To KIA EV9 κατακτά ένα ακόμα χρυσό βραβείο

Κλείσιμο

Ο θεσμόςπου διοργανώνεται από τον σύνδεσμο International Designers Society of America (IDSA) βράβευσε την KIA με το κορυφαία χρυσή διάκριση για το EV9. Το βραβείο σηματοδοτείπου προσθέτει στο ενεργητικό της ένα ακόμα βραβείο σχεδιασμού, μετά τιςνωρίτερα φέτος.Η Kia έλαβε το σημαντικόγια την πλήρως ηλεκτρική ναυαρχίδα της, το EV9, στην τελετή απονομής των βραβείων IDEA 2024, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 12 Σεπτεμβρίου στο Palmer Events Center στο Όστιν του Τέξας.Αυτή η διάκριση, καθώς και τον καινοτόμο χαρακτήρα της αναγνωρισμένης σχεδιαστικής φιλοσοφίας της Kia «Opposites United».Από το λανσάρισμά του το 2023,έχουν σημειώσει εμβληματική παγκόσμια επιτυχία. Εκτός από τα βραβεία Red Dot, iF Design και IDEA,συνολικά ως νικητής («World Car of the Year») και ως καλύτερο ηλεκτρικό όχημα («World Electric Vehicle»).