιολογήσει την απόφαση του προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν να εισβάλει στην Ουκρανία στις 24 Φεβρουαρίου. Ο Πούτιν λέει ότι η, μια κατηγορία που το Κίεβο απορρίπτει ως ψευδή.Η ρωσική τηλεόραση έδειξε τον Πούτιν να απευθύνεται σε ένα κορίτσι από το Λουχάνσκ σήμερα Τετάρτη: «Ήταν η τραγωδία που έλαβε χώρα στο Ντονμπάς, συμπεριλαμβανομένης της Λαϊκής Δημοκρατίας του Λουγκάνσκ, που ανάγκασε, απλά ανάγκασε τη Ρωσία να ξεκινήσει αυτή τη στρατιωτική επιχείρηση, την οποία όλοι γνωρίζουν καλά σήμερα», είπε ο Ρώσος πρόεδρος.Ο Ουκρανός προεδρικός σύμβουλος Ολέξιι Αρεστόβιτς δήλωσε ότι η Ρωσία επικεντρώνεται στην προέλαση προς τη στρατηγικής σημασίας πόλη του Ντονμπάς, Σλόβιανσκ, αλλά «μέχρι στιγμής δεν πετυχαίνουν». Η στόχευση αυτής της περιοχής από πολλές κατευθύνσεις είναι μέρος μιας προφανούς προσπάθειας να περικυκλωθούν οι ουκρανικές δυνάμεις στα ανατολικά.Ο υπουργός Άμυνας της Ουκρανίας Ολεξίι Ρέζνικοφ, έγραψε στο Twitter ότι η «στρατιωτική ικανότητα της Ρωσίας έχει μειωθεί σημαντικά» από την έναρξη του πολέμου. «Νικάμε και θα συνεχίσουμε να νικάμε τους κατακτητές!», έγραψε.Οι ειρηνευτικές συνομιλίες έχουν παγώσει. Το Κρεμλίνο κατηγόρησε το Κίεβο ότι κωλυσιεργεί τις συνομιλίες και αλλάζει τις θέσεις του. Το Κίεβο κατηγορεί τη Μόσχα ότι μπλοκάρει τις συνομιλίες αρνούμενη ανθρωπιστικές εκεχειρίες, ειδικά για να ανακουφίσει την πολιορκημένη Μαριούπολη.Οιανέφεραν ότι οι μάχες στο Ντονμπάς εντείνονται καθώς οι ρωσικές δυνάμεις προσπάθησαν να διαπεράσουν τις γραμμές της Ουκρανίας και ότι η Ρωσία εξακολουθεί να αναπτύσσει δυνάμεις στα ανατολικά σύνορα της Ουκρανίας.Η Μόσχα ελπίζει ότι το πλεονέκτημά της στη δύναμη πυρός θα της δώσει μεγαλύτερη επιτυχία ενάντια στους Ουκρανούς υπερασπιστές από ό,τι στην αποτυχημένη εκστρατεία εναντίον του Κιέβου, όταν οι υπερεκτεταμένες γραμμές εφοδιασμού της δέχθηκαν επίθεση από ευκίνητες μικρές μονάδες.Μέσα σε μια ημέρα από την έναρξη της επίθεσης στο Ντονμπάς, οι ρωσικές δυνάμεις κατέλαβαν την Κρεμίνα, μια πόλη πρώτης γραμμής με 18.000 κατοίκους, την Τρίτη. Τοείπε ότι οι ρωσικές δυνάμεις επιχείρησαν μια επίθεση κοντά στο Χάρκοβο, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της χώρας, κοντά στις γραμμές ανεφοδιασμού της Ρωσίας προς το Ντονμπάς.Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου,, έφτασε σήμερα στο Κίεβο ως ο τελευταίος Ευρωπαίος αξιωματούχος που επισκέφθηκε την χώρα, δείχνοντας υποστήριξη, την ώρα που η Ουκρανία βρίσκεται αντιμέτωπη με νέα μεγάλης κλίμακας επίθεση της Ρωσίας στο ανατολικό τμήμα της χώρας.«Η Ιστορία δεν θα ξεχάσει τα εγκλήματα πολέμου που διαπράχθηκαν εδώ», έγραψε στον λογαριασμό του στο Twitter ο πρόεδρος τους Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ.Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών συγκαλεί σήμερα τα μέλη της ηγεσίας των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων στην ετήσια συνάντηση στον Λευκό Οίκο, η οποία φέτος έχει ειδική σημασία καθώς η Ουκρανία εισέρχεται σε νέα επικίνδυνη φάση της ρωσικής επίθεσης και οι Ηνωμένες Πολιτείες σχεδιάζουν την ενίσχυση της στρατιωτικής τους βοήθειας προς το Κίεβο.Μία «σειρά θεμάτων» θα συζητηθούν από τον υπουργό Αμυνας,, τον επικεφαλής του γενικού επιτελείου των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων στρατηγό Μαρκ Μίλεϊ και άλλα μέλη της ηγεσίας του στρατεύματος, δήλωσε εκπρόσωπος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας.Στο τελευταίο σημάδι της διεθνούς απομόνωσης της Ρωσίας, ο ιστότοπος ειδήσεων της αθλητικής βιομηχανίας Sportico ανέφερε ότι οι Ρώσοι παίκτες θα αποκλειστούν από το τουρνουά τένις Wimbledon.Το, το οποίο διοργανώνει τη διοργάνωση grand slam, δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχολιασμό. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε: «Είναι απαράδεκτο να κάνουμε τους αθλητές όμηρους πολιτικής ίντριγκας».