Κίνα: Με αυστηρές ποινές απειλούν οι αρχές της Σανγκάης όσους παραβιάζουν το lockdown

Η μεγαλύτερη πόλη της Κίνας θυμίζει ατελείωτο φρούριο, με τις τοπικές αρχές να μετέρχονται οποιοδήποτε μέσο για να μην βγαίνουν οι κάτοικοι από τα σπίτια τους. Μάλιστα, όπως φαίνεται σε βίντεο που κυκλοφορεί στα κοινωνικά δίκτυα, έχει στηθεί ειδικό στρατόπεδο για καραντίνα.

Σε αυτήν την πόλη-φάντασμα,

περιπολούν στους δρόμους.

Lockdown in Shanghai: dog robots announce that nobody is allowed to leave the house. Drones fly around, come right up to you when they spot you outside and tell you to go back inside.pic.twitter.com/TM7Te6xgwW — James Jackson (@derJamesJackson) April 1, 2022

#Shanghai is using drones for making public announcements on Covid-19 lockdowns. pic.twitter.com/G5hZE0Yp0h — Kadri 裘凯琳 (@kadrikarolin) April 2, 2022

Covid control officers in #Shanghai have started breaking out the GO HOME GUN aka a megaphone that just repeats “Hui Jia (Return Home)”. Dystopian AF. pic.twitter.com/OkhAPVsUAb — The Wonton Don (@DonnieDoesWorld) April 12, 2022

Τα ρομπότ σκυλιά ζητούν από τους κατοίκους να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους. Τα drones πετούν στον ουρανό, έρχονται κοντά σε όσους εντοπίζουν να βρίσκονται έξω και τους ζητούν να επιστρέψουν στα σπίτια τους.

As seen on Weibo: Shanghai residents go to their balconies to sing & protest lack of supplies. A drone appears: “Please comply w covid restrictions. Control your soul’s desire for freedom. Do not open the window or sing.” https://t.co/0ZTc8fznaV pic.twitter.com/pAnEGOlBIh — Alice Su (@aliceysu) April 6, 2022

Ακόμα, βίντεο με σκύλους ρομπότ με συνδεδεμένα ηχεία εμφανίστηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αμέσως μετά την ανακοίνωση του lockdown.

Ηχούν μηνύματα, όπως «

» και ζητούν από τους ανθρώπους να επιστρέψουν στα σπίτια τους.

Παράλληλα, σύμφωνα με τα ξένα μέσα ενημέρωσης, εργοστάσια στη Σανγκάη έχουν αναστείλει την παραγωγή τους λόγω των περιορισμών για τη νόσο Covid, γεγονός που επιτείνει την ήδη υφιστάμενη πίεση στην

Κλείσιμο





Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Οι αρχές της οικονομικής πρωτεύουσας τηςτης, προειδοποίσαν σήμερα ότι όποιος παραβιάζει τους κανόνες του lockdown που έχει επιβληθεί στην πόλη λόγω τηςθα αντιμετωπιστεί με αυστηρότητα.Η αστυνομία της Σανγκάης παρουσίασε αναλυτικά τους περιορισμούς που αφορούν τους περισσότερους από τους 25 εκατομμύρια κατοίκους της πόλης και τους ζήτησε(…) και να εργαστούμε από κοινού για μια γρήγορη νίκη». «Όσοι παραβιάζουν τα μέτρα αυτά θα(…) Αν οι πράξεις τους αποτελούν αδίκημα, θα», τόνισε η αστυνομία στην ανακοίνωσή της.Η Σανγκάη προσπαθεί να αντιμετωπίσει τη μεγαλύτερη έξαρση της covid-19 που έστην κινεζική πόλη Ουχάν, στα τέλη του 2019. Εξάλλου η αστυνομία επεσήμανε ότι απαγορεύεται η κυκλοφορία των οχημάτων στους δρόμους της πόλης, με εξαίρεση όσους εργάζονται για την ανάσχεση της πανδημίας και όσους μεταφέρουν άτομα που έχουν άμεση ανάγκη για ιατρική βοήθεια.Επίσης προειδοποίησε τους κατοίκους της πόλης, που έχουν αρχίσεικαι δυσκολεύονται ακόμη και να προμηθευτούν τα βασικά, να μην διαδίδουν ψευδείς πληροφορίες καιΤο προηγούμενο 24ωρο καταγράφηκαν στη Σανγκάη, άνοδος σε σχέση με τις 22.348 που είχαν αναφερθεί για τη Δευτέρα. Αύξηση σημείωσαν και οι συμπτωματικές μολύνσεις, φτάνοντας τις 1.189 από 994.Τα αυστηρά μέτρα που έχουν υιοθετηθεί στη Σανγκάη, βάσει της αυστηρής πολιτικής «» που ακολουθεί η Κίνα με στόχο την ανάσχεση της εξάπλωσης τηςέχουν επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία, με αναλυτές να προειδοποιούν ό, αλλά και τις αλυσίδες ανεφοδιασμού πολλών τομέων.Τουλάχιστον 11 ταϊβανέζικες εταιρείες, οι περισσότερες από τις οποίες κατασκευάζουν εξαρτήματα για ηλεκτρονικές συσκευές, ανακοίνωσαν σήμερα ότιπου έχουν επιβληθεί στη Σανγκάη.Ωστόσο ο δημοσιογραφικός όμιλος Caixin, επικαλούμενος, μετέδωσε ότι η Σανγκάη είναι μία από τις οκτώ κινεζικές πόλεις που συμμετέχουν σε ένα πιλοτικό πρόγραμμα με στόχο τη χαλάρωση των μέτρων καραντίντας.Το πρόγραμμα αυτό ξεκίνησε τη Δευτέρα και προβλέπει τη μείωση της καραντίναςμέχρι πρότινος.φορέστε τη μάσκα, πλένετε συχνά τα χέρια σας, ελέγξτε τη θερμοκρασία σας